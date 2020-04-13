Населенный пункт Москва по случаю пандемии коронавируса долго-долго размышлял, не закрыться ли ему от всех соседей по стране на большой засов. А жителям многих населенных пунктов России и думать об этом не пришлось. По весне они надежно изолировались благодаря извечно непроходимым российским дорогам. По этим дорогам ни враг не пройдет, ни друг не проедет. И это даже хорошо. Ведь нынче схватить вирус можно как от врага, так и от друга.

Жаль, наряду с надежной самоизоляцией возникают проблемы, которые у обитателей таких деревень и поселков совершенно одинаковы. Они не могут добраться до работы, а удаленной работы в таких местах нет — только удаленная безработица. Они не могут отправить детей в школу, а захворавших — в больницу. К ним не могут привезти ни хлеб, ни лекарства, ни шило, ни мыло, ни свечку, ни кочергу.

Ничего не могут привезти, кроме урн для голосования, которые у нас, как известно, бесперебойно доставляются в самые недоступные уголки родины.

Нет сомнений, что если бы голосование за поправки к Конституции состоялось, как и планировали, 22 апреля (в самую распутицу), то всякий добросовестный председатель участковой комиссии лично вылетел бы с урной в отрезанную от демократии деревню на воздушном шаре. Да еще прихватил бы с собой пару наблюдателей от Общественной палаты — в качестве балласта.

Удивительно, что при наличии многолетней и даже многовековой проблемы бездорожья никто не догадался учредить партию с впечатляющим названием «Непроходимая Россия». Правда, в наших условиях эта партия, скорее всего, никуда не прошла бы.

Где же находятся эти не доступные ни добру, ни злу населенные пункты? Прежде чем искать их в глухой тайге, окинем взглядом окраины больших городов. И вот вам деревня Кривели, настолько близкая к областному центру Кирову, что включена в состав городского округа. Как ее найти? Можно встать на Октябрьском проспекте рядом с памятником Кирову и тронуться к юго-западу — в направлении, которое Сергей Миронович указывает вытянутой рукой.

При этом попасть в Кривели вам вряд ли удастся. Так же, как и жителям деревни выбраться из нее. Между городскими кварталами и деревней непроходимая грязь, а единственная дорога в виде глубокой глиняной колеи упирается в какую-то акваторию шириной 2–3 метра. Поперек этих территориальных вод лежат бревнышко и ветка неопознанного дерева. «Ротенберга вам в помощь!» — отреагировали пользователи Сети на ситуацию в деревне Кривели. Отрадно, что наши люди безошибочно называют единственного человека, способного наконец построить здесь трехметровый мостик и подсыпать с обеих сторон щебня. А Аркадий Романович, решив проблему деревни Кривели, с которой до сих пор никто не справился, может по заслугам стать дважды Героем труда Российской Федерации.

У нас в стране широкий простор для предпринимательского героизма. Если кто-то проиграет Ротенбергу тендер на возведение трехметрового моста в Кировской области, он может утереть слезы и отправиться, к примеру, в Вологодскую область. Там, на берегу районной реки Бохтюги шириною аж до 15 метров в весеннюю пору, как водится, изолировалась деревня Тупицыно. С одной стороны деревни — автодорога, которая раз и навсегда признана непроезжей. С другой — самодельный дощатый переход через речку, воспользоваться которым здесь решаются только двое отважных мужчин. «Никаких сухопутных путей, даже с большим объездом, до Тупицына не существует», — пишет областная газета «Красный север». Это означает, что будущий мостостроитель масштаба Ротенберга сможет только приплыть сюда по реке Бохтюге — на собственной яхте, сопровождаемой дроном ФБК Навального.

Но так он вам все бросит и бросит якорь на Бохтюге! Сперва нужно дождаться финансирования. А с этим безнадежно. Местная власть иногда находит ресурсы и подбрасывает здешним жителям доски, чтобы какой-никакой мостик они соорудили сами, но затею строительства капитального моста считает неосуществимой. И справедливо считает.

Таким деревням, как Тупицыно, достаются только потоки воды, а денежные потоки обходят их стороной.

И если наши деревни изолируются от страны только на весенний период, то страна изолируется от них круглогодично.

А тем временем поступила новость: Росгвардия оцепила два села под Рязанью с заболевшими коронавирусом. Межрегиональный интернет-журнал «7х7» сообщает, что речь идет о селах Заокское и Коростово, где обнаружены инфицированные жители. У границ населенных пунктов выставлено оцепление, а тропы, по которым люди могли покинуть села, перекопаны. Правда, через несколько дней оцепление было снято.

С этим вирусом мы еще не разобрались, какие меры следует считать целесообразными. Может, и впрямь деревни, еще не утонувшие в весенней грязи и не отрезанные от внешнего мира, следует для профилактики окружить военными и обязанными? Кто-то усомнится, хватит ли на всех силовиков. Хватит. Это врачей не хватает, а силовиков у нас — как грязи.