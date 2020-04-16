«Нам очень страшно, и мы хотим домой»
Застрявшие за рубежом россияне рассказали, как устроена «эвакуация». Видео
Серафима СвердловаАлиса Кустикова«Новая газета»
С 27 марта Россия закрыла регулярное авиасообщение. Исключение сделали для вывозных рейсов для россиян. Из-за закрытия сообщения билеты сгорели и теперь людям остается только ждать эвакуации. Некоторых рейсов даже нет в списке. О том, как на самом деле устроена «эвакуация» — смотрите в сюжете «Новой».
Полина, которая уже три недели не может вернуться с Сейшельских островов, рассказала о жизни на острове, где всего один аппарат ИВЛ. Как выглядит рынок во время карантина в Гватемале — показала Ольга. Николай, Мария и Сергей из Индии объяснили, какой путь надо пройти туристу, чтобы попасть в списки на вылет и получить материальную помощь.
ПОРА ДОМОЙ: КОГО ОСТАВИЛИ ЗА КОРДОНОМ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Русские своих бросили. Правительство внезапно «приостановило» программу эвакуации соотечественников в условиях пандемии
«В шоке было даже консульство». Истории россиян, которые не могут вернуться домой из-за закрытого авиасообщения
Из России вылета нет. Борт «Аэрофлота» Москва — Нью-Йорк остановили на взлетной полосе. Госдеп бессилен
Почему это важно
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».