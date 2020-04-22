Судьи сняли маски

Советский райсуд Омска 21 апреля провел предварительное заседание по делу об «уклонении от уплаты налогов» медицинской организацией. Обвиняемая — главный врач Центра реабилитации детей-инвалидов Натела Полежаева: ей вменяется «сокрытие от налогообложения» в размере 4,2 млн рублей.

Натела Полежаева. Фото: социальные сети

— В суд меня вызвали повесткой, — рассказала она «Новой газете». — Адвокат не смогла явиться, потому что находится на больничном. Я заявила ходатайства об отложении судебного заседания: во-первых, потому что без адвоката такие дела не должны рассматриваться, а во-вторых, в постановлении Верховного суда четко сказано, какие процессы не терпят отлагательства в период борьбы с распространением коронавируса: дел по налогам в этом перечне нет.

Как пояснил на Петербургском международном юридическом форуме председатель Совета судей РФ Виктор Момотов, «к безотлагательным надлежит относить дела, связанные со срочным оказанием медицинской помощи, защитой основополагающих прав и свобод человека, иные споры, неразрешение которых может привести к необратимым последствиям для участников судопроизводства». В частности — если «в силу состояния здоровья участник может не дождаться окончания судебного разбирательства».

— В обоих ходатайствах мне было отказано.

Прокурор, как мне показалось, с издевкой сказал: «Но вы же уже пришли — какой смысл откладывать».

Он, кстати, единственный, кто был в здании суда в маске: ни у судей, ни у их помощников, ни у судебных приставов, ни у посетителей, которых довольно много ходит по коридорам, масок нет. Меня это поразило: выходит, судебной власти плевать глубоко на безопасность граждан, ее не касаются распоряжения президента и губернатора о «режиме самоизоляции», главное — исполнить заказ.

Фото: социальные сети

Дело о «неуплате налогов» ЦР «Рассвет», по мнению адвоката Ольги Якушевой, основано на фальсификациях. В частности, подписи Полежаевой на некоторых документах подделаны, что подтвердил эксперт, назначенный следствием (независимую экспертизу оно не позволило провести, но подделка настолько очевидна, что пришлось ее признать и «зависимой»).

К примеру, в одном из писем, написанных от ее имени, она благодарит турецкую фирму за то, что та «своевременно рассчиталась за медобслуживание и проживание ее сотрудников» (более 400 человек, работающих по контракту на «ОНПЗ-Газпромнефть»), перечислив деньги на дочернее юрлицо «Рассвета», из чего в обвинительном заключении сделан вывод об «уклонении от налогообложения».

— На самом деле компания «Гемонт», расторгнувшая с нами год назад договор по настоянию руководства нефтезавода, осталась должна «Рассвету» 3 миллиона 600 тысяч рублей, и задолженность не погашена до сих пор. Омским правоохранителям до этого дела нет: они, как ни странно, покровительствуют иностранной компании, — говорит Якушева.

Натела Полежаева уверена, что «суд спешит исполнить указание рейдеров» — влиятельных в регионе силовиков и чиновников,

пытающихся обанкротить «Рассвет», чтоб захватить его территорию (восемь гектаров в центре города на берегу Иртыша) и здания.

Заявление о рейдерском захвате Центра реабилитации подано в областное УМВД два года назад: расследование сдвинулось с мертвой точки после запроса уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, однако, по мнению главврача «Рассвета», продвигается крайне медленно.

Действия рейдеров привели к тому, что около двух тысяч омичей — дети с тяжелыми патологиями и взрослые, больные рассеянным склерозом, — лишились права на реабилитацию.