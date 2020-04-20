Водоканалья

1 апреля появилась новость о том, что «ученые из Сколково» придумали дезинфицирующую жидкость, убивающую коронавирус, но совершенно безвредную для человека, в отличие от спирта.

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Разъяснения в СМИ механизма «обеззараживания» по своей стилистике напоминают описание машины, отвечающей на все вопросы из «Сказки о Тройке» братьев Стругацких: «Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания».

Вот и у меня не возникло никаких других версий происшедшего, кроме как все свести к первоапрельской шутке. Поэтому было вдвойне смешно прочитать на другой день о том, что это не розыгрыш. Другие ученые из «Сколково», а именно ректор Сколтеха академик РАН Александр Кулешов заявил: «Я и мои коллеги по экспертной комиссии внимательно прочитали заявку. Условно говоря, это просто хлорка, которую облучали холодной плазмой. Можно было бы вместо этого обрабатывать ее акустическими волнами, устроить танцы шаманов с бубнами, результаты были бы одинаковыми. Мы все знаем, что простая хлорка имеет обеззараживающий эффект, и ничего нового в этом нет».

И втройне смешно было, когда я увидел письмо бывшего вице-премьера, председателя «Сколково» Аркадия Дворковича, который энергично настаивал на проведении испытаний «святой воды» в том самом новосибирском «Векторе» — ведущей лаборатории в России, работающей с новым коронавирусом SARS-CoV-2.

Зачем Дворкович хочет отвлечь время ученых на изучение «танцев с бубнами»?

Умная рыба

Поясним, в чем разница между Сколково и «Сколково». В пригороде Москвы Сколково находятся Инновационный центр «Сколково» и университет «Сколтех». Если Сколтех — нормальный университет, то в инновационном центре «Сколково» работают сотни компаний, которые заняты самыми разными научными разработками, которые предполагается коммерциализировать.

Дмитрий Балаболин

«Ученые из Сколково», которые заявили в разосланном ими пресс-релизе, что созданная ими жидкость «Магнарил» «обладает электрическим зарядом, достаточным для разрушения белковых оболочек различных органических структур», — это некие Дмитрий Балаболин и Андрей Печурин.

Почему «некие»? Потому что никаких следов научной деятельности в сфере физики, химии или биологии за людьми с такими именами заметить не удалось: у Печурина в указанных сферах публикаций нет вовсе, а у Балаболина — тоже нет, если не считать, конечно, публикацией по биологии рассуждение о том, что

хорошо бы научиться рыбу замораживать, чтобы она после размораживания была живой.

Это не шутка.

Балаболин с коллегами пишут: «Авторами поставлена цель полного восстановления функций рыбы после ее замораживания — то есть ее фактическое оживление».

Для использования в пищу рыбы такая необходимость отсутствует, однако сохранение рыбой моторных и когнитивных функций будет свидетельствовать о сохранении качества употребляемых в пищу ее частей». Переводя на русский язык: чтобы рыба была вкусная, она должна быть умная, а чтобы мы знали, что она умная, г-н Балаболин должен ее воскресить перед едой. Поскольку процитированная нами публикация не загружена в научную электронную библиотеку elibrary, мы не можем сказать, воскресил г-н Балаболин рыбу или нет.

Наука давить клубнику

Компания ООО «Магнарил Аква Лаб» была создана, согласно ЕГРЮЛ, 31 марта 2020 года. Новость о том, что ею разработан революционный дезинфектант, появилась на следующий же день.

Печурин и Балаболин и до этого пытались инновировать в Сколково. Их компанией ООО «Акустическая заморозка» была с пафосом обещана «революция в пищевой промышленности» за счет того, что они якобы научились замораживать продукты без потери качества. «Акустическая заморозка» производила устройства (грубо говоря, «пищалки» — акустические генераторы), которые вставлялись в морозильные камеры и якобы уменьшали размер кристаллов льда в замороженной пище до таких размеров, что они переставали повреждать клеточные стенки.

