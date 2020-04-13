Не можем не спасти

17 миллионов за день, 15 миллионов за день — в последние дