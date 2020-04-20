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Премия фонда Немцова-2020: читатели «Новой газеты» выбирают из достойных

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Гражданин поэт (в маске) в «Новой газете». Два видео

Читает Михаил Ефремов, стихи поэта Орлуши

Общество

Михаил ЕфремовАндрей (Орлуша) Орлов«Новая газета»

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«План всеобщей собянизации»
 
«Черный QR»
 

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Теги:
ограничения, собянин, москва, карантин

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