разбираемся

На сайте «Акустической заморозки» нет никаких более подробных данных о технике акустической заморозки. Но они есть в статье Балаболина и др. в журнале «Холодильная техника и технологии» про то, как морозить клубнику, чтобы ее потом сушить. Авторы статьи утверждают, что действовали на ягоды «микровибрациями в воздушной среде». Но дальше заявляют о генераторе электромагнитных (!) полей с частотами от 10 МГц до 5 МГц. Так акустическая у них заморозка или электромагнитная? На наш уточняющий запрос нам было отвечено отказом. Положим, что Балаболин и соавторы в тексте спутали передатчик радиосигнала с акустическим динамиком, работающим в ультразвуковой области, но в эксперименте сделали правильно. Мощность своего генератора они указывают в ваттах на метр кубический, а не в ваттах. Хорошо, положим, что авторы коряво выразились, имея в виду, что у устройств разного объема была разная мощность. Далее авторы давили клубнику, замороженную обычным способом, и замороженную с ультразвуковой кричалкой. Цифры, приводимые ими, Балаболин с коллегами интерпретируют как указание на то, что замороженная с кричалкой клубника на 10% меньше давится после восстановления. Однако если внимательно поглядеть на результаты, видно, что они совпадают с точностью до погрешности.

Однако вернемся к жидкости «Магнарил». В пресс-релизе фирмы «Магнарил Аква Лаб» читаем, что она получена путем «магнитной обработки» обычной водопроводной воды. Дополнительно к этому в первоапрельских публикациях и упомянутом письме Дворковича утверждается, что вода подвергается обработкой «холодной плазмой».

Новая физика в банке с водой

Какие же новые физические свойства возникают, по заявлению Балаболина и Печурина, в результате обработки воды холодной плазмой?

справка

Поясним, что под холодной плазмой в физике в данном контексте следует понимать слабо ионизованный газ при атмосферном давлении. Его получают, пропуская поток газа через электрический разряд. При этом возникает какое-то количество электронов и ионов. Образуются в незначительных концентрациях и перекись водорода, озон, оксиды азота и другие вещества, а также свободные радикалы — короткоживущие высокоактивные частицы. Что-то подобное мы можем наблюдать во время грозы.

Балаболин и Печурин заявляют: «Жидкость «Магнарил» обладает электрическим зарядом». Каждому, кто помнит даже не вузовский курс, а школьные опыты с наэлектризованным шариком и лейденской банкой, понятно, что это утверждение не может соответствовать действительности. Даже если каким-то чудом Балаболин наэлектризовал жидкость, статический электрический заряд невозможно будет сохранить сколь-нибудь долго в условиях, когда емкость находится в атмосфере, к ней прикасаются люди и т.п.

Андрей Печурин — справа

Далее они пишут: «В растворе действует эффект шагового напряжения». Опять же, как только вы убрали источник электрического поля — нет никакого шагового напряжения. С тем же успехом можно бояться быть пораженным «шаговым напряжением» на месте, где полгода назад упала опора ЛЭП. Опасность «шагового напряжения» будет сохраняться, лишь пока линию не обесточили.

Говоря о необходимости магнитной обработки, авторы ссылаются на «эффект Эстингаузена». В физике нет такого эффекта.

Есть эффект Эттингсгаузена, суть которого в том, что когда по проводнику, находящемуся во внешнем магнитном поле, идет ток в направлении, перпендикулярном полю, то один край проводника будет нагреваться, а другой охлаждаться. Выключили ток, убрали магнитное поле — эффекта нет.

Объясняя, почему «Магнарил» безвреден при «приеме внутрь», но смертелен для вирусов, магнарильцы заявляют: «Магнарил» действует исключительно против объектов крайне малого размера — вирусы, бактерии, и безопасен для человека и животных. Эффект разрушения обеспечивается малым электрическим зарядом и исчезающей химической активность после восстановления» (орфография авторская). Однако в физике неизвестны экспериментальные примеры и отсутствует теоретическое обоснование того, чтобы меньшее электрическое поле разрушало какое-либо связанное состояние, а большее — нет.

Смешнее всего тут как раз упоминание «шагового напряжения». Чем больше характерный размер шага, тем сильнее оно действует: классический пример — как шаговое напряжение, возникшее из-за нарушения изоляции электрической линии, убивало лошадей, а людям доставался только несильный удар током.

Дворкович лоббирует колдовство?

За две недели до регистрации ООО «Магнарил Аква Лаб», согласно письму за подписью Аркадия Дворковича, «экспертная коллегия Сколково одобрила проект — «аппарат по производству дезинфицирующей и антибактериальной жидкости Magnaril из водопроводной воды путем обработки холодной плазмой и магнитной обработки. <…> Фонд Сколково готов обеспечить грантовое финансирование испытаний».

