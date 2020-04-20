Патриарх в розовом выйдет на полмиллиарда дороже

В своих обращениях к пастве патриарх Кирилл порицает стремление к комфорту и личному благополучию как «уподобление Ироду». «Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете», — наставляет предстоятель.

Кому, конечно, и шале в Швейцарии или загородная резиденция в Переделкине — убогая пещера. Скоро их собрание пополнит еще одна: под нужды иерархов РПЦ приспосабливают комплекс Федоровского городка в Пушкине. Общая площадь построек — 10 073,4 кв. м, площадь участка — 2 га.

Выстроенный в 1913–1917 гг. для служащих Федоровского собора, городок этот внешне напоминает крепость: здания в древнерусском стиле окружены зубчатой стеной с бойницами и шестью сторожевыми башнями.

Ансамбль сильно пострадал в годы Второй мировой; после ремонтно-реставрационных работ 70–80-х несколько корпусов приспособили под гостиницу городского совета по туризму, часть построек оставалась в запустении.

Федоровский городок в Пушкине до начала реконструкции. Фото: Владимир Ярулин

В 1992-м Смольный передал Федоровский городок Московской патриархии — на условиях долгосрочной аренды. А двумя годами позже — уже в безвозмездное бессрочное пользование, но с условием выполнить до января 2000-го реставрационный ремонт «за свой счет и своими силами». Как указывалось в распоряжении мэра Анатолия Собчака, объект передается «для организации духовно-просветительского центра»

Такой центр в Пушкине действительно появится, но по другому адресу — в также переданном РПЦ здании цейхгауза с учебным залом и церковью лейб-гвардии 2-го стрелкового батальона. Его обследование, проектирование и реставрацию оплатят налогоплательщики.

А Федоровский городок так и будет разрушаться.

Доведенный до ахового состояния памятник федерального значения в 2010-м вернут государству — в ведение Управления делами президента.

Тогда же будет объявлено, что памятник отреставрируют под резиденцию патриарха.

«В Петербурге патриаршей резиденции нет, это упущение, ведь патриарх Кирилл ведет в северной столице активную деятельность», — пояснял «Российской газете» руководитель пресс-службы Московской патриархии Владимир Вигилянский. Заявлялось, что под резиденцию предстоятеля обустроят Трапезную палату, для сопровождающих его лиц приспособят бывший Дом нижних чинов, в Белокаменной палате сделают гостиницу для высокопоставленных гостей, а в Розовой палате — гостевой дом. В башнях обещали развернуть мастерские и музей православия в России.

Хотя упомянутое господином Вигилянским «упущение» на тот момент уже вполне было восполнено — патриаршие покои в Петербурге имелись в отреставрированном здании Синода. В протоколе заседания Священного Синода от 27 мая 2009 г. фиксируется, что патриарх Кирилл сообщил «о передаче Русской Православной Церкви храма в честь Седми Вселенских Соборов и помещений для работы Патриарха и Священного Синода». Постановили: возблагодарить Господа и благодарить президента Д. А. Медведева и премьер-министра В. В. Путина.

Спальня Патриарха в Розовой палате. Проектное предложение «Архитектурно-строительной мастерской Титова». Фото: Fontanka.ru

Примечательно, что проект приспособления Федоровского городка именно под резиденцию патриарха существовал уже к 2008 году, — именно так он представлен на сайте выполнившей его архитектурной студии Алексея Михайлова (заказчиком называется Петербургская епархия). Но тот проект останется нереализованным. Предпочтение будет отдано мастерской Евгения Меркурьева — постоянного партнера Управделами президента (Сенат и Синод, Константиновский дворец в Стрельне, Дом ветеранов сцены, Российский государственный исторический архив и др.).

Мастерская Меркурьева не раз работала в тандеме с ООО «Петербургтрансстрой» — и станет его подрядчиком по Федоровскому городку, когда выиграет закрытый конкурс в 2013 году. Сведений по заключенному тогда контракту на сайте госзакупок не представлено. Из решений арбитражных судов удалось установить лишь гонорары мастерской Меркурьева — 45 млн и привлеченного ею субподрядчика ЗАО «Собор» — 16,6 млн. Эти документы позволяют составить представление и о том, какой объем изыскательских и проектных работ был выполнен уже тогда: подготовка исторической справки, фотофиксация, архитектурные обмеры, архитектурные решения, проекты реставрации с приспособлением к современному использованию Трапезной, Белокаменной и Желтой палат, визуализация всего комплекса с созданием трехмерной модели и прочая. И задаться вопросом:

почему все это пришлось оплачивать из бюджета повторно, когда Управделами летом 2017-го во второй раз закинул свой невод в госбюджет?

На сей раз разработку проектной документации оценили на старте в 52 миллиона, к участию в конкурсе допускались лишь организации с правом доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. Она как минимум позволяет не раскрывать никаких деталей закупки и ее исполнения — включая данные по определению подрядчика, итоговой сумме контракта и деталей его исполнения.

На то, что контракт достался ООО «Испытательный центр “Стройэксперт”», указывает его победа в последовавшей закупке у единственного поставщика — на авторский надзор за производством работ (5,6 млн).

Закрытость действий в отношении объектов УПД нередко сопровождается пренебрежением к действующим нормам закона. В случае с Федоровским городком проектирование 2013 года делалось до утверждения предмета охраны памятника, соответствующее решение КГИОП утвердит лишь летом 2014-го. Тогда же будет составлено охранное обязательство, предписывающее завершить реставрацию к 2019 году. Но оно не будет исполнено.

