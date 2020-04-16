«Зарплата уменьшилась в шесть раз»

Руководство «Аэрофлота» решило отправить большинство пилотов в простой со ставкой в две трети оклада. Как сообщили «Открытые медиа», в головной компании пока готов только проект такого приказа, а в дочерней «России» аналогичный документ уже вступил в силу. Так или иначе, в связи с пандемией коронавируса пилоты уже несколько недель летают значительно меньше. Как это все скажется на их заработной плате?

О том, что руководство «Аэрофлота» подготовило проект приказа, согласно которому большинство пилотов отправят в простой со ставкой в две трети оклада, сообщил «Открытым медиа» президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов. Если же ставка пилотов составляет меньше минимального размера оплаты труда, по словам Дельдюжова, ее повысят до этой суммы (12 130 рублей). Не входящим в состав летнего экипажа сотрудникам авиакомпании урежут рабочие часы, вместе с ними — и зарплату. Тех, кто откажется работать в неполном рабочем графике, планируют увольнять.

Глава профсоюза летного состава «России» Игорь Морозов сообщил, что в дочерней авиакомпании «Аэрофлота» — «России» — 14 апреля уже подписали приказ об отправке значительной части пилотов в простой. По его оценкам,

зарплата некоторых пилотов в простое снизится в 10 раз.

По словам Морозова, до обострения ситуации с коронавирусом авиакомпания «Россия» выполняла около 200 рейсов в день, теперь их количество сократилось до 8−14. На простой, согласно составленным графикам, уйдут почти 1700 сотрудников. Пилоты на простое пробудут с 17 по 30 апреля.

«Новая газета» поговорила со вторым пилотом одной из авиакомпаний и попросила пояснить, из чего формируется зарплата, и какие настроения царят среди коллег.

— Правда ли, что зарплата многих летчиков упала в несколько раз? Во всех ли авиакомпаниях одинаково или где-то это наиболее заметно?

— Руководство издало и разослало приказ о переводе сотрудников в режим простоя до конца месяца с выплатой за эти дни двух третей оклада. Второй пилот за две недели простоя получит около 15 тысяч рублей. У КВС (командира воздушного судна — Прим. ред.) оклад чуть больше. Про другие компании не в курсе, но знаю, что в «Победе» всех отправили на простой на два месяца с выплатой в две трети оклада.

— Какую-либо поддержку от работодателя в связи с ситуацией вы получали?

— Да, поддержку руководства получили.

Генеральный директор разослал всем письма с разъяснением ситуации, необходимостью введения режима простоя, размером оклада на это время и обещанием уволить несогласных.

— Как формируется зарплата у второго пилота и у КВС?

— Зарплата пилота на 90% зависит от налета. Ну а в период простоя, я думаю, никаких доплат, кроме этих двух третей оклада, не будет.

— Сообщается, что если ставка составляет меньше МРОТ, то ее повысят до необходимого уровня, то есть до 12 130 рублей. Действительно ли где-то есть такие ставки у пилотов, которые находятся в районе МРОТ?

— Вряд ли существуют оклады у пилотов менее МРОТ. У других сотрудников — возможно.

— Во сколько у вас сейчас уменьшилась зарплата?

— Во сколько уменьшилась зарплата, можно посчитать. Если в среднем я как второй пилот получал около 180 тысяч в месяц, то есть за полмесяца — 90 тысяч, а сейчас за это же время получу 15 тысяч, выходит, что в шесть раз. Отношусь к этому спокойно, да и никто из моих коллег особо не переживает по этому поводу. Все понимают, какая ситуация в стране, и морально готовятся к худшим временам. А с другой стороны, сейчас и тратить-то деньги особо не на что. Все сидят по домам.

— В обращении одного из профсоюзов сказано, что пилоты не понимают, какая зарплата должна сохраняться у них во время режима повышенной готовности. Чем для вас отличается этот режим от обычного?

— Свое понимание, сколько будут платить, я изложил выше. Возможно, я ошибаюсь. Кроме того, что будут платить две трети оклада во время простоя, никакой информации нет. Да, в приказе написано, что несогласные с этим будут уволены. Что за режим готовности и к чему он, тоже не в курсе. Это, наверное, на всех распространяется, не только на пилотов. Был бы рад узнать, что это такое.

— Как в авиакомпании решается, кто из пилотов будет выполнять рейсы, а кто будет сидеть дома? Если решение принимает руководство, то на каком основании? Исходя из каких факторов?