Дворкович просит НИИ «Вектор» помочь проекту Балаболина

Это письмо с недвусмысленной формулировкой «прошу оказать содействие в проведении испытания» сильно удивило, и мы направили запросы г-ну Дворковичу и г-ну Балаболину.

вопросы «Новой» Что мы спросили у героев публикации. Дословно

Запрос, отправленный в ООО «Магнарил Аква Лаб» «1. Каков был состав экспертной коллегии Фонда Сколково, одобрившей ваш проект? 2. Можете ли вы представить нам полный текст решения коллегии? 3. В каких рецензируемых журналах опубликованы результаты проверки жидкости «Магнарил» на предмет ее 3.1. антимикробной активности; 3.2. безопасности для многоклеточных организмов? 4. Вы утверждаете, что «Магнарил» разрушает белковые структуры органических структур. Каким образом это разрушительное действие оказывается безвредным для многоклеточных? 5. Каково время жизни каждого из упомянутых вами «получаемых крайне химически активных» соединений? 6. В каких публикациях в реферируемых журналах обсуждается объект, который вы называете «ионами натрия в атомарном и слабо связанном состоянии»? Что физически представляет из себя объект, которому вы дали такое название? 7. Поскольку вы пишете, что «Магнарил» обладает электрическим зарядом, за какое время при стандартных условиях хранения происходит разряжение емкости с «Магнарилом»? 8. Вы пишете, что в «Магнариле» имеет место «шаговое напряжение». Прошу вас сообщить параметры шагового напряжения: разность потенциалов, величину тока короткого замыкания, удельное сопротивление среды, время, проходящее до полного разряжения источника шагового напряжения. 9. Могли бы вы оценить порядок величины «шагового напряжения», действующего в вашем случае: 9.1. на вирус; 9.2. на человека. 10. Вы пишете, что в установке «меняется направление и скорость диффузии электронов». Прошу сообщить концентрацию электронов, с которой вы работали. Прошу также сообщить, как проводились и какие результаты дали измерения «направления и скорости диффузии электронов». 11. О каких «реакторах» идет речь в 4-м абзаце письма?» В связи с «акустическим замораживанием» мы также задали вопросы: «1. Удалось ли вам воскресить хотя бы одну замороженную рыбу, как вы это предлагали в статье 2. В пресс-релизах, посвященных акустической заморозке, вы сообщаете, что обработка замораживаемых образцов осуществляется акустическими генераторами, но в статье речь идет об электромагнитных излучателях. Какой вид излучения (электромагнитное или акустическое), на каких частотах, с какой мощностью используется в устройстве ABAT-20/1-AEF? Какие виды излучения (электромагнитное или акустическое) используются в других ваших установках? 3. Опубликованы ли результаты микроскопического сравнения структуры замороженных образцов в реферируемых научных журналах, и если да, то могли бы вы прислать ссылки? 4. Если обработка происходит акустическими сигналами, то как осуществляется защита внешней среды и операторов установок от ультразвукового излучения?»

«Никаких подробностей никому сообщено не будет»

Приведем ответ г-на Балаболина с сохранением орфографии оригинала.

