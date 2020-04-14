Рамзан Кадыров не там нашел врагов народа

Этот материал вышел на сайте «МК» 14 апреля, «Новая газета перепечатывает его.

Рамзан Кадыров (глава Чечни) выступил с резкими обвинениями и угрозами в адрес «Новой газеты» и её журналистов. Его письменное обращение опубликовано в его Инстаграме; его устное заявление, сделанное по-русски, может услышать любой желающий и сам оценить, похоже ли это на угрозу убийством, или не похоже, или похоже в значительной степени.

Вот что он написал (цитата по его официальному телеграм-каналу).

из телеграм-канала р. кадырова. цитата

«Я — РАМЗАН КАДЫРОВ, РАБ ВСЕВЫШНЕГО, ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЕРНЫЙ СЛУГА ЧЕЧЕНСКОГО НАРОДА. ...До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием «Новой газета»? Мне непонятно самому и, тем более не понятно, каким образом мне нужно объяснить своему Народу общеизвестный факт финансирования уважаемым (по сути государственным) «Газпромом» информационно-диверсионной антироссийской газеты, продажные журналисты которой получают награды на Западе и в США? Почему могучая цитадель нашего суверенитета, — ФСБ, — фактически потворствует деятельности иностранной агентуры, которая, прикрываясь, якобы, «свободой слова», пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой Народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы? (Сотни членов ФСБ — могучей цитадели нашего суверенитета — предали Родину и бежали на Запад, сотни замешаны в коррупционных схемах, преступных организациях, фабрикации уголовных дел. «Новая газета», как и «МК», и прочая пресса, постоянно об этом пишет. Так что у ФСБ и в мыслях нет потворствовать прессе. — А. М.) ...Мы, как и все жители Кавказа, не привыкли к двойным стандартам, ибо наши благородные Отцы и Деды учили нас искренности и доверию... Чтобы там не происходило, мы имеем законное право на правду! Чтобы там ни говорили о нас предатели, чтобы ни писали провокаторы, мы не свернём с нашего курса АХМАТА-ХАДЖИ и ВЛАДИМИРА ПУТИНА, и найдём в себе силы и мужество отстоять исконные интересы нашей республики, а если понадобится, то и всей необъятной РОССИИ. Я — РАБ ВСЕВЫШНЕГО! СЛУЖУ РОССИИ! СЛУЖУ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ! ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»

К сожалению, двойными стандартами и на Кавказе, и на всей планете никого не удивишь. Все привыкли к тому, что у политиков всюду и во все времена и двойные, и тройные стандарты.

На совещании со своими генералами Кадыров был ещё гораздо жёстче.

из выступления р. кадырова на совещении с генералами. цитата

«Эй! Я обращаюсь к руководству государства. «Новая газета» финансируется «Газпромом». «Газпром» — это государственная компания. «Новую газету» курирует ФСБ. Вы хотите, чтобы мы реально совершили преступление? Вы хотите сделать нас преступниками, что ли? Не стесняясь, говорят: «В чеченской республике избили журналистку «Новой газеты». Где свидетели? Вот правоохранительные органы, я же вам поручил. Нашли вы, кто видел, слышал? Вот два генерала, вот еще третий генерал, я им поручил, расследуйте тщательно. Ни одного свидетеля нет, ни одного доказательства! Как мы можем судить, если нету ни одной улики... Эй, господа из Федеральной службы безопасности, вы должны обеспечить безопасность! Эту газету вы курируете. Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ. В конце концов надоело! Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет! Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц…»

Эта речь (которую, повторим, может видеть и слышать любой желающий) начинается странно: «Эй! Я обращаюсь к руководству государства». Мы не знаем, как истолковать такую форму обращения к руководству государства. А заканчивается эта речь сами видите как. Кадыров говорит, что если ФСБ не остановит нелюдей, то кому-то из кадыровцев придётся стать преступником, а потом сидеть в тюрьме.

По нашему оценочному суждению, это очень похоже на угрозу убийством.

