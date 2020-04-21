Право на ответ

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В редакцию «Новой газеты» поступило письмо Минобороны РФ с комментарием информации, опубликованной в статье «Карантиновцы», вышедшей 8 апреля 2020 года. В своем письме военное ведомство указывает, что при подготовке материала использовались «разнообразные и непроверенные источники», а также информация, «которая была ранее опровергнута официально».

Несмотря на то что в материале 8 апреля используются официальные заявления пресс-службы Центрального военного округа и ответ Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ на запрос «Новой газеты» в виде доклада начальника Управления военного образования главного управления кадров генерал-майора Игоря Муравлянникова с селекторного совещания 7 апреля, можно предположить, что в письме, полученном 15 апреля, речь идет о той части текста, где рассказывается о ситуации в Пермском суворовском военном училище.

Отметим, что сообщение, подтверждающее отсутствие коронавируса у кого-либо из сотрудников и курсантов ПСВУ, появилось 10 апреля, то есть через двое суток после публикации материала в «Новой газете». Кроме того, в тексте «Карантиновцы» приводится цитата собеседника в Минобороны, почти полностью повторяющая один из абзацев полученного позднее письма, где принятые в учебных заведениях карантинные меры объясняются и тем, что дети прописаны в разных отдаленных регионах страны.

Таким образом, мы считаем, что в тексте указаны все возможные стороны сложившейся проблемы, но тем не менее по просьбе Минобороны РФ мы публикуем полностью текст письма, поступивший в редакцию, и готовы к дальнейшему сотрудничеству.