Ответ на запрос газеты. цитата «Отвечу кратко по обеим технологиям. По Акустической Заморозке. Сравнительная гистология образцов замороженных органов и исследованных в НИИ Трасплантологии им Шумакова. В конце письма список показателей. Это наша совместная разработка с академиком Готье. (в конце письма приложен список и приводимая ниже таблица. — Ред.) Вот по бактериям результаты в журнале Молочная Промышленность (приложена статья «Выживаемость микрофлоры заквасок при акустической заморозке» — Ред.) На сегодня оборудование Акустической Заморозки уже экспортировано в 18 стран мира от Новой Зеландии до Южной Кореи и Исландии. Оборудование сертифицировано в 2018 году в ЕС и проверено крупнейшими продовольственными фирмами HIPP, DANONE, BONDULLE, NORD FROST, NORTENJOS, PESCANOVA и многими русскими предприятиями. Трансплантологов наше качество устраивает. Про мясников и рыбаков уже и говорить нечего. МАГНАРИЛ это наша старая разработка для пищевой промышленности. Многие составляющие являются общеизвестными. В РФ одни из них а в Европе другие. Мы создали работающее устройство которое испытываем уже 11 месяцев как средство дезинфекции для пищевой промышленности. Именно в этом качестве МАГНАРИЛ и одобрен экспертным советом Сколково. Как технология. По составу МАГНАРИЛ уже завершены все тесты в сертифицированной лаборатории Евросоюза и в течение 30‒40 дней состав будет допущен на рынок ЕС в качестве средства дезинфекции. В нашей собственной лаборатории мы завершили все антимикробные тесты еще в мае-июле 2019 года. В технических описаниях только в заявке Сколково отражены и то частично принципы работы. И до подачи патентной заявки никаких подробностей никому сообщено не будет. А после получения патента так же никакие детали технологии и принципов работы раскрыты тоже не будут. Во всем нашем оборудовании установлена техническая защита, препятствующая реверс инжинирингу, Ваше письмо больше напоминает попытки китайских покупателей нашего оборудования разнюхать технологические секреты. Ни в какие рецензируемые журналы мы ничего не пишем и не собираемся. Это частные технологии и частный бизнес. Хотите берите — хотите не берите. Информация по результатам еще следующая. Рыбу не воскрешали. Никому не нужны воскрешенные рыбы. Рыбу заморозили на 1 см вглубь и после разморозки мышечные ткани работали. Для еды этого достаточно. Для трансплантологов тоже. И не надо пытаться разнюхать что там за такой ультразвук. Нормальные сигналы там. Полностью все безопасно о чем прямо на сайте имеется сертификат Евросоюза. Оборудование полностью соответствует всем директивам ЕС для сухопутного и морского применения».

Итак, Балаболин не ответил ни на один из наших вопросов по существу — кроме воскрешения рыбы. Нам заявляют, что все это — «секрет» и что все хорошо. Даже наши очень простые намеки на ошибки в размерностях физических величин, на бессмысленные словосочетания вроде «атомарный ион натрия», на невозможность сколь-нибудь длительного существования заявленных Балаболиным и Печуриным свободных радикалов, на явный бред с «шаговым напряжением», путаницу между электромагнитными и звуковыми волнами — не считываются автором «Магнарила». Ну или он понимает, что все им написанное — это те самые «высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы» из «Сказки о Тройке».

Чтобы у нашего читателя сложился совсем уже цельный образ научных трудов Дмитрия Балаболина, процитируем другое его творение:

«Люди и животные технически способны к бесконтактной радиосвязи, поскольку технически их мозг или управляемые мозгом другие виды клеток способны к излучению и приему электромагнитных волн».

Думаю, дальше уже все ясно.

Вопросы к бывшему вице-премьеру остаются

Аркадий Дворкович. Фото: РИА Новости

В ответ на наш запрос Аркадию Дворковичу мы получили следующее письмо от пресс-секретаря вице-президента фонда Сколково А. Барщевской.

Ответ Из аппарата Дворковича

«Экспертная коллегия СКОЛКОВО НЕ ПОДТВЕРЖДАЛА наличие антивирусного препарата «Магнарил» и не давала рекомендации о старте производства этого препарата. Научная составляющая проекта и его эффективность антивирусная/антибактериальная пока не подтверждена и нуждается в соответствующей экспертизе. Проведенная экспертиза «СКОЛКОВО» подтвердила не свойства препарата, а необходимость его дальнейшего исследования на наличие антивирусного эффекта для SARS-CoV-2 при дезинфекции поверхностей и предметов Письма, направленные Председателем Фонда СКОЛКОВО А.В. Дворковичем руководителям соответствующих ведомств, являются запросом на ускорение проверки его свойств <…>, а не поддержки препарата».

Недоумение, которое возникает в связи с позицией председателя Сколково, только усиливается этим откликом пресс-службы. Если коллегия Сколково не одобряла «Магнарил», то почему в письме Дворковича в «Вектор» утверждается обратное? Если хоть кто-то в окружении Дворковича знает даже не университетскую, а школьную физику —

почему во время эпидемии предлагается нагрузить серьезных ученых проверкой лабуды?

Сама интонация письма Дворковича — с фразами вроде «ускорить получение государственного свидетельства о регистрации средства дезинфекции» в высшей степени далека от отвлеченной «необходимости дальнейшего исследования». Так не пишут отписки, так пишут письма, когда хотят надавить на экспертов и пробить проект во что бы то ни стало.