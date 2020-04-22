Книжная пауза, запись 3: Харари. Слушать

Сергей Сдобнов литературный критик, поэт

— Главный герой всех книг Харари он сам, нервный, опасливый мужчина сорока с небольшим лет, который хочет убедить самого себя и читателей, что только умение обновляться спасет нас в XXI веке. Наше главное отличие от животных в том, что мы умеем придумывать и рассказывать мифы и истории, в которые верят миллионы людей, как советский народ после фотографии Сталина с девочкой на руках, которая вышла в «Правде», верил, что Иосиф Виссарионович — друг детей.

Но будущее уже наступило и наступил кризис любой веры.

Все что пишет и говорит израильский поп-философ Юваль Ной Харари вызывает у правых и левых читателей раздражение, которое чаще всего заканчивается спором всех против всех. Автор бестселлеров Homo Sapiens, краткая история человечества и Homo Deus, краткая история будущего, дает 21 совет всем тем, кого в это будущее возьмут. Философ предрекает кризис доверия к либерализму, намекает, что супермаркеты станут влиять на человека сильнее ГУЛАГа. Под угрозой и глобализация — Трамп похож на «Брекзит», потому что оба явления, как еще назвать американского лидера, направлены только на интересы своей страны, забывая о мире вокруг. Пришло время сомневаться во всем, и сделать наше сомнение нормальным, а не порицаемым всеми чувством. Я современный только если я сомневаюсь, и верю только тем, у кого нет истинных ответов на все мои вопросы.

Тексты Харари напоминают тренажер для этики, они созданы для диванных философов и кухонных генералов и не говорите, что сами никогда не были такими. Харари закидывает читателя райскими лозунгами о важности базового дохода, защите людей, а не профессии. Он виртуозно сравнивает Библию с Гарри Поттером и приглашает нас поспорить с ближним своим, не поругаться, а обсудить сложность нашего мира, чтобы мы не забывали, как это вообще делается.

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