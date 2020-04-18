Посадили деда за репку. Картинка дня

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Депутат призывает соблюдать карантин и паспортный режим при походе до магазина в Москве

Общество

Петр СарухановГлавный художник, член редколлегии

 
Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Жители Москвы, которые выходят из дома, чтобы дойти пешком до магазина, выгулять собаку или выбросить мусор, должны брать с собой документ с указанием фактического места проживания. Об этом заявил депутат Мосгордумы и автор законопроекта о штрафах для нарушителя режима самоизоляции Кирилл Щитов.

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — пояснил Щитов.

По его словам, те, кто живет у родных или друзей, могут носить с собой расписку от собственника квартиры.

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Теги:
карантин, самоизоляция, коронавирус, штрафы, законопроекты, мосгордума, щитов

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