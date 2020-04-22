Да, сегодня я иду в больницу!

Там сегодня нет свободных мест.

Я иду, не чтоб туда ложиться,

Мне пройти какой-то надо тест.

Мне сдавать анализы не нужно —

Кровь или, не дай Господь, мочу.

Мне не внутривенно, не наружно

Заходить нет повода к врачу.

Не нужна мне криотерапия,

Пластика уздечки языка,

ЭКГ, КаТэ, гастроскопия,

Я здоров, мне кажется… пока.

Потому иду не для резекций

Не для промыванья дренажа,

Не для внутримышечных инъекций

И не для простаты массажа.

Дакриоцисториностомию

Не придется нынче испытать.

Кто это придумал?! Мама мия!!!

Кто это писал, едрена мать!

Мой анамнез — не анорексия,

Не асцит и точно не кольпит,

Не ранит и не тахикардия,

Не фагоцитоз и не орхит!

Я здоров! Пою тебе осанну,

Реконвалесценция моя!

Но иду в больницу… Это странно…

Для чего? Когда здоровый я…

Что это? Неужто амнезия?

Хорошо, не эндоцервицит!

На фиг этот тест мне, дорогие?

Кашля нет и горло не болит?

И в тот миг, уверенно и хмуро,

Я прозрел, пылая, как свеча.

Я пришел сюда, блин, от культуры,

Чтоб сказать «спасибо!» всем врачам.

И тогда мои отверзлись очи,

В смысле, разглядели все глаза,

И обнять вас захотелось очень,

И скупая потекла слеза…

Вам, бойцам добра и гуманизма,

Говорить «спасибо!» не впервой,

Но сегодня не до формализма —

Вы сегодня на передовой.

Вы сегодня все на авансцене,

Роли четко распределены.

Пик еще не пройден… Нотабене!

Зал затих, в масштабе всей страны…

Вы пока снимаете костюмы,

Только, чтобы быстро покурить,

А потом упрямо и угрюмо

Снова в бой. О чем тут говорить…

Сбит прицел и смешаны все чувства,

Дни давно приравнены к ночам.

Все вверх дном. Работники искусства

Стоя аплодируют врачам.