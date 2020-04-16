Книжная пауза, запись 2: Фредрик Бакман. Слушать

Сергей Сдобнов литературный критик, поэт

С самого детства мне не хватало историй, в которых дети, папы и мамы, бабушки и дедушки общаются друг с другом, а не прячутся в своих мирах, работах, телевизорах и поколениях. В моей семье было именно так. Бабушка молчала о коммунальном прошлом, и ее историю я узнал от мамы, сам я довольно поздно начал по-настоящему разговаривать с мамой. В нашей семье за историю всегда отвечали женщины.

Шведского писателя Фредрика Бакмана я бы выбрал министром по связям между поколениями.

Бакман — отец двух детей, невротик, интроверт, который на вечеринке стоит с коктейлем в углу. Но в своих книгах он ведет борьбу с одиночеством. Все герои в его романах — от собак переживших хозяев до самых занудных соседей находят собеседников, с которыми жизнь продолжается после любых событий. В каждой семье время разговора поколений — чтение на ночь, и книги Бакмана идеально подходит для этого.

В его книгах (самая известная — «Вторая жизнь Уве») дети спасают своих старших от ненужности, а те чаще слышат своих внуков, чем папы и мамы, и всегда общаются на равных, вместе смеются над абсурдным миром взрослых. «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» — история о дружбе бабушки и внучки в небольшом шведском городе. 2000-е. Бабушка — супергерой со скверным характером. В прошлом она спасала людей, а теперь спорит с полицейскими и не закрывает дверь в туалет: «Люди считают, что бабушка свихнулась, но на самом деле она гений».

Бабушка просит внучку передать своим старым друзьям письма, в которых она извиняется перед самыми близкими людьми. Внучка разносит эти письма настоящего счастья. По пути она узнает, кто живет в их небольшом доме — молчаливый и принципиальный таксист, мама с ребенком-инвалидом, несчастная жена бизнесмена. Почти вся книга, как и наша жизнь этой весной, проходит в четырех стенах. После чтения Бакмана предлагаю забыть слова «детская литература». Если герой книги — ребенок, это не значит, что эта история только для детей, посмотрите на «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Сафрана Фоера. Чаще всего, когда взрослые говорят «детская книга», то имеют в виду «я не буду это читать, я не маленький». При этом все мы каждый день хоть немного ведем себя как дети.

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«Последние истории» Ольги Токарчук.