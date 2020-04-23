Новые «Ведомости»

Публикуем по просьбе журналистов «Ведомостей».

«Ведомости»

И. о. главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров своими действиями уже показал, как планирует изменить редакционную политику газеты. Изменения такого рода подрывают доверие к изданию.

В середине марта сотрудникам «Ведомостей», — одновременно с читателями, — стало известно о планирующейся смене владельца издания. Сделка еще не состоялась, но «Ведомости» уже вошли в новый период своей истории.

«Ведомости» были основаны — и 20 лет существовали — на прозрачности и доверии: между корреспондентами и редакторами, между журналистами и ньюсмейкерами, между рекламодателями и рекламоносителем... Именно доверием, на формирование которого уходят годы, определяется качество независимого издания.

Такого рода качество, вероятно, не нужно зависимым и пропагандистским медиа, но для независимых оно жизненно важно. Это социальный капитал, который трудно накопить и легко потерять. Он помогает ежедневно создавать стоимость, делая решения наших читателей более информированными. Он входит и в цену медиа как актива.

Константин Зятьков и Алексей Голубович, назвавшие себя будущими собственниками «Ведомостей», стремились показать, что понимают это. В частных и публичных заявлениях они заверяли редакцию и читателей, что разделяют ценности издания, довольны его редакционной политикой и хотели бы сохранить все лучшее, что есть в «Ведомостях».

«Хотелось бы сохранить топ-менеджмент и редакцию», — говорил Константин Зятьков 17 марта. «Прошу заверить аудиторию и подписчиков в том, что принципы редакции на данный момент сохраняются», — написал Зятьков редакции в конце марта. Будущие владельцы обещали не менять редакционную политику газеты на протяжении переходного периода.

На деле происходит ровно обратное. И. о. главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров 22 апреля сообщил сотрудникам редакции, что вводит запрет на публикации данных любых опросов и упоминаний «Левада-центра» в материалах издания. Гендиректор «Левада-центра» Лев Гудков в разговоре с «Открытыми медиа» и «Эхо Москвы» подтвердил это. Комментировать своё решение изданиям и. о. главного редактора отказался, сославшись на то, что это «внутренняя редакционная деятельность».

В «Ведомостях» никогда не существовало запрета на публикацию общественно важной информации — если журналисты издания могли ее подтвердить. Это часть неписаного договора с читателями, доказательство журналистской независимости. Существенное изменение редакционных правил не представляется исключительно внутренним делом издания, так как касается интересов читателей.

Это не первый случай, когда действия и. о. главного редактора «Ведомостей» Андрея Шмарова вступают в противоречие с заявленными публично ценностями и принципами издания.

30 марта и.о. главного редактора в режиме, по его словам, «тренировки» переписал заголовок статьи о компании «Роснефть». Дело не в том, что заголовки нельзя менять. Мы живые люди, мы ошибаемся и признаем свои ошибки. Редактор может исправлять заголовки. Но в том случае смысл заголовка в результате правки изменился на прямо противоположный и противоречащий содержанию статьи, т.е. в тексте появилась фактическая ошибка (которая не была Шмаровым признана).

13 апреля и. о. главного редактора ночью распорядился удалить с сайта опубликованную тремя часами ранее колонку, написанную для раздела «Мнения» профессором Чикагского университета и Высшей школы экономики Константином Сониным. Материал опять был о «Роснефти», точнее, о ее руководителе Игоре Сечине. Утром Шмаров удалил его повторно (колонку вернул на сайт замглавного редактора Александр Губский, сочтя ее исчезновение недоразумением).

Вышедшие в «Ведомостях» тексты прежде никогда не удалялись (без веского на то основания, как-то решение суда или существенные фактические ошибки). Отказ удалять публикацию демонстрирует, что повлиять на редакционные решения извне нельзя. Но отказ удалять публикацию не означает отказа от ответственности. Это — часть цивилизованных отношений с любыми заинтересованными сторонами.

Четкое соблюдение правил позволяет нам спокойно реагировать на угрозы исков как от «Роснефти», так и от любой другой корпорации (и.о. главного редактора объяснил свое решение снять опубликованный текст стремлением уберечь издание от иска со стороны «Роснефти»).

При обнаружении ошибок мы их исправляем и публично приносим извинения. Правки в опубликованном на сайте тексте сопровождаются пояснением, что и в связи с чем исправлено. В газете тоже появляется информация о поправке.

Решение удалить публикацию не снимает ответственности СМИ: то, что однажды опубликовано, остается опубликованным. Правки в колону Сонина не вносились — сведения, к которым можно придраться, в ней остались. Данных, оставшихся в памяти поисковых машин, как и снимка с экрана, достаточно, чтобы доказать факт распространения материала, определяют ч.1 ст. 71 Гражданского процессуального кодекса и ч.3 ст.75 Арбитражного процессуального кодекса.

Несмотря на то, что и.о. главного редактора удалил статью с сайта, судиться с «Ведомостями» все равно можно — было бы желание. Превентивная демонстрация примирительной позиции от проигрыша в суде не спасет (Юрий Лужков в бытность мэром выигрывал 100% исков).

Более того, в статьях «Ведомостей» ранее высказывались суждения, которые Сонин изложил в колонке. Например, что сделка «Роснефти» «могла повлиять на декабрьский скачок курса рубля». Что действия «Роснефти» «породили на рынке опасения, что компания использует полученные от ЦБ рубли на скупку валюты, и курс доллара обвалился до 70 руб., а евро — почти до 100 руб.». В колонке, опубликованной в 2016 г., Сонин писал, что «национализация ТНК-ВР, осуществленная «Роснефтью» в 2013 г., привела к многомиллиардным потерям». Исков от «Роснефти» тогда не последовало.

По мнению одного из авторов российского закона «О средствах массовой информации», председателя СПЧ в 2010-2019 гг. Михаила Федотова, действия и.о. главного редактора «Ведомостей» не могут рассматриваться как цензура. Журналисты, по его мнению, могут в данной ситуации жаловаться учредителю, который должен рассмотреть их жалобу. Самая главная гарантия независимости журналистов и средств массовой информации, считает Федотов, — это «Закон о СМИ» и устав редакции. Это, однако, не мешает множеству медиа оставаться фактически цензурируемыми и зависимыми — без доверия и основанной на нем стоимости.

Этой редакционной статьей мы хотели бы подтвердить, что дорожим ценностями, на которых построена репутация «Ведомостей», и намерены отстаивать их впредь. Лишившись репутации, «Ведомости» станут еще одним зависимым и управляемым медиа, цель работы которого — не удовлетворение потребности читателей в проверенных новостях и качественной аналитике, а реализация интересов и амбиций официальных и негласных владельцев.

Таких и теперь достаточно в России. Это будет издание с прежними вывеской и логотипом, но принципиально иным содержанием. Если новый совет директоров будет это осознавать, то рассмотрит другие кандидатуры на должность главного редактора «Ведомостей».

Редакция свое предложение по кандидатуре уже внесла, проголосовав за Анфису Воронину, работающую сейчас главным редактором партнерских проектов «Ведомости &».