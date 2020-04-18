Ушел со связи

14 апреля на официальном сайте Службы безопасности Украины появилось фото: пять — те, кто попали в кадр, — молодых мужчин в балаклавах заломили руки человеку с короткой седой стрижкой, медицинской маской на одном ухе и, похоже, с кровоподтеком на виске.

Фото: Служба безопасности Украины

Задержанный не старался прятать лицо, как инстинктивно делает в подобных ситуациях большинство правонарушителей, а пристально, сказала бы, начальственно смотрел в объектив.

Пресс-служба ведомства сообщила: «СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют — (генерал-майор СБУ) Валерий Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи».

По информации спецслужбы, Шайтанов планировал убийство Адама Осмаева, чеченского добровольца-атошника, который подозревался российскими правоохранителями в подготовке покушения на Владимира Путина и Рамзана Кадырова.

Иван Баканов, глава СБУ, лейтенант по воинскому званию, прокомментировал нерядовое событие в жизни структуры: «К сожалению, человек, который получил генеральское звание после “революции достоинства” и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую операцию. Это важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости».

Для украинских журналистов-расследователей, много лет пишущих на военную тематику и о деятельности силовиков, эксцесс с Шайтановым не выглядел столь сенсационно, как для Баканова. Еще в ноябре 2015 года главный редактор интернет-издания «Цензор» Юрий Бутусов опубликовал большой материал со ссылками на другие свои тексты: документально доказано — во время Майдана в Киеве полковник Шайтанов командовал одной из штурмовых групп, которые жестко атаковали и захватили Дом профсоюзов.

При штурме и начавшемся пожаре несколько майдановцев получили ранения и сгорели заживо.

В апреле 2014-го Шайтанов по-прежнему в должности заместителя командира спецподразделения «Альфа» саботировал приказы Киева (руководителей структуры не меняли со времени, когда их непосредственно отбирал и назначал начальник личной охраны Януковича).

Валерий Шайтанов. Фото: Служба безопасности Украины

В частности, спецподразделение отказалось уничтожать блокпосты террористов вокруг Славянска, что дало возможность Гиркину закрепиться в городе. Внутри «Альфы» по этому поводу возник острый конфликт, личный состав впрямую обвинил своих шефов в измене. В итоге командира «Альфы» Човганюка и его зама Шайтанова сняли.

«…Мне казалось, что Човганюка и Шайтанова теперь ждет долгое расследование прокуратуры», — писал Бутусов. Но уже в октябре 2015-го непотопляемый Шайтанов, уже первый заместитель начальника Центра специальных операций по борьбе с терроризмом СБУ, вел свой «Шайтанбат» на автомобилях «Кугуар» с пулеметами из зоны АТО на обыски в мирном Днепропетровске, на арест бизнесмена и политического деятеля Геннадия Корбана.

Бывший полковник процветал. На День независимости в августе 2015-го ему указом президента Петра Порошенко было присвоено звание генерал-майора. Праздничный набор дополнил орден Богдана Хмельницкого 3-й степени. По слухам, Шайтанов пользовался максимальным доверием экс-главы СБУ Василия Грицака.

Нынешняя спецоперация СБУ действительно проводилась поэтапно и заняла около года. После того как контрразведчики собрали достаточную доказательную базу, генерал-майора под благовидным предлогом перевели в разряд «в распоряжение по должности». Он не почувствовал опасности, продолжал контактировать с кураторами.

Шевченковский райсуд Киева оперативно избрал задержанному меру пресечения — 60 дней под стражей. Следствие установило: под псевдонимом Бобыль Шайтанов поддерживал связь с полковником ФСБ Игорем Егоровым. «Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ — подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и на территориях других государств», — утверждают в СБУ.

Там отметили, что

до 2014 года Егоров часто наезжал в Украину по службе — расширялись межведомственные контакты СБУ и ФСБ. Тогда, вероятно, вербовка и состоялась.

Следствие задокументировало встречи Шайтанова с Егоровым за последние годы во Франции, Германии и Хорватии. Генералу-предателю объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ст. 258 УК Украины («Террористический акт»).

В Сеть с маркировкой СБУ выложены аудиозаписи разговоров Шайтанова с Егоровым в ноябре 2019-го. Из файлов можно заключить: собеседники, чьи голоса слышны отчетливо, планируют теракт, уничтожение Осмаева, наделяя последнего псевдонимом Марадона, которого «надо отправить в страну вечной охоты — по нему столько уже всего было, резонанса для обывателя на день, не больше».

Служебное удостоверение Валерия Шайтанова. Фото: Служба безопасности Украины

Общаются интеллигентно, по-деловому, почти без мата, оговаривая «в комплексе, под ключ» стоимость убийства — 200 тысяч долларов. Хотя Шайтанов, свидетельствуют радиоперехваты, называл свои мотивы сотрудничества чисто идеологическими, поскольку считал Майдан государственным переворотом. В качестве бонуса генерал хотел бы получить еще паспорт гражданина РФ и удостоверение офицера запаса.

По данным СБУ, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию о подготовке и обстоятельствах проведения определенных тайных операций в районе АТО-ООС и о задействованных в них силах, добывал сведения о международном сотрудничестве службы в сфере национальной безопасности и обороны, о деятельности Департамента контрразведки. Генерал-майор также взял на себя труд вербовки — изучения и привлечения офицеров специальных и разведывательных органов Украины для работы на ФСБ.

И это еще не все.

В эфире одного из телеканалов замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Шайтанов готовил покушение и на его шефа Арсена Авакова.

«Я сегодня утром разговаривал с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно СБУ и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Осмаева, работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел. Это было бы не первое и даже не пятое покушение!» — заметил Геращенко.

Многие наблюдатели связывают состоявшееся на днях в Крыму задержание ФСБ «украинских диверсантов» — якобы завербованной военнослужащей Вооруженных сил РФ и гражданина Украины — ответной реакцией на разоблачение Шайтанова. ФСБ настаивает: женщина передавала украинской разведке сведения, составляющие государственную тайну, а еще планировалась серия взрывов, и называет начальника подразделения ГРУ Минобороны в Херсоне Олега Ахмедова их куратором.