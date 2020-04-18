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Почему Сталин — людоед. Подкаст

Настоящее прошлое с Олегом Хлебниковым. Гость — историк Никита Петров

Общество

 

Почему люди легко свыкаются с мучительством? Автор рубрики в «Новой газете Олег Хлебников и «мемориалец» Никита Петров обсуждают артефакт эпохи — личную расписку Сталина увеличить квоты на расстрел и то, как газета выиграла суд у внука Джугашвили, после чего мы имеем право называть Сталина убийцей.

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Теги:
хлеб подкаст, настоящее прошлое, суды, репрессии, массовые расстрелы, сталин

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