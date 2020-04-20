Откуда берутся волонтеры

В базе московского Фонда содействия развитию ГКБ № 52 уже более четырехсот человек. Эти люди предложили бескорыстно помочь стационару «первой линии» в борьбе с пандемией. Регулярно, в течение каждой недели, помогают более ста человек. Сотрудник фонда Юлия Борисова объясняет, что добровольцев, не являющихся штатными врачами, не допускают до оказания медицинской помощи и контакта с инфицированными пациентами. Для этого пятьдесят вторая больница и другие стационары, где есть заразившиеся коронавирусом, продолжают трудоустраивать врачей на ставки в штат. Волонтеры же выполняют вспомогательные работы. Это позволяет врачам и младшему медперсоналу сосредоточиться на больных.

Фото: Анастасия Егорова / «Новая газета»

Волонтеры-мужчины сортируют и развозят белье, обеды для пациентов и врачей, помогают с погрузкой и разгрузкой необходимого, работают в хозблоке. Транспортная бригада помогает с перемещением пациентов из корпуса в корпус или на процедуры. Это единственный случай, когда волонтеры могут контактировать с инфицированными пациентами. В ГКБ № 52 им предоставляют полный комплект средств индивидуальной защиты, костюм и средства дезинфекции. Случаев заболевания среди волонтеров на данный момент нет.

Я пообщалась с одним из волонтеров фонда. Дмитрию сорок пять лет, он никогда не занимался до этого благотворительностью или волонтерской деятельностью. Помогает в больнице уже больше двух недель.

«Я стал волонтером, чтобы хоть немного облегчить жизнь врачам, пока они там, на передовой. Про то, что нужна помощь, узнал из фейсбука. Защитной экипировки и средств дезинфекции всегда в избытке, правда, с пациентами лично я не сталкивался. А стал этим заниматься, наверное, по двум причинам: не хочу оставаться в стороне, а

психологически в ситуации неопределенности мне проще быть "ближе к проблеме", в данном случае — к эпицентру работы с вирусом».

На мой вопрос, продолжит ли он заниматься волонтерством после пандемии, Дмитрий ответил, что пока не знает, но команда, с которой он работает, сейчас ему очень нравится. Помогать ему не в тягость. Это придает происходящему смысл.

Девушки в больнице помогают с административной работой, принимают и учитывают обеды, лекарства, средства индивидуальной защиты, вносят данные в таблицы, собирают и ведут необходимую статистику.

Среди добровольцев попадаются и волонтеры со стажем. Таша Грановская занимается бескорыстной помощью уже двенадцать лет. Ее знакомство с благотворительностью началось в команде Доктора Лизы. В фонде «Справедливая помощь» она помогала организовывать медицинскую помощь и питание бездомных людей в Москве.

Таша Грановская

В обычной жизни Таша куратор фестиваля подросткового искусства и координатор проекта в Театр.doc. О своей работе в ГКБ она рассказывает: «Сейчас в жизни моя профессия почти не существует. А в больнице нам удалось неплохо организовать процесс. Мы делим задачи и дни работы. Кто-то приходит утром, кто-то приезжает к обеду, кто-то — вечером. Кому как удобнее. Работа несложная, но важная. Принять и учесть обеды для врачей, например, развезти их, заполнить необходимые документы. Пока мы это делаем, врачи и медсестры могут заниматься пациентами, не отвлекаясь. Будем помогать, пока это нужно».

Помочь фонду или стать волонтером можно здесь

Или перечислив пожертвование на счет: