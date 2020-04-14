онлайн
Заражено — 1 939 525 (в РФ — 21 102), смертей — 120 885. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
«Нам нужна тишина и протеин»
Московские медики, борющиеся с коронавирусом, живут в лучших отелях столицы и получают еду из лучших ресторанов города
Фото: РИА Новости
Дарья Зеленая«Новая газета»
По информации «Новой», ряд московских отелей, среди них «Мариотт», «Хилтон», отели сети «Азимут», уже размещают у себя медицинский персонал, а рестораны Андрея Деллоса, Аркадия Новикова, Александра Раппопорта и Владимира Перельмана обеспечивают трехразовое питание врачам.
Как это устроено
Питание врачей. Монолог ресторатора
Один из рестораторов на условиях анонимности рассказал «Новой», как это происходит:
«Существует несколько путей обеспечения медиков едой. Первый — централизованный, который спонсирует правительство Москвы. Они выделили 1000 рублей на одного человека в день. А также предложили нам список, в котором около 30 больниц. Каждый ресторатор выбирает больницу сам. Еду мы доставляем самостоятельно.
Второй путь — частные спонсоры. Сейчас они очень охотно на это идут. Звонят знакомые врачи, которые знают непосредственно ресторатора, и обращаются за помощью. Найти частного спонсора на доставку еды медикам сегодня не представляет никакой проблемы. Спонсоры покрывают определенную часть стоимости продуктов и сами отвозят ее в больницы.
Третий путь. Мы не обращаемся к спонсорам, а сами бесплатно готовим еду и организовываем доставку в больницу, из которой нам позвонили с такой просьбой (в основном это те, кто позвонили первыми, кто первыми начали лечить еще в начале пандемии). Как правило, по третьему сценарию мы кормим врачей, которые находятся вне штата и не могут рассчитывать на бюджетные деньги.
По возможности мы стараемся сократить свои издержки, в частности, за счет доставки еды — у некоторых больниц достаточно много волонтеров, которые без проблем посылают за едой машину. Плюс бывают разовые вещи. Например, мой товарищ попросил найти определенный напиток, который очень полезен для врачей, — поддерживает выносливость. Мы нашли.
Врачи очень неприхотливы. Мы, наоборот, поначалу хотели дополнительно что-то вкусное им подкладывать в доставку еды. А они сами отказываются. Кто-то говорит, что врачу нужно находиться 12 часов в комбинезоне, а значит — не нужно чрезмерно калорийных блюд. А недавно нам сказали:
"Не привозите никаких салатов. От них активно работает желудок, мы не можем позволить себе лишний раз отойти от пациента, а вот протеин — давайте. Он нам очень нужен".
Мы всегда интересуемся, что нужно тем или иным врачам. Кто-то просит обычную сбалансированную диету, другие дают четкие рекомендации, исходя из собственных потребностей».
официально
Проживание врачей. Комментарий мэрии
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немирюк рассказал «Новой» о том, в каких отелях будут и уже размещаются медики.
«Врачей будут размещать в отелях, чтобы они были изолированы от общения с семьей и восстанавливали свои силы в комфортных условиях. Мы постарались выбрать те отели, которые территориально максимально приближены к больницам, где работают те или иные медики.
Допустим, в Коммунарке нет приличных отелей, поэтому врачи будут ездить чуть-чуть подальше.
Врачей будут централизовано увозить со смен в гостиницы. Там им предоставляются номера, а также завтраки. Все отели в городе пошли навстречу правительству Москвы и предоставили жилье для врачей по минимальным ценам.
Оплачивать номера в отелях город будет грантами из резервного фонда столицы.
Всего в этой программе сейчас принимают участие 19 отелей, из крупных: Marriott (Тверская, Новый Арбат), отели гостиничной сети Azimut (Смоленская, Тульская, Олимпик), Hilton, Crowne Plaza, Radisson Blu (Олимпийский)».
Напомним, что 30 марта отельеры и рестораторы обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, попросив оказать им государственную поддержку.
В письме говориться, что рынок гостиничных услуг и услуг общественного питания переживает кризис из-за пандемии коронавируса. Денег не хватает на зарплаты сотрудникам, предприятия вынуждены сокращать штат и даже закрываться.
Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников
Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.