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Первый медицинский фронт
Публикуем монологи медиков с передовой войны против коронавируса
«Новая газета»редакция
от редакции
Если их спросить, зачем вы работаете, они теряются.
Они говорят: это сложный вопрос.
Это очень сложный вопрос.
Они все были невидимы, пока не попали в красную зону.
Пока мир не накрыла пандемия, а мы стали начинать свой день со сводок раненых и убитых, заболевших и погибших.
Как иначе можно объяснить, что зарплата санитарки Джанаровой — 13 тысяч рублей? Кстати, уже уволенной…
Что на город в 85 тысяч населения — четыре машины скорой помощи и 10 человек на эти четыре машины?
Что дежурный врач инфекционки отвечает за 250 пациентов и боится, что опоздает к пациенту и сядет в тюрьму?
Сейчас, когда пришла беда, человечество выставило на передний край лучшее, что у него есть — врачей, фельдшеров, медсестер, санитарок.
Они говорят с нами — оттуда, из самой красной зоны, из очага.
Слушайте.
«Шансов заразиться у меня меньше всего, я подготовленный». Монолог фельдшера «коронавирусной бригады» скорой
«Работа очень напоминает вахту на подводной лодке». Монолог зав отделением больницы Управделами президента, ставшей госпиталем для больных с COVID-19
«Каждый день мечтаю: пандемия закончится — уеду на Бали». Монолог медсестры из Москвы с зарплатой 40 тысяч рублей
«Мечтаю выспаться. Как и до эпидемии». Анонимный монолог инфекциониста из Москвы
«Звонки родных — как письма на фронт». Анонимный монолог анастезиолога-реаниматолога из Москвы
«Первая волна смоет 30% медиков». Монолог фельдшера из Московской области
«Я очень боюсь, что государство обидит медиков». Монолог врача клинической больницы «Медси»
«Я дышу без маски только дома». Анонимный монолог волонтера-медика из Москвы
«Лук, чеснок едим — и в больнице, и дома». Монолог санитарки с зарплатой 13 тысяч
«Врачи пьют лекарства какие у них есть и все равно продолжают работу». Монолог акушерки из Уфы
Монологи записала: Елена Костюченко.
Над проектом работали: Ольга Боброва, Алексей Полухин, Никита Гирин, Ирина Гордиенко.
Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников
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