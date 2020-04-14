«Нам нужна тишина и протеин»

Как это устроено

Питание врачей. Монолог ресторатора



Один из рестораторов на условиях анонимности рассказал «Новой», как это происходит:

«Существует несколько путей обеспечения медиков едой. Первый — централизованный, который спонсирует правительство Москвы. Они выделили 1000 рублей на одного человека в день. А также предложили нам список, в котором около 30 больниц. Каждый ресторатор выбирает больницу сам. Еду мы доставляем самостоятельно.

Второй путь — частные спонсоры. Сейчас они очень охотно на это идут. Звонят знакомые врачи, которые знают непосредственно ресторатора, и обращаются за помощью. Найти частного спонсора на доставку еды медикам сегодня не представляет никакой проблемы. Спонсоры покрывают определенную часть стоимости продуктов и сами отвозят ее в больницы.

Фото: РИА Новости

Третий путь. Мы не обращаемся к спонсорам, а сами бесплатно готовим еду и организовываем доставку в больницу, из которой нам позвонили с такой просьбой (в основном это те, кто позвонили первыми, кто первыми начали лечить еще в начале пандемии). Как правило, по третьему сценарию мы кормим врачей, которые находятся вне штата и не могут рассчитывать на бюджетные деньги.

По возможности мы стараемся сократить свои издержки, в частности, за счет доставки еды — у некоторых больниц достаточно много волонтеров, которые без проблем посылают за едой машину. Плюс бывают разовые вещи. Например, мой товарищ попросил найти определенный напиток, который очень полезен для врачей, — поддерживает выносливость. Мы нашли.

Врачи очень неприхотливы. Мы, наоборот, поначалу хотели дополнительно что-то вкусное им подкладывать в доставку еды. А они сами отказываются. Кто-то говорит, что врачу нужно находиться 12 часов в комбинезоне, а значит — не нужно чрезмерно калорийных блюд. А недавно нам сказали:

"Не привозите никаких салатов. От них активно работает желудок, мы не можем позволить себе лишний раз отойти от пациента, а вот протеин — давайте. Он нам очень нужен".

Мы всегда интересуемся, что нужно тем или иным врачам. Кто-то просит обычную сбалансированную диету, другие дают четкие рекомендации, исходя из собственных потребностей».