«Нам очень страшно, и мы хотим домой»

С 27 марта Россия закрыла регулярное авиасообщение. Исключение сделали для вывозных рейсов для россиян. Из-за закрытия сообщения билеты сгорели и теперь людям остается только ждать эвакуации. Некоторых рейсов даже нет в списке. О том, как на самом деле устроена «эвакуация» — смотрите в сюжете «Новой».