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Сюжеты

«Портрет». Смотрите онлайн

День спектакля РАМТа на сайте «Новой газеты». Смотрите онлайн!

Культура

 

Продолжаем еженедельные субботние показы спектаклей РАМТа на сайте «Новой газеты» — сегодня публикуем постановку одного из самых мистических и гротескных произведений Н.В.Гоголя — повести «Портрет». Фантазию для драматического артиста, гобоя и оркестра сочинили режиссер Алексей Бородин и художник Станислав Бенедиктов. На сцене два соло: один из ведущих актеров РАМТа, народный артист России Евгений Редько и «золотой гобой России» Алексей Уткин, а также  ансамбль солистов «Эрмитаж».

Музыка Телемана, Бриттена, Штрауса и Марчелло вступает в диалог с гениальным гоголевским текстом, который звучит почти целиком (без купюр), весь как есть — вечный и навсегда актуальный. Гобой и десять струнных — скрипки, альты, виолончель и контрабас — помогают выразить борьбу тьмы и света.

Фантастическая история одного превращения. Что стало его причиной — слабость человека перед соблазнами или мистическое колдовство? Может ли талант убить человека? Что происходит с человеком, когда на смену увлеченности и жажды творчества приходит стремление к житейским удовольствиям, благополучию, славе и богатству?

Продолжительность — 1 час 20 мин (без антракта).

а еще

Новые видео появляются на уoutube-канале РАМТа каждый день

Здесь уже можно найти видеоверсии масштабной 8-часовой трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии», легендарного чеховского «Вишневого сада», чудесного камерного спектакля «Как кот гулял, где ему вздумается» по мотивам сказки Киплинга и юбилейного спектакля-концерта «В пространстве сцены», поставленного к 90-летию РАМТа. А также уникальные фильмы, снятые к юбилеям театра, лекции и мероприятия образовательного проекта РАМТа «Театр+».

Топ 6

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