***

«Новая газета» с первой же минуты Первой Чеченской войны (с декабря 1994-го) постоянно и решительно писала против этой войны. Там, в уничтоженном бомбами Грозном, я встречал Дмитрия Муратова — теперешнего главного редактора «Новой газеты», а тогда её военного корреспондента. Там постоянно работали журналисты «Известий», «Общей газеты», «Московского комсомольца», НТВ… Нас тогда называли наёмниками Дудаева, наёмниками Запада. Высокие кремлёвские чины прямо с экранов главных телепрограмм утверждали, что мы пишем против войны за деньги Дудаева и т.п.

У людей, которые руководствуются шкурными карьерными интересами, даже мысли не возникает, что кто-то действует из чувства долга, из идейных соображений.

Конечно, о чувстве долга и об идеях говорят все. Но говорящие это властители купаются в роскоши, а журналистов они ненавидят и стремятся уничтожить.

Однако очень многие люди во время Первой Чеченской войны хорошо понимали, что к чему. (Когда один из моих сыновей попал в сложную опасную ситуацию, он вдруг услышал: «Не бойся, твоего отца уважает весь Северный Кавказ».)

Возможно, в тот исторический момент (в 1995–1996 гг.) уважения к московским журналистам на Северном Кавказе было побольше, чем даже к некоторым полевым командирам.

Мы защищали чеченский народ и Российскую армию от чудовищной и преступной войны, которую по трагической ошибке (кто по корысти, а кто по глупости) устроила Москва. А теперь есть немало людей, которые извлекли очень большую пользу из двух Чеченских войн, и это уж точно не журналисты.

Нет свидетелей, — говорит Кадыров. Что означают эти слова?

То, что свидетелей не существует физически или что они молчат, точно зная, почему лучше молчать. Нет свидетелей или нет свидетельств? Или нет официально признанных свидетельств?

Рамзан Кадыров постоянно и справедливо проклинает Сталина. Вот одно из его проклятий.

цитата

«В истории чеченского народа было очень много трагических событий. Однако ни одна из войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина, будь он проклят во веки веков!»

В 1940-м расстреляли десятки тысяч поляков. Но когда Сталина об этом спрашивали, он и его соратники задавали встречный вопрос:

«Где свидетели?»

Только через 50 лет (да и то под давлением обстоятельств), в 1990-м, признали, что массовые убийства были совершены по решению Политбюро — то есть по решению Сталина.

...Рамзан Кадыров уже давал распоряжения, которые вызывали, мягко говоря, изумление. Например, он заявил, что отдал приказ стрелять на поражение, если в Чечню сунутся представители силовых ведомств из других регионов. Он, безусловно, очень могущественный и решительный политик. Его влияние очевидно на всей территории России, а не только в Чечне, в Москве и в Кремле. Некоторые события показывают, что его влияние и активное воздействие распространяются и за пределами России.

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Такому влиятельному человеку, под началом которого находится целая армия решительных бойцов, следовало бы быть очень справедливым и очень аккуратным в своих заявлениях. Потому что его горячие сторонники могут неправильно истолковать его слова. В своё время министр обороны России Грачёв (очень активный деятель преступной Первой Чеченской войны), допрошенный в суде по делу об убийстве Дмитрия Холодова, признал, что действительно был недоволен публикациями Холодова и действительно кому-то где-то сказал «заткните ему рот».

Холодову заткнули рот, подсунув ему чемоданчик с миной-ловушкой. Холодов замолчал навеки.

На следующий день после своих заявлений Рамзан Кадыров извинился за ошибку. Оказывается, «Новая» не принадлежит «Газпрому»; оказывается, он спутал газету с радио «Эхо Москвы».

цитата

«В «горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету», снова на эмоциях! «Газпром» к «Новой» не имеет отношения. Надеюсь, поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу».

Но его утверждение, что «Новая газета» — информационно-диверсионная антироссийская газета», осталось в силе. И угрозы свои он тоже не отменил.

Значит, эти угрозы относятся и к журналистам «Эха».