— Вообще без понятия. В компании несколько сотен пилотов, рейсов осталось около 10%. Нам о своих решениях не докладывают.

— Вот Морозов говорит, что «исходить из того, что кто-то летает, а кто-то в простое — это обман работников». Почему обман? О чем речь?

— Морозов, судя по всему, не согласен с критериями разделения пилотов на летающих и простаивающих. И никому не известно, по какому принципу назначают пилотов в рейсы. Те, кто летает, получают полные оклады. Возможно, именно это он считает обманом.

— Есть ли категории работников, которые наиболее уязвимы? Кто это?

— Наиболее уязвимые работники, это, вероятно, имеются в виду работники штаба, несвязанные с летной деятельностью, имеющие небольшие оклады, одинокие и многодетные родители.

— Сколько может продлиться такая ситуация?

— Сколько продлится ситуация, можно погадать на кофейной гуще. Сейчас это наиболее достоверный способ.

— Было ли такое когда-либо в вашей практике?

— В 1990-е были периоды, когда вообще не платили денег по несколько месяцев. И ничего, выжили. Правда, не все сохранили профессию. Зарплата для большинства пилотов — это не главное. Большинство пилотов страдает от того, что у них нет возможности подниматься в небо. Переживем и этот кризис, никуда не денемся!

Записала Александра Джорджевич, «Новая газета»

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«Сижу на даче, может, огород покопаю. Очень хочется летать»



— У нас резко снизился налет. Закрыли много рейсов, за границу мы вообще не летаем. А самолеты и штат летчиков рассчитаны на большой объем работы, которого сейчас нет. Для того чтобы хоть чуть-чуть загрузить людей, чтоб они могли хоть какие-то деньги зарабатывать, руководство сделало так: у кого есть задолженности по отпускам, тех выгоняют в отпуск, а у кого уже отгулянный отпуск — им пытаются дать любую работу, хотя бы один-два рейса.

Если мы не будем летать, потеряем квалификацию.

Потом все это восстанавливать будет намного сложнее. Хоть какой-то налет летчику необходим, даже если сейчас мало пассажиров.

Мы никогда не уходили в такие длительные отпуска. После двухнедельного отпуска один рейс слетал — и уже в отличной форме, руки-то помнят. А вот если простой большой (от трех месяцев) — значит, надо проверку с инструктором проводить, тренажер проходить, — эти мероприятия называются «ввод в строй после длительного перерыва». Но если хотя бы раз в месяц слетаешь, — уже хорошо. Это не считается длительным перерывом. Я летал в марте, сижу дома уже недели три — выгнан в отпуск.

— Из чего складывается зарплата летчика, только из налетов или есть оклад? Как «выгоняют» в отпуск, с оплатой или нет?

— У нас есть оклад, плюс добавляют зарплату за налет часов. Оклады небольшие, в основном вся зарплата складывается из налета часов. Чем больше налетал — тем больше получил. Не было у нас вот такого, чтобы мы не летали вообще, а сидели только на окладе. Нам отпускные обещали, но мы их еще не получили. Как будем получать, когда ничего не налетали, не знаю.

— Сколько получали летчики в среднем и на какую сумму они могут рассчитывать, если останутся только на окладах?

— В среднем у второго пилота выходило примерно 200 тысяч рублей, у командира — тысяч 500. Оклад же у командира в пределах 45 тысяч рублей, у второго пилота — тысяч 30.

— Это правда, что летчики собираются работать в такси или разносить пиццу? Прочитала сегодня об этом.

— Не слышал, но допускаю, если у них есть кредиты, семьи, дети, съемные квартиры, может, кто-то и подрабатывает. Я, когда только начинал работать, подрабатывал, в этом нет ничего зазорного. Было такое время, когда мы летали всего 2–3 рейса в месяц. Для людей с опытом — это не совсем новая ситуация. Молодым труднее, у нас раньше не было кредитов и были общежития. Сейчас тоже есть, на Круглом озере, для иногородних. Но в основном люди снимают квартиры, у нас много летного состава из регионов. Люди семейные. Наверное, сейчас кто-то и вернулся домой, пока работы нет и перспективы на ближайшее время неизвестны.

Я сижу на даче, жду тепла, может, огород покопаю. Очень хочется летать.

Записала Галина Мурсалиева, «Новая газета»