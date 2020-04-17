«Мы так либо иначе умрем»

Уже неделю уральцы наблюдают за перипетиями остросюжетного сериала «церковь против государства». Чиновники пытаются заставить священнослужителей «уйти на карантин», а те отвечают, что главное — «не забывать о спасении души».

Екатеринбургская епархия РПЦ заявила, что не будет закрывать храмы, сразу же после выступления президента 27 марта, в ходе которого он объявил «карантинную неделю».

официально Заявлени епархии «Во времена нынешних испытаний <...> Русская Православная Церковь не оставит свою паству без духовного окормления <...> пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе», — заявили в епархии.

Несмотря на то что к 27 марта в регионе уже было 20 заболевших коронавирусом, власти на демарш РПЦ никак не отреагировали. Священнослужителей критиковали в основном рядовые екатеринбуржцы, сидящие дома. РПЦ на критику реагировала наотмашь.

публичная позиция Из проповеди епископа «Мы здесь заражаемся вечной жизнью, а не смертью. Давайте хранить благоразумие и все-таки в храм ходить. У нас в храме слишком пусто». «Мы так или иначе умрем — днем раньше, днем позже. Господь принял смерть молодым человеком», — говорил на проповеди 5 апреля епископ Каменский и Камышловский Мефодий.

Никакой реакции властей на эту проповедь также не последовало.

Для первой серьезной реакции чиновников на несоблюдение церковью карантина потребовалось 74 заболевших коронавирусом в регионе. 12 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в своем Instagram фото из храма целителя Пантелеимона, где десятки прихожан собрались на празднование Вербного воскресенья.

Официально Из инстаграма губернатора

«Сегодня Вербное воскресенье — праздник, который много значит для всех православных. Впереди Пасха, еще более значимый день. Но у меня только один вопрос: неужели собственное здоровье и здоровье ваших близких значит для вас меньше? — возмутился губернатор. — Понимаю, нам всем сейчас нужна надежда <...> Но поход в храм не самый разумный способ справиться с тревогой».

Церковь ответила на следующий день. «Согласитесь, имея открытыми магазины, детские сады, парикмахерские (с 13 апреля губернатор разрешил этим заведениям продолжить работу. — И. Ж.), странно говорить о закрытии храмов, где меры санитарно-эпидемиологической безопасности соблюдаются неукоснительно. Печально именно в нашем регионе наблюдать особое стремление закрыть храмы под предлогом распространения вируса», — заявили в Екатеринбургской епархии.

Однако в тот же день на стороне губернатора выступил Роспотребнадзор. Ведомство разослало по храмам предписание проводить службы дистанционно. Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских заявил, что храмы — «такие же общественные места», а «потенциально опасным, особенно для пожилых, является каждый человек». Одновременно с этим в СМИ прошла информация о том, что прихожан храмов могут начать штрафовать за нарушение режима самоизоляции.

В РПЦ ответили: будем защищать своих прихожан. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл разослал по епархиям циркулярное письмо, в котором просил «обо всех без исключения случаях незаконного взимания штрафов, а также составления протоколов на клириков и мирян, следующих на богослужение, немедленно сообщать в канцелярию Екатеринбургской епархии, указывая место и время инцидента».

Успели ли в Свердловской области оштрафовать хотя бы одного прихожанина — неизвестно. Как неизвестно и событие, повлиявшее на епархию. Но факт, что 15 апреля митрополит обратился к прихожанам совсем с иным воззванием.

Официально Заявление митрополита

«Мы разделяем обеспокоенность по возможному распространению инфекции. Как и прежде мы неоднократно призывали с любовью и заботой относиться к здоровью ближнего, так и ныне повторяем свой призыв блюсти себя в чистоте души и тела. Рекомендации по действиям, уменьшающим скорость распространения вируса, хорошо известны и, несмотря на свою простоту, в настоящее время являются единственным эффективным способом борьбы, который санитарные врачи могут нам предложить в настоящих условиях. Не будем же пренебрегать этими рекомендациями, дабы не сократить безрассудно время жизни», — заявил митрополит. Он также сообщил, что увидеть пасхальные богослужения можно будет по телевизору и в интернете.

Однако будут ли уральские храмы закрыты для посещения на время пандемии — пока непонятно. В пресс-службе епархии на этот вопрос «Новой газеты» на момент публикации не ответили.