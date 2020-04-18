Право на ответ

Письмо пресс-секретаря главы Чеченской республики И.С.-У. Вахидова — главному редактору «Новой газеты»



Не прошло и двух дней, как меня назначили на должность пресс-секретаря Главы Чеченской Республики, а мне уже пришлось столкнуться со статьей, которая, мягко говоря, озадачила меня совершенно неверным изложением очевидных фактов. В нашем телефонном разговоре Вы попросили меня письменно указать на ошибки в статье Е. Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло» от 12 апреля 2020 года, ссылаясь на то, что текст на момент разговора по телефону «не был перед глазами». Надеюсь, после моего звонка у Вас было достаточно времени, чтобы, наконец, прочитать статью.

(От редакции. Материал Елены Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло» был удален с сайта по требованию Генпрокуратуры РФ, которая назвала его «недостоверной статьей», никак не пояснив претензий, и пригрозила блокировкой сайта. «Новая газета» обратилась в ведомство с требованием объяснить суть требований. Редакционное заявление по этому поводу читайте здесь.)

Напомню, что телеграм-канал является официальным каналом Главы Чеченской Республики, ссылка на который указана на официальном сайте Главы и Правительства Чеченской Республики. В то время как аккаунты в Instagram официальными не являются. Все замечания по поводу допущенных вольностей в статье Милашиной уже указаны в телеграм-канале. Повторю наиболее очевидные из них, которые являются, по нашему мнению, заведомо ложными. «Заведомо», — потому что проверить такую информацию не составляет труда, но раз журналист этого не сделал, значит, это ему изначально и не нужно было вовсе. Кстати, в нашем телефонном разговоре Вы отметили, что, согласно закону о СМИ, в России нет цензуры, и Вы не можете заставлять журналистов исправлять свои тексты (это не точная цитата, но смысл я понял таким). Что ж, получается, все главреды в России то и дело нарушают закон, исправляя ошибки и неточности в текстах, а корреспондент «Новой газеты» волен писать без проверки фактов на любую тему любой вздор и абсурд?

Начну с лида, лейтмотив которого проходит красной нитью по всей статье: «Когда в Чечне зараженных приравняли к террористам, жители республики начали скрывать свою болезнь и умирать дома». В тексте указывается, что Глава Чеченской Республики приравнял зараженных коронавирусом к террористам. Если бы автор публикации обратился хотя бы за устными комментариями по этому вопросу и разъяснениями в Информационное управление Главы и Правительства Чеченской Республики, то мы бы объяснили, что глава региона Р.А. Кадыров делал такие заявления не раз и каждый раз отмечал, что считает террористами зараженных людей, которые возвращаются из эпидемиологически неблагополучных стран, безответственно игнорируют общепринятые в таких случаях условия карантина, тем самым заражая всех, с кем контактируют. Заявление это было сделано после того как пожилая женщина с подтвержденным наличием коронавируса решила вернуться в Чеченскую Республику из Москвы на поезде. По приезде она заразила свою дочку и ряд других лиц. Сама же она впоследствии скончалась. Для лиц, возвращающихся с неблагополучных территорий, был выделен специальный номер горячей линии. Таким людям предоставлялся специальный транспорт. Да, им необходимо пробыть на карантине 14 дней, что способствует снижению количества зараженных. Но так не поступил вернувшийся из Мекки паломник, который скрыл факт своего прибытия от властей, проигнорировал требование обратиться на номер горячей линии, и более того, провел у себя дома религиозный ритуал мовлид по факту совершения Умры, контактировал с сотнями людей и… заразил их. Именно таких безответственных и называет террористами Р.А. Кадыров! Но это не означает, что он действительно собирается их убивать. А иначе, откуда в республике появились 15 выздоровевших?

Как бы в подтверждение заявленного страха больных перед Кадыровым, приводится мнение родственников, которые утверждают, что Ахмед Гараев (похороны которого стали причиной распространения коронавирусной инфекции) умер не в больнице, а дома, и что он был заражен коронавирусом.

В данном случае нам очевидно, что автор статьи опирается на пересказы слов неких дальних родственников, не владеющих информацией, либо на откровенно фейковые аудиозаписи.

Я предлагаю обратиться к главному врачу Республиканской клинической больницы имени Ш. Эпендиева Саците Успановой, которая располагает записями, результатами анализов поступившего в больницу Ахмеда Гараева. Естественно, есть и посмертный эпикриз, в котором описаны все симптомы больного, дата и время поступления в РКБ, а также дата и время его кончины.

Также меня возмущает то, каким словом назвали процесс получения информации о зараженных у больного. Автор статьи назвала диалог врача и больного в кислородной маске «допросом». И затем идет сравнение: «Представьте, как будет допрашивать Даудов здорового человека…»

Утрирование этой темы совершенно лишнее. И я уверен, что читатели со здравым умом тут усомнились в здравости умозаключений автора. Подумайте сами: лучше спросить больного о других потенциальных зараженных, которые, не подозревая о болезни, ходят по улицам чеченских сёл и распространяют заразу, или все-таки лучше оставить бедолагу со своей болезнью наедине? Совершенно оправданные и необходимые с медицинской точки зрения профилактические действия корреспондент «Новой» цинично называет «допросом».

Фейковой оказалась и информация о закрытии всех больниц и ФАПов в нескольких районах Чеченской Республики. В качестве примера был приведен документ о закрытии небольшой больницы в с. Бено-Юрт, врачи которой контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией.

Откровенно фейковой является также информация о том, что министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов призвал врачей самим шить маски и халаты. В республике, где каждый день Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оказывается помощь тысячам остронуждающихся и малоимущих, будьте покойны, имеются средства и специалисты для пошива масок, чтобы не отвлекать врачей от их прямых обязанностей.

Дмитрий Андреевич, в статье содержится и ряд других фейков, но, наверное, нет смысла указывать на них далее, если, согласно закону о СМИ, в условиях отсутствия цензуры в стране, Вы не имеете возможность внести правки в публикацию Вашего корреспондента.

Я искренне надеюсь, что Вы все-таки не станете лукавить и примите во внимание тот факт, что телеграм-канал является официальным информационным ресурсом Главы Чеченской Республики, в котором Вы найдете все доказательства неправоты изложенных в статье претензий на факты. В случае возникновения затруднений с переводом на русский язык выступлений Р.А. Кадырова готовы предоставить переводчика.

Как Вы и просили, отправляю Вам письменный ответ на Вашу статью до 30 апреля. Надеюсь, что Вы все-таки пересмотрите свое отношение к проверке на достоверность материалов перед публикацией, а корреспонденты будут перепроверять факты и не строить догадки на основе слухов, сплетен и рассылок в мессенджерах.

Всегда готов предоставить достоверную информацию о событиях в Чеченской Республике.

Пресс-секретарь Главы ЧР,

Начальник Информационного управления

Главы и Правительства Чеченской Республики

И.С.-У. Вахидов