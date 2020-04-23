Бесконтактные испытания

До конца учебного года и начала периода ГИА — государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах (ОГЭ и ЕГЭ) — остается совсем немного времени. По понятным причинам в центре общественного внимания всегда прежде всего 11-е классы, ЕГЭ (и здесь еще придется принимать непростые решения), но в этом, особом, году в условиях пандемии и всего, что за ней последовало, встает и другой вопрос: нужно ли сейчас по всей России в 9-х классах проводить единые госэкзамены?

Школьники, учителя, родители — все были вынуждены в кратчайшие сроки перейти на дистанционное обучение. Очевидны объективные сложности технологического, организационного и методического характера, затрудняющие и сам столь стремительный переход, и уж тем более выход дистанционного образования на уровень, хоть как-то сопоставимый с привычным очным обучением в школе.

Отдадим должное — Министерство просвещения, Рособрнадзор, региональные органы образования, не говоря уж об учителях и директорах школ, делают что могут, ищут нестандартные решения, свои варианты обеспечения образовательного процесса.

Однако очень разные у нас регионы, и они имеют очень разные возможности для интернет-обучения. Далеко не во всех больших и малых городах и селах, не во всех семьях есть интернет необходимой скорости и устойчивости, далеко не у всех детей и учителей есть необходимые для полноценного дистанционного обучения гаджеты.

Это создает очевидное неравенство возможностей для ребят — в том числе и в качественной подготовке к экзаменам.

В опросе учителей, проведенном лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики и охватившем 75 регионов, более 80 % отметили, что не все ученики в классе имеют возможность выполнять домашние задания на платформах из-за отсутствия хорошей скорости интернета.

Почти 80 % сказали, что некоторые ученики не могут подключиться к онлайн-урокам из-за того, что не имеют технических устройств (компьютера, планшета, смартфона, веб-камеры), и, наконец, 68 % указали на отсутствие у части учеников домашнего интернета.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Из положения выходят по-разному. Где-то тетради сдают через «бесконтактные обменные пункты» при школе, где-то материал предлагается на флешках, в одних районах выполненные работы передают родители, в других вообще нет возможности онлайн-уроков, и учителя готовят листочки с заданиями. Несколько областей организовали трансляции уроков по местному телевидению. Понятно, что все это лишь частично решает возникшие проблемы.

При этом не стоит переоценивать цифровую грамотность и возможности самоорганизации наших школьников и их родителей. В том же опросе более трети учителей отметили трудности школьников в самостоятельном подключении к платформам и сервисам.

Особенно сложно обстоит дело в многодетных семьях, где зачастую нет никакой возможности во время онлайн-уроков обеспечить необходимым гаджетом каждого ребенка, при этом сами родители работают на удаленке, им тоже необходим интернет. Не легче малообеспеченным семьям, неблагополучным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В итоге — существующее социальное неравенство только обострилось в обстоятельствах дистанционного обучения, приняв опасную форму цифрового неравенства. Все это только предстоит осознать и преодолеть.

Нельзя сказать, что Минпрос и Рособрнадзор не осознают всего этого комплекса проблем. Перенесены на осень ВПР — всероссийские проверочные работы, даются новые возможности для решения других проблем уже в новом учебном году, когда дети вернутся в школы. Постепенно смягчаются и условия проведения ГИА-9.

Сначала были отменены предметы по выбору, осталось только два обязательных предмета — русский язык и математика, затем регионам предоставили диапазон для выбора этим летом срока экзаменов, исходя из санитарно-эпидемической обстановки, затем разрешили выставить свои критерии оценок. Только что Минпрос сообщил, что девятиклассники в этом году смогут сдавать госэкзамены в зданиях своих школ.

Но какой смысл рубить хвост по частям, еженедельно меняя правила и все равно оставляя всех в неопределенности, в стрессе, —

и это в чрезвычайной ситуации пандемии, когда и без того стресса семьям хватает? И во имя чего все-таки заставлять собирать всех детей, подвергая риску заражения коронавирусом? Что мы будем при этом проверять?

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Не проще ли, не честнее ли в этом и только в этом, особом, учебном году, исходя из всего комплекса чрезвычайных проблем и местных обстоятельств, дать возможность каждому региону самому определиться не только со сроками, но и с формой, и с порядком итоговой аттестации девятиклассников?

Где-то можно выставить итоги по отметкам, которые уже были получены, где-то можно найти формы проведения экзаменов в том формате, который сегодня возможен и безопасен именно в этом месте.

Я неслучайно говорю прежде всего именно об экзаменах в 9-м классе. У школьников и учителей останется еще два года до выпуска, будет время и подтянуть хвосты, и скорректировать планы, и достаточно объективно проверить итоговые результаты в 11-м классе.

Да, конечно, и после девятого класса часть школьников поступает в учреждения среднего профессионального образования, в колледжи, но и с этим можно дать возможность решить вопросы на местах.

В конце концов, в нынешней чрезвычайной ситуации регионам доверили решать и куда более серьезные вопросы.

Я неслучайно не касаюсь здесь 11-х классов и проведения ЕГЭ. Это другой вопрос, он сложнее, хотя и здесь возможны более смелые и нестандартные решения, соответствующие исключительным обстоятельствам этого года.

И не касаюсь гораздо более общих вопросов, которые поставил перед нами чрезвычайный переход на дистанционное образование. Родители стонут, ребята прикалываются, адаптируясь к новой обстановке, простодушно делятся приемами обмана учителей на удаленке, учителя тонут в онлайн-методиках и пишут в соцсетях: ничего, вот надо будет сдавать ОГЭ и ЕГЭ, тогда и поговорим.

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Бог даст, в школу вернутся — все наверстают.

Вернутся в школу? А зачем им туда возвращаться? Если все можно онлайн получить?

Или не все?

Школе придется отвечать и на этот непростой вопрос.

Не только принимать у школьников госэкзамены, но и сдавать экзамен перед детьми — на профпригодность…