Сам пропускник

Помните, как он ехал на инаугурацию по вымершему без пешеходов городу. Каково ему было? Вот ты сядь в машину и поезжай от здания Совета министров по Новому Арбату и далее. Попробуй. Одиноко… Правда, в Кремле его ждала восторженная толпа без масок и резиновых перчаток. Опасно все-таки. Но такая работа.

Если бы это торжество происходило теперь, то Президент должен был получить пропуск на проезд с указанием начала и конца пути, что его унизило бы.

Потому что пропуск — символ исключительности, а Президент хочет быть, как все. Но не может. А все хотят, как президент, чтобы пропуска их не унижали. И, знаете, могут.

Вы не поверите, но послания в смартфоны и компьютеры нелегитимны. Не все в стране и в Москве имеют эти приборы, а многие не умеют ими пользоваться. И нет закона, обязывающего обзаводиться этими гаджетами. Их отсутствие не угрожает целостности и суверенитету страны. Они, как зубная щетка — могут быть.

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Человек в возрасте, не имеющий прибора и навыка, подвергается опасности не вируса, а наказания ретивых работников, обслуживающих беду, которые от имени властей могут лишить пенсионера государственной подачки или порадовать штрафом.

Зачем эта громоздкая система зависимости свободного, надеюсь, человека от бюрократического монстра.

Надо, чтобы человек сам себе выписывал «путевой листок» (бумага и карандаш есть у всех). «Вышел из дома в 12. Иду в аптеку. Полагаю вернуться в 13». Все!

Остановили — проверили — извинились за беспокойство. Никто не обижен, не унижен и не связан страхом за вечную вину перед режимом.

И Президент взял блокнотик, написал «Ново-Огарево (или где он ночует) — Кремль» — и едет себе спокойно. Без нервов.