Номер в Белокаменной палате. Проектное предложение «Архитектурно-строительной мастерской Титова». Фото: Fontanka.ru

Осенью 2017 г. Управделами проводит закрытый конкурс по выбору подрядчика на саму реконструкцию, среди требований к участникам — наличие лицензии ФСБ России на допуск к работам, связанным с использованием составляющих государственную тайну сведений. Начальная цена — 2,8 млрд.

И опять — никакой информации о техзадании, победителе и итоговой сумме.

Некоторые подробности открылись только сейчас — данные по Федоровскому городку всплыли в материалах сторонней апрельской закупки. И если в первом, февральском допсоглашении на Федоровский городок закладывалось 1,8 млрд, то во втором, мартовском, сумма возросла до 2,4 млрд.

Функции генподрядчика по этому контракту достались ООО «Геоизол» (в его портфолио — дороги и ГЭС, вантовый мост через Неву, подрядные работы по санаторию Управделами в Сочи, субподрядные по Академии танца Бориса Эйфмана и др.).

Когда сведения о полумиллиардной прибавке на новую «убогую пещеру» получили огласку, Московская патриархия поспешила дезавуировать сообщения СМИ о создании в Федоровском городке резиденции предстоятеля.

«Ни о каких резиденциях речи не идет, это полный абсурд, — заявил пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков в интервью РБК. — Речь идет о реконструкции шедевра русской архитектуры, который был в запущенном состоянии, и по инициативе Русской православной церкви на него было обращено внимание». Тактично оставив за скобками, что почти 20 лет запустения приходятся на управление памятником Московской патриархией.

Розовая палата в Федоровском городке. Фото: Андрей Павловский

Представление о том, как будут выглядеть «технические помещения» патриарха в Федоровском городке, можно составить по опубликованным «Фонтанкой.ру» проектным предложениям Архитектурно-строительной мастерской Алексея Титова (с его слов, он выполнил эту работу по заключенному в 2017 г. договору со «Стройэкспертом»).

Часть этих картинок, правда, не отличить от тех, что прежде подавались как выполненный ранее проект мастерской Евгения Меркурьева.

Вообще, это предмет особого интереса — какой именно проект и на каком основании реализуется сейчас. По данным региональной службы Госстройнадзора, разрешение на производство работ КГИОП выдал 28 декабря 2017 года, а положительное заключение Главгосэкспертизы — 2015 года. То есть выданное на прежний проект, а не на тот, за который взялись после конкурса-2017. И который, выходит, госэкспертизу не проходил?

Не меньше вопросов вызывает и представленная в сентябре 2019 г. на сайте КГИОП государственная историко-культурная экспертиза, выполненная ООО «Геоизол» в 2019 году».

В тексте экспертизы есть милая оговорка — рассматриваемая проектная документация «является по большей части корректировкой ранее согласованного проекта». Ранее — это согласование КГИОП 2015 г., которое выдается на два года. То есть уже недействительно.

Получается, что экспертиза оценивала какую-то сборную солянку из уже не актуального проекта с просроченным согласованием и неких новых добавок, согласования не имеющих.

Выложенная КГИОП экспертиза позволяет не только оценить законность происходящего сейчас в Федоровском городке, но и узнать хоть что-то о запланированных преобразованиях.

Хотя здания комплекса невысоки (2–3 этажа), в Трапезной, Розовой и Белокаменной палатах запроектированы лифты. Эксперты не возражают: по их мнению, устройство подъемников относится к «необходимым мерам для сохранности объекта культурного наследия».

По сведениям источника «Новой», имеющего отношение к реализации проекта, под патриаршие покои отводится Розовая палата (площадью около 700 кв. м). Приведенные в экспертизе сведения тоже косвенно на это указывают: сказано, что здесь запроектированы «парадные и жилые помещения», а также служебные — холл с лифтом и комната врача на первом этаже, на втором — гостиная, кабинет, спальня, ванная комната и комната горничной.

Существовавшая на третьем этаже библиотека, видимо, нынче не востребована — в ее стенах будет просто холл. Проект воссоздания интерьеров, сказано в экспертизе, «разработан на основании задания заказчика» (а не КГИОП). Но декларируется реставрация «исторических элементов росписей». О судьбе подлинных керамических изразцов, сохранившихся в умывальной комнате Трапезной, ничего не говорится.

Желтая и Белая палаты отводятся под гостиничные номера «для размещения лиц, сопровождающих гостей Федоровского городка». А Белокаменная («дом священников») — под «номера повышенной комфортности» для девяти человек. В «доме для низших служащих» (или «Башне Есенина») будут «кабинеты» и «жилая комната управляющего», а также мемориальная комната поэта (в Первую мировую Есенин служил санитаром в госпитале, развернутом тогда в Федоровском городке). «Дом для низших чинов» отводится под прачечную и хозблок, в каретном сарае оборудуют боксы для автомобилей с автомойками, кабинет заведующего гаражом и помещение для отдыха водителей с душевой.

Указано, что часть деревьев на прилегающей территории «подлежат вырубке в соответствии с актом УСПХ».

А когда выбирали место в Александровском парке для Федоровского городка, Николай II утвердил его с условием — не совершать порубок деревьев (что и было соблюдено). И строительство, кстати, велось исключительно на пожертвования.