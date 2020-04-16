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«Нам очень страшно, и мы хотим домой»

Застрявшие за рубежом россияне рассказали, как устроена «эвакуация». Видео

Общество

 

С 27 марта Россия закрыла регулярное авиасообщение. Исключение сделали для  вывозных  рейсов для россиян. Из-за закрытия сообщения билеты сгорели и теперь людям остается только ждать эвакуации. Некоторых рейсов даже нет в списке. О том, как на самом деле устроена «эвакуация»  — смотрите в сюжете «Новой».

Видео: Алиса Кустикова / специально для «Новой», Серафима Свердлова / «Новая газета». Монтаж: Александр Лавренов / «Новая газета»

Полина, которая уже три недели не может вернуться с Сейшельских островов, рассказала о жизни на острове, где всего один аппарат ИВЛ. Как выглядит рынок во время карантина в Гватемале — показала Ольга. Николай, Мария и Сергей из Индии объяснили, какой путь надо пройти туристу, чтобы попасть в списки на вылет и получить материальную помощь.

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Теги:
пандемия, коронавирус, Росавиация, эвакуация

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