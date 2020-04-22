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Александр Жигалкинактер, режиссер
Да, сегодня я иду в больницу!
Там сегодня нет свободных мест.
Я иду, не чтоб туда ложиться,
Мне пройти какой-то надо тест.
Мне сдавать анализы не нужно —
Кровь или, не дай Господь, мочу.
Мне не внутривенно, не наружно
Заходить нет повода к врачу.
Не нужна мне криотерапия,
Пластика уздечки языка,
ЭКГ, КаТэ, гастроскопия,
Я здоров, мне кажется… пока.
Потому иду не для резекций
Не для промыванья дренажа,
Не для внутримышечных инъекций
И не для простаты массажа.
Дакриоцисториностомию
Не придется нынче испытать.
Кто это придумал?! Мама мия!!!
Кто это писал, едрена мать!
Мой анамнез — не анорексия,
Не асцит и точно не кольпит,
Не ранит и не тахикардия,
Не фагоцитоз и не орхит!
Я здоров! Пою тебе осанну,
Реконвалесценция моя!
Но иду в больницу… Это странно…
Для чего? Когда здоровый я…
Что это? Неужто амнезия?
Хорошо, не эндоцервицит!
На фиг этот тест мне, дорогие?
Кашля нет и горло не болит?
И в тот миг, уверенно и хмуро,
Я прозрел, пылая, как свеча.
Я пришел сюда, блин, от культуры,
Чтоб сказать «спасибо!» всем врачам.
И тогда мои отверзлись очи,
В смысле, разглядели все глаза,
И обнять вас захотелось очень,
И скупая потекла слеза…
Вам, бойцам добра и гуманизма,
Говорить «спасибо!» не впервой,
Но сегодня не до формализма —
Вы сегодня на передовой.
Вы сегодня все на авансцене,
Роли четко распределены.
Пик еще не пройден… Нотабене!
Зал затих, в масштабе всей страны…
Вы пока снимаете костюмы,
Только, чтобы быстро покурить,
А потом упрямо и угрюмо
Снова в бой. О чем тут говорить…
Сбит прицел и смешаны все чувства,
Дни давно приравнены к ночам.
Все вверх дном. Работники искусства
Стоя аплодируют врачам.