Не имели права заболеть

В екатеринбургской Центральной городской клинической больнице № 1 — вспышка коронавируса с 91 заболевшим. Среди больных 75 пациентов и 16 сотрудников больницы. Правительство Свердловской области и Роспотребнадзор уже назвали виновных — по словам чиновников, это сами медики.

— Сейчас проводится расследование этой ситуации, но уже установлено, что основной причиной послужило поведение среднего медицинского персонала, который нарушал санитарно-эпидемиологические требования, — заявил на брифинге главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Стоящий рядом с ним вице-губернатор Павел Креков заверил, что «все виновные будут наказаны».

— Мы продолжаем передавать все необходимые материалы в прокуратуру, в Следственный комитет. Административные дела — это административные дела. Но поскольку речь идет о нанесении ущерба здоровью, то здесь будет ответственность самого широкого профиля. И все те, кто виноват в этой ситуации, начиная от тех, кто администрирует происходящее внутри больницы, и заканчивая конкретными виновными, будут нести достаточно жесткое наказание, — заявил вице-губернатор Павел Креков.

Сделать виновными медсестер — удобно. Однако как они могли заразиться? К степени их защищенности от коронавируса есть большие вопросы.

Чисто медицинский аспект: в оперативном штабе Свердловской области «Новой газете» заявили, что у сотрудников больницы не было противочумных костюмов.

Здание Центральной городской клинической больницы №1 в Екатеринбурге. Фото: Анна Майорова / ТАСС

«Такими средствами индивидуальной защиты обеспечиваются только врачи, работающие в инфекционных отделениях и очагах инфекции. В городской больнице № 1 Екатеринбурга случаи заражения произошли в хирургии и терапевтическом отделениях», — сообщили в штабе.

На вопрос о том, какими средствами защиты были обеспечены медработники ЦГКБ, ответа не последовало. Однако стандартным набором поделились врачи другого медучреждения — также непрофильного: из средств защиты у них маски, перчатки, очки, хирургические халаты, бахилы и чепчик. «Это уже намного лучше, чем в начале месяца, когда было две маски на смену. Но это еще не гарантия того, что ты не заразишься. Гарантированно спасают только противочумные костюмы», — говорят медики.

Но, допустим, со средствами защиты было бы все в порядке. Вернемся на шесть дней назад. В прошлый четверг, 16 апреля, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков, рассказывая о работе больниц города в период пандемии, сообщил: «В больнице № 1 один из медработников, который не выходил на работу, находится под наблюдением, так как является контактным по подъезду».

В понедельник губернатор объявил противоположное: «Источником распространения коронавируса в больнице, по предварительным данным, стал врач, который, в свою очередь, заразился от соседки, живущей с ним в одном доме».

Так выходил врач на работу, будучи зараженным, или нет?

По данным Ura.ru, последний раз он заступил на смену 11 апреля. А 13-го числа стало известно, что его тест на коронавирус положительный. Тесты готовятся от 1 до 3 дней. 15 апреля из ЦГКБ № 1 увезли сестру-хозяйку реанимационного отделения: 16-го числа стало известно, что у нее также положительный тест на коронавирус.

Фото: Анна Майорова / ТАСС

Почему, если уже 13 апреля было известно, что в больнице есть контактный сотрудник, а к 16 апреля заболевших было двое, до 18-го числа медучреждение работало в штатном режиме (можно было даже посещать пациентов) и лишь в субботу ушло на карантин?

Министр Цветков на брифинге заявил, что, по его мнению, расценивать врача как источник заражения «довольно трудно». «Врач не был инфицирован на момент, когда прекратил работу, потому что он был выявлен как контактный по месту жительства. После обследования стало понятно, что он инфицирован. Он не выходил с момента, как было установлено, что он контактный», — сказал министр. Смысл этой фразы трудно понять. Более-менее ясно, что с наибольшей вероятностью врач заразился дома.

И вот тут главное — после обвинительных речей в адрес медиков вице-губернатор Павел Креков заявил: «Уже сегодня принято решение, что максимальное количество медицинского персонала, которое работает в инфекционных стационарах, нами будет расселено в гостиницы, чтобы минимизировать контакты. Риски и для семей, и для самих докторов повышенные. И многие доктора к нам с этими просьбами обращаются. Мы организуем по всем стационарам, где есть инфекционные койки, расселение в нормальные гостиницы, питание, доставку специализированным автомобильным транспортом».

После этого стало известно, что врачей больницы № 1 разместят в гостинице «Московская горка».

С обнаружения заболевания у первого сотрудника больницы до принятия решения о массовой обсервации прошла неделя — это тоже вина врачей?

Следственный комитет и прокуратура заявления правительственных чиновников о виновности медработников пока не комментируют. Может быть, потому что не все однозначно?