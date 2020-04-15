«Если выйдешь из дома, сообщу полиции»

Во вторник, 13 апреля, в Сети началась серия вебинаров онлайн-школы команды Moscow FemFest для женщин, испытывающих трудности во время режима самоизоляции. Цикл открывает одна из наиболее болезненных тем — проблема домашнего насилия. Как считают создатели курса, несмотря на то, что из-за карантина в стрессовой ситуации оказались миллионы людей в России, основной удар на себя приняли женщины. К сожалению, в прямом и переносном смысле. В дискуссии приняли участие правозащитница Мари Давтян, а также психолог Зара Арутюнян.

В России идет третья неделя самоизоляции, но то, что карантин приведет к всплеску домашнего насилия, стало понятно еще по итогам первой. Уже к концу марта количество звонков на телефон доверия кризисного центра «Анна» стало больше на 25%. Кризисный центр «Китеж» отметил увеличение на 15%.

При этом получить точную статистику роста домашнего насилия во время распространения вируса будет нельзя даже по окончании пандемии: Россия — единственная страна в Совете Европы, где нет закона против домашнего насилия. Данные по таким обращениям практически не собирают, говорит Мари Давтян.

Эксперты сходятся на том, что риски заточения «в четырех стенах» были очевидны еще до введения жестких противоэпидемиологических мер. Общая социальная напряженность, неуверенность в будущем и потеря работы из-за пандемии стали благодатной почвой для агрессии — особенно в тех семьях, где случаи насилия встречались и раньше. Кроме того, отсутствие повседневной нормальной жизни лишило людей возможности сбрасывать внутреннюю агрессию, отмечает Зара Арутюнян:

Зара Арутюнян. Фото: Facebook

— Существуют механизмы внутреннего сдерживания. Для некоторых семей нагрузку снимало даже наличие у мужа любовницы. Кому-то из моих клиентов-мужчин я советовала заниматься боксом или ходить в тир. При этом снятие напряжения могло происходить даже неосознанно, та же рыбалка могла снять напряжение с жены. Во время карантина возможности для альтернативной жизни исчезли, — поясняет психолог.

— В Центре защиты пострадавших появились обращения, связанные непосредственно с коронавирусом и карантинными мерами. Несколько из них были примерно одного содержания: «уволили с работы, запил и стал применять насилие». Кроме того, в одном из случаев мужчина угрожал своей жене, что, если она выйдет из дома, он расскажет полиции, что она нарушает режим самоизоляции, — говорит Мари Давтян.

Мари Давтян. Фото: Facebook

Самое страшное при этом — это не только рост кейсов, но еще полная потеря инструментов защиты жертвы. С этим в России было плохо и раньше, однако сейчас активистам приходится дополнительно «маневрировать».

К примеру, даже в случае реальной угрозы женщине будет сложнее попасть в травмпункт и снять побои, так как многие медучреждения перепрофилируются под коронавирус.

Кроме того, граждан перестала принимать полиция, а работающие сотрудники больше заняты контролем соблюдения режима самоизоляции.

Раньше можно было составить «план безопасности», собрать необходимые документы, договориться с соседями и родственниками. В условиях карантина жертва будет вынуждена вернуться домой, так как помочь ей никто не сможет, поясняет Давтян. Это в разы усугубит ее положение. В текущей ситуации план спасения приходится долго и тщательно продумывать индивидуально.

— Стоит делить ситуации по принципу «есть угроза жизни и здоровья или нет». Если мы понимаем, что в сложившейся [семейной] ситуации присутствует насилие, но мы не можем найти из нее выход, приходится только выживать и мимикрировать. Если насилие угрожает жизни, мы должны аккуратно искать пути помощи, — говорит Мари Давтян.

В первую очередь, правозащитница рекомендует обратиться в региональный кризисный центр. Важно помнить, что ни в коем случае нельзя срываться и говорить о своих намерениях агрессору — это обязательно повлечет за собой рост насилия, утверждают эксперты.

Если ситуация становится опасной для жизни — нужно первым делом покинуть жилье, и впоследствии обратиться травмпункт или полицию. О работе служб необходимо узнать заранее. Если возможности покинуть дом нет — необходимо все же пытаться дозвониться в полицию, просить это помочь сделать родственников и друзей.

Однако сейчас эффективнее может оказаться даже помощь соседей, которые услышали шум, вспоминает один из недавних кейсов Давтян.

Начать прорабатывать план спасения стоит, даже если ситуация с насилием в семье не критична, но вы подозреваете, что она может ухудшиться. Чтобы выиграть время, основной задачей в режиме самоизоляции остается выживать «в четырех стенах» и оттягивать момент серьезного проявления агрессии.

— Первое, что надо помнить — насильник всегда виноват. Но я скажу страшную для феминистки вещь — не провоцируйте, смягчайте углы. Я говорю это, несмотря на то, что провокация — это всегда слово стороны насильника и к реальности отношения не имеет. Однако женщины, которые несколько лет живут в абьюзивных отношениях, знают, где находятся слабые места насильников.

В условиях карантина следует вести себя близко к стереотипному образу идеальной женщины. Можно не верить, что мужчину можно купить за правильно прожаренную котлетку, но абьюзеры таковы, — поясняет Арутюнян.

Несмотря на то, что женщине придется идти на серьезные унижения — пока это реальный выход, хотя бы просто из-за того, что под постоянным надзором со стороны агрессора вряд ли получится даже поговорить с сотрудниками кризисного центра по телефону доверия. Сейчас подобная стратегия «притворства» может дать необходимое время на подготовку побега и поиск ресурсов помощи.

К сожалению, во время пандемии на первом месте стоит не достоинство, а выживание, добавляет психолог.

Помимо всего прочего важно сохранять психологическое равновесие и не поддаваться панике. Это распространяется на всех, кто из-за самоизоляции находится в заточении.

Как рассказывает Арутюнян, чтобы после карантина на улицу вышли «не шизофреники с мытыми руками», а ментально здоровые люди следует придерживаться нескольких правил:

не стройте долгосрочных и грандиозных планов, максимум на день-два;

минимизируйте списки дел и включайте в них только то, что необходимо;

если у вас есть возможность сделать себе что-то приятное, включите это в to do list. Так как сейчас у урбанизированных людей список вещей, которые им раньше доставляли удовольствие, крайне ограничен, нужно придумывать что-то новое.

Хороший день во время пандемии — это день, который закончился, а мы остались живы и здоровы.