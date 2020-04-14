Виктор Пузо музыкант

— «Ранго» — песня из нашего нового альбома «Делирий», который несмотря ни на что выходит на всех цифровых площадках Галактики 24 апреля. Презентация винила была назначена на 18-е. Мы перенесли ее — на неопределенный срок, как все сейчас переносится.

Рюмочная «Зюзино», где мы с Прохором трудились арт-директорами и массовиками-затейниками, закрыта, как и весь общепит в Москве. Дело даже не в том, что мы остались без работы и без концертов. Простаивает место, которое мы все очень любим, много труда и любви туда вложено. А теперь оно — как заброшенный атомный реактор. Дико грустно и очень жаль. Остается только верить, что это не навсегда.

И о песне. Она написана под впечатлением от культового мультфильма Гора Вербински. Главный герой, хамелеон Ранго, говорит там голосом Джонни Деппа. Фраза «Откуда берется пыль и куда деваются деньги», которая звучит в первом и последнем куплетах, не моя, народная. Я услышал ее много лет назад, и до сих пор не могу понять:

а действительно, куда и откуда?

Обложка альбома «Делирий»

Альбом — о любви, во всех смыслах этого многогранного слова. Есть вещь, которая так и называется — «Люблю». Сам не ожидал от себя таких эмоций на 47-м году жизни. Есть песня «Чернее тени черного», на ней сыграл гитарист Kristof Hahn из американской группы Swans. Присутствует алкогольная тема, без нее никак. Главный хит — «Уважайте пьяных!», ироническая песня о хорошем отношении к алкоголикам. А еще это альбом, в котором, в отличие от наших предыдущих работ, нет ни слова мата. Почему не знаю, так получилось. Обошлись другими словами.

В свете последних мрачных событий кто-то вспомнил нашу старую песню «Конец света». Кто-то — как мы пели про первое мая с гробами. Но это все раньше, а теперь, когда зомби-апокалипсис действительно наступил, пришло время говорить о любви. Только она и держит нас на плаву.