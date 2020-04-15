Передовые люди

Фонды «Дом с маяком» и «Старость в радость» за несколько последних дней организовали спасение самых беспомощных — стариков и детей из интернатов.

Система ПНИ и детдомов, не менявшаяся в стране десятилетиями и охранявшая своих постояльцев от внешнего вмешательства покруче, чем ФСИН, вдруг в одночасье сдалась и согласилась на вмешательство в свою жизнь. Стало очевидно, что в предлагаемых вирусом обстоятельствах сотрудники фондов и волонтеры — это не «дополнительная опция», а работающая система «быстрого реагирования». Перед эпидемией оказались беззащитны все, но быстрее всех — огромные, на несколько сот жителей анклавы «милосердия», во многих из которых милосердие как сущность трансформировалось в социальную услугу. Именно такие первыми оказались на грани катастрофы.

Оказалось, что не дискуссия на тему реорганизации ПНИ, инициированная Нютой Федермессер осенью в Общественной палате станет основным триггером перемен. А страшная, свалившаяся на все человечество оптом зараза.

Надо заметить, что в сентябре представители министерств, слушая доклад Нюты Федермессер о положении дел ПНИ в стране среагировали на проблему «с пониманием». И маховик в сторону изменений в системе качнулся. Но от понимания до реформы — дистанция огромного размера. В России так и вовсе почти непреодолимая. Чиновнику в массе своей вообще трудно выйти не на оперирование статистикой «койко-мест» и подушевого финансирования, а на создание качественной жизни. Эпидемия ускорила понимание того, что на самом деле гуманизм — это четко организованная осмысленная работа.

Эпидемия вообще-то во многих сферах оказалась лакмусовой бумажкой для тестирования на прочность.

Благотворительные фонды этот удар держат безупречно.

12 апреля Лиза Олескина, президент фонда «Старость в радость», сообщила в фейсбуке, что в доме престарелых Вязьмы ЧП — 85 человек оказались заражены коронавирусом. В интернате проживают 250 человек. Из них 100 маломобильных.

Постоялец в окне здания дома-интерната для престарелых в Вязьме. Фото: РИА Новости

Администрация дома престарелых срочно организовала отдельное крыло-карантин, куда собрали потенциально больных пожилых людей и инвалидов. Но так как в больницу попали и зараженные сотрудники интерната, оказалось, что на весь интернат остался всего 21 работающий сотрудник. Олескина написала:

Лиза Олескина, президент фонда «Старость в радость»

«Нам срочно нужны волонтеры-добровольцы, готовые ехать трудиться в дом престарелых в Вязьме, на две недели, вахтовым методом, с проживанием там же. Сейчас в доме сестры и нянечки героически держат оборону. Но силы их на исходе. Найти на замену работников из Вязьмы и Смоленска практически нереалистично. Потому что везде нехватка персонала, и бессмысленно переводить с места на место сотрудников. Сегодня пытаемся найти добровольцев из волонтеров. Мы обучим и сделаем все, чтобы обеспечить средства защиты.

Не хочу ни пугать, ни рисовать сказочные картины. Сейчас будет лучше, если все, кто вызовется, понимал, что может заболеть. И что работа будет тяжелой».

Уже через день Лиза Олескина написала, что на призыв о помощи откликнулись 30 человек и прием заявок пока закрыт.

То есть за день, представляете, за день проблема с персоналом по уходу была решена.

Новые сотрудники уже вышли на работу в дом престарелых в Вязьме.

А Лидия Мониава, директор благотворительного фонда «Дом с маяком», в эти же дни сообщает в фб, что «благодаря коронавирусу случилось эпохальное событие для всей системы взрослых и детских интернатов. Из интернатов начали эвакуировать детей и взрослых "на волю".

Фото со страницы Facebook Лидии Мониавы

По всей стране в интернатах живут сотни, а иногда 1000+ человек в одном месте. Столько же сотрудников приходят туда на работу. Живут скученно, по 12 человек в одной комнате. Если один заболеет коронавирусом, заболеют все».

Оказалось, что неповоротливая государственная система, когда очень нужно, способна реагировать быстро и эффективно. Четыре российских министерства (здравоохранения, соцзащиты, просвещения и росздравнадзор) объединились и создали письмо, в котором призывают ввиду чрезвычайной ситуации правительства всех субъектов РФ передать до конца карантина детей и взрослых из интернатов в семьи или на квартиры временного проживания НКО.

Фото со страницы Facebook Лидии Мониавы

Департамент соцзащиты Москвы помог «Дому с маяком» за один день оформить разрешения от опеки на вывоз детей на гостевой режим. Десять нянь, постоянно сотрудничающих с хосписом и умеющих работать с тяжелыми детьми, отозвались. И процесс пошел. Мониава пишет:

Лидия Мониава, директор благотворительного фонда «Дом с маяком»

«Я написала директору интерната "Кунцевский", что мы готовы взять их детей — самых слабых, с гастростомами, трахеостомой, цистостомой, "лежачих". Это был разрыв шаблона, никто обычно "таких" детей домой из интернатов не забирает. Директор немного подумала и вдруг сказала что да, конечно, дома детям будет лучше, давайте попробуем. Администрация интерната провела с нянями собеседование по зуму, потом они пригласили в гости познакомиться лично и посмотреть, как дети примут своих потенциальных нянь. Интернат собрал каждому ребенку вещи. Одежду, игрушки, лекарства, еду, одеяла-подушку и прочее-прочее. Администрация интерната создала в вотсапе чат "мы в гостях", чтобы поддерживать (!) тех, кто забирает детей, и отвечать на медицинские и прочие вопросы по каждому ребенку. И сказали — ну что, мы готовы передать вам детей. Артем (мальчик с трахеостомой) поехал к няне хосписа Наташе Шагеевой. Рома к Диане Лусенковой. Лиза (девочка без ног и с цистостомой) к няне Лиле Хижняк. Завтра, надеюсь, что к Рите Собкив уедет Вася, мальчик с гастростомой из того же Кунцевского интерната. Центр лечебной педагогики забрал трех 18+ ребят из взрослого интерната. В Петербурге фонд "Перспективы" забрал 26 человек из взрослого и детских интернатов. Три сотрудника Центра содействия семейному воспитанию "Кунцевский" тоже согласились взять детей из интерната себе по домам. Это совершенно беспрецедентная история. Оказалось, что на этом свете немало людей, которые рады взять себе домой тяжелых детей из интернатов. И если есть политическая воля и правительство и чиновники на всех уровнях оказывают содействие (а не противодействие, как обычно) — дети, даже самые тяжелые, могут выйти из интернатов в семьи! Вот так неожиданно благодаря коронавирусу двери интернатов открылись наружу».

И еще что важно. Фонды не только быстро реагируют, но и помогают составить алгоритмы этой помощи. Лиза Олескина, например, считает, что МЧС могло бы взять на себя работу по постоянной дезинфекции, чтобы «нянечки не разрывались между людьми и необходимостью все драить вокруг», что там, где и в обычное время не хватает сотрудников, при эпидемии будет коллапс, и поэтому надо уже сейчас обучать всех сотрудников домов престарелых навыкам по уходу, привлекать студентов медвузов и армию.

Так или иначе, но именно фонды сейчас становятся основными экспертами в организации помощи самым уязвимым и немощным.