«Портрет». Смотрите онлайн

Продолжаем еженедельные субботние показы спектаклей РАМТа на сайте «Новой газеты» — сегодня публикуем постановку одного из самых мистических и гротескных произведений Н.В.Гоголя — повести «Портрет». Фантазию для драматического артиста, гобоя и оркестра сочинили режиссер Алексей Бородин и художник Станислав Бенедиктов. На сцене два соло: один из ведущих актеров РАМТа, народный артист России Евгений Редько и «золотой гобой России» Алексей Уткин, а также ансамбль солистов «Эрмитаж».

Музыка Телемана, Бриттена, Штрауса и Марчелло вступает в диалог с гениальным гоголевским текстом, который звучит почти целиком (без купюр), весь как есть — вечный и навсегда актуальный. Гобой и десять струнных — скрипки, альты, виолончель и контрабас — помогают выразить борьбу тьмы и света.

Фантастическая история одного превращения. Что стало его причиной — слабость человека перед соблазнами или мистическое колдовство? Может ли талант убить человека? Что происходит с человеком, когда на смену увлеченности и жажды творчества приходит стремление к житейским удовольствиям, благополучию, славе и богатству?

Продолжительность — 1 час 20 мин (без антракта).