Будущее зависит от того, как о нем говорить

Пандемия коронавируса привела к буму экспертных мнений, когда специалисты из разных областей пытаются предугадать, как изменится общество, экономика и политика после окончания карантинных мер. Одна из самых популярных реплик по этой теме на русском языке — экспертная колонка ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова на РБК, в которой он пророчит массовый переход в онлайн офисной работы и университетского образования, «упрощение трудовых отношений» и распространение безусловного базового дохода. В своей колонке для DOXA и «Новой газеты» политолог Илья Матвеев рассказывает, в чем состоит проблема подобных техноцентрических прогнозов, и отвечает на конкретные тезисы из статьи Кузьминова.

Статьи о том, что мир никогда не будет прежним, стали сегодня востребованным жанром. Текст ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова попал в новостные сводки благодаря имени автора и смелости высказанных оценок.

Я решил отреагировать на эту статью не только потому, что целый ряд утверждений Кузьминова кажется мне спорным, но и потому, что сам способ задавать вопросы, представленный в статье, заслуживает критического анализа.

Кузьминов предсказывает масштабные изменения в работе «белых воротничков», торговле, медицине, образовании и государственной политике в «поствирусную» эпоху. В основном он экстраполирует на ближайшее будущее тенденции, ярко проявившиеся сейчас, когда труд, потребление и досуг вынужденно меняются под влиянием мер по борьбе с пандемией.

Иногда такой подход оправдан; в частности, можно согласиться с тем, что в будущем возрастет роль государственной медицины: частная медицина создает целый ряд проблем в нынешней ситуации, которая вполне может повториться.

По мнению Кузьминова, сейчас медицина в развитых странах — «частное дело, частная ответственность каждого за свое здоровье, где ты покупаешь страховку в зависимости от своего дохода», однако в действительности это характерно скорее для США, чем для европейских государств, где действует или обязательное медицинское страхование (Германия), или централизованная, финансируемая из бюджета система (Великобритания).

Именно США в борьбе с вирусом столкнулись с уникальными проблемами, отсутствующими в Европе:

люди без медицинской страховки зачастую не могут позволить себе лечение, а поскольку для экономически активного населения страховка привязана к рабочему месту, десятки миллионов новых безработных в разгар пандемии лишаются не только доходов, но и доступа к медицине.

Неудивительно, что поддержка реформы здравоохранения по европейскому образцу в США резко выросла в последние недели.

Другие прогнозы Кузьминова, сделанные по методу экстраполяции нынешнего экстраординарного положения дел, выглядят менее обоснованными. В частности, он уверенно предсказывает перевод большинства «белых воротничков» на удаленную работу, в результате чего треть из них работу потеряют вовсе.

Действительно, тренд на удаленную работу наблюдался и до нынешних карантинных мер: в США накануне пандемии таких работников было почти 5 млн, причем за десять лет рост составил 91 %.

Однако исследователи указывают, что и такой рост оказался меньше ожидаемого; более того, целый ряд высокотехнологичных компаний, среди которых Yahoo, HP и IBM, ограничили или вовсе отменили для своих сотрудников возможность работать удаленно.

Удаленная работа, на первый взгляд, привлекательна как для работников, так и для работодателей. Работники не тратят время на дорогу и в целом более свободно распоряжаются своим временем, а работодатели экономят на аренде офисных помещений. Вдобавок сокращение трафика помогает бороться с изменением климата.

Однако исследования показывают, что преимущества удаленной работы неотделимы от ее недостатков, а свобода самому выбирать свои рабочие часы компенсируется необходимостью постоянно быть на связи, что ведет к стрессу и негативно влияет на качество жизни.

Отсутствие отвлекающих факторов, характерных для работы в офисе, компенсируется отвлекающими электронными сообщениями от коллег или просьбами домашних. Наконец, удовлетворение от возросшей свободы компенсируется чувством социальной изоляции.

Иллюстратор: Вероника Головнина

Неудивительно, что исследования влияния удаленной работы на производительность труда показывают противоречивые результаты. Но для того, чтобы 30 % «белых воротничков» могли быть уволены, производительность труда оставшихся работников должна вырасти на те же 30 %.

Ни одно исследование не показывает такого магического эффекта, и совершенно непонятно, как и почему нынешний вынужденный эксперимент с тотальным переходом на удаленку — без подготовки, плана, дополнительных вложений — закончится не просто успехом, но фантастическим ростом производительности труда на 30 %.

С Кузьминовым можно согласиться в том, что структурная безработица после нынешнего кризиса может резко вырасти, но дело здесь не в каких-то особых свойствах удаленной работы.

Восстановление занятости будет долгим и тяжелым, потому что, цитируя одного из комментаторов, «заразив глобальную экономику, COVID-19 нашел себе уже ослабленную жертву». Глобальный капитализм поражен хроническим замедлением темпов экономического роста (Ларри Саммерс в своем знаменитом выступлении 2013 года использовал термин «вековая стагнация»).

Некоторые авторы объясняют это недостаточно быстрым технологическим обновлением экономики, другие — слабым спросом со стороны закредитованного населения со стагнирующими многие годы доходами.

Наиболее проницательные исследователи видят связь между этими двумя факторами: инновации внедряются в ограниченном количестве отраслей, где занято меньшинство работников (высокотехнологичная промышленность, ИТ и смежные сферы), тогда как большинство трудится в низкопроизводительной сфере услуг.

Стремясь удержать норму прибыли в этой сфере, собственники усиливают эксплуатацию и вынуждают людей работать больше за меньшие деньги. Слабый спрос со стороны большинства населения, занятого в сфере услуг, в конечном счете ограничивает и технологический динамизм производительного «ядра» экономики.

Однако важно подчеркнуть, что возникновение подобной дуалистической экономики, в которой не находится места среднему классу, было продуктом не столько технологический трансформации как таковой, сколько политического выбора. Низкие зарплаты, долгий рабочий день и ненадежная занятость в сфере услуг стали результатом дерегулирования трудовых отношений и законодательного ослабления профсоюзов — как минимум в англосаксонских странах.

Вполне вероятно, что в поствирусную эпоху эти тенденции усилятся, и работодатели сделают все, чтобы избавиться от, как говорит Кузьминов, «фетишей прошлого», таких как ограничение продолжительности рабочего дня и законодательно гарантированные трудовые права. Но опять же это окажется не неизбежным результатом технологических изменений или перехода на удаленную работу, а продуктом политических решений.

Технологии не являются «судьбой» общества — общество само выбирает свою судьбу.

Характерно, что способом ослабить социальные конфликты в будущем при неизбежном, по его мнению, росте безработицы и неравенства Кузьминов считает введение в той или иной форме безусловного базового дохода (ББД).

Безусловный базовый доход — это противоречивое решение, за которое парадоксальным образом выступают и миллиардеры из Кремниевой долины, и некоторые левые активисты. На мой взгляд, статья Кузьминова показывает, что это в конечном счете консервативная идея. В его интерпретации ББД — не путь к утопии, в которой каждый может, не беспокоясь о средствах к существованию, раскрыть свой творческий потенциал, а вынужденная мера по поддержанию стабильности в неравном и конфликтном обществе.

Но ББД борется с симптомами, а не с причинами неравенства и конфликтов; крайне вероятно, что его реализация приведет к сокращению или даже полной отмене других форм социальной поддержки, особенно социальных услуг, предоставляемых государством, — в полной мере финансировать и то, и другое не сможет ни один бюджет. И самое главное — ББД дает безработным минимальные средства к существованию, но не дает им чувства востребованности, связанного с осмысленным, социально полезным трудом.

Политика, направленная на устранение причин, а не симптомов неравной дуалистической экономики, предполагала бы другие меры. Во-первых, должна быть повышена оплата труда, который не является производительным в общепринятом смысле, но исключительно важен для общества в целом (на языке экономистов — обладает «позитивными экстерналиями»). Речь идет обо всех формах заботы, care и функционировании социальных служб.

Во-вторых, расширение трудовых прав (а не «упрощение трудовых отношений», о котором говорит Кузьминов) вынудило бы работодателей в сфере услуг инвестировать и повышать производительность труда, а не полагаться на эксплуатацию дешевой рабочей силы, как это происходит сейчас. Кроме того, рост доходов привел бы к расширению спроса, в том числе спроса на инновационные продукты, создаваемые производительным «ядром» экономики.

Тем не менее политически перечисленные выше меры труднее, чем даже введение ББД, — именно поэтому оно в конечном счете является консервативной опцией.

Наконец, последний раздел статьи Кузьминова посвящен высшему образованию. Проецируя нынешнюю ситуацию в будущее, он предсказывает тотальный переход в дистант. Но, как и в случае с другими формами удаленной работы, дистанционное высшее образование еще до пандемии столкнулось с пределами роста.

Несколько лет назад в моду вошли доступные всем желающим массовые открытые онлайн-курсы (MOOC) — о них упоминает и Кузьминов. Однако исследования показывают, что доля людей, проходящих такие курсы до конца, крайне мала, причем со временем ситуация не улучшается, несмотря на все инвестиции в эту форму обучения.

В результате в последние годы онлайн-платформы MOOC переориентировались на перевод в дистант традиционных университетских образовательных программ. Но и такая форма дистанционного обучения сталкивается с серьезными проблемами: исследователи обнаружили, что студентам труднее погрузиться в учебный процесс и ориентироваться в нем, они испытывают чувство изоляции и в целом менее удовлетворены своим образованием; кроме того, академические результаты студентов в дистанте стабильно хуже, чем при очных формах обучения.

В некоторых случаях студенты настолько недовольны качеством онлайн-образования, что подают на вузы в суд.

В частности, это произошло в Университете Джорджа Вашингтона в США — иск студентов был в итоге отклонен судом, однако внутреннее расследование продемонстрировало, что качество многих дистанционных программ действительно под вопросом: так, на 220 аспирантов-инженеров в дистанте приходилось всего 2 штатных преподавателя и 20 совместителей и почасовиков.

Тем не менее, как и в рассмотренном выше случае с безработицей и ухудшением условий труда, массовый перевод университетских курсов в дистант вполне возможен, но опять же он будет отражать не технологическую неизбежность, а политический выбор.

Дистанционное обучение позволяет университетам экономить, разными способами сокращая взаимодействие профессоров со студентами.

Да, жертвами могут стать и студенты, и преподаватели. Зато такой подход выгоден чиновникам, стремящимся сократить расходы, и университетской администрации: больше прибыль от платного образования (учитывая общемировую установку на коммерциализацию, прибыль становится все важнее для вузов).

Вот только смирятся ли преподаватели, студенты и общество в целом с такой трансформацией университета?

Кузьминов считает, что дистанционному образованию сопротивляются «традиционалисты», но из сказанного выше ясно, что для сопротивления имеются конкретные содержательные причины.

Наконец, важны не только сами утверждения Кузьминова о будущем высшего образования, но и то, какое понимание университета они подразумевают. Университет — уникальная институция, конечные цели которой можно понимать по-разному.

Что важнее: подготовка специалистов, востребованных на рынке труда, или воспитание культурных, развитых, критически мыслящих людей? А может быть, главная цель университета — чистая наука, прирост знания, ценный сам по себе?

Современные университеты так или иначе соединяют в себе все три цели;

напряжение между ними позволяет университету меняться, сохраняя при этом центральное место в жизни общества.

Однако в своей статье Кузьминов говорит исключительно о востребованности онлайн-степеней на рынке труда, сотрудничестве университетов и ИТ-компаний. Как скажется перевод в дистант на других целях университета? Не повредит ли он творческому взаимодействию ученых, которое может оказаться «секретным ингредиентом» научных прорывов? Не помешает ли вовлекать студентов в диалог, воспитывающий широту взгляда и способность к критике?

Чтобы подойти к ответу на эти вопросы, нужно понимать университет во всей его противоречивой сложности. Однако узкое, инструментальное понимание университета не позволяет даже их задать — как и риторика технологических изменений, которые якобы полностью обуславливают изменения социальные, мешают видеть альтернативы. При всей спорности многих утверждений Кузьминова та логика, которая за ними скрывается, даже важнее самих этих утверждений и заслуживает отдельного разговора.

Автор: Илья Матвеев