Лицо дождя

У нее большая фильмография. И роль, ставшая главной в жизни.

Ее называли одной из самых интеллигентных актрис советского кино.

«Июльский дождь» не прошумел, прошелестел по экранам более полувека назад. Вернул повзрослевших героев «Заставы Ильича», подрастерявших юношеский романтизм, не умеющих на исходе «Оттепели» вписаться в новую прагматичную реальность.

Фильм вдох и выдох. Надежда на возможность что-то изменить.

На дождь, который смоет всю пыль, грязь, боль.

И ощущение горечи, призрачности этих надежд.

Осознание ползучего, скучного кризиса…

И упрямое желание не растерять внутренней свободы.

Хуциев хотел сделать фильм не о том, как рождаются чувства, а о том, как они угасают. Все зависело от главной героини, на сложности, внутренних нестыковках, противоречиях которой сосредоточена камера. На ее живом, меняющим настроение, словно весенняя погода, лице.

Актрису на эту роль искали долго. А решение утвердить Евгению Уралову Хуциев принял мгновенно. Марлен Мартынович вспоминал, как шел во время съемок «Весны на Заречной улице» по Одессе, попал под сильный ливень и спрятался в телефонной будке. Представил: вот, если бы сейчас к нему забежала девушка — это могло бы стать началом большого романа или сюжетом для его нового фильма. И вот он возвращается на студию, через какое-то время, ему говорят: «Загляните, там в соседней комнате сидит девушка». «Я открыл дверь, — рассказал режиссер, — она как взглянула на меня таким взглядом. Я сказал — ой, извините. Тут и пробовать ничего не надо было, сразу было ясно, что так сыграть сможет только она».

Кстати, после бесспорного успеха в «Июльском дожде» Уралову не приняли в Союз кинематографистов с досадной формулировкой «До следующих значительных работ».

Самый несоветский фильм, одна из самых поэтичных киноповестей своего времени была для них был «проходной», «незначительной поделкой».

Бог с ними. Нам осталось это необыкновенное лицо, эта деликатная сдержанность, маскирующая внутренний огонь, эта будничность с тоской по празднику.

Каблуки, стучащие по асфальту, плащ болонья, зонтик. И фоном афиши проходных фильмов.

Алексей Симонов президент «Фонда защиты гласности»

— Удивительного тепла, спокойствия, достоинства была Женя. На всю долгую жизнь она осталась замечательной актрисой, которая никогда не лезла передний план. Она прекрасно чувствовала себя и на втором. А на первом сохраняла непоказное достоинство, скромность, незаемную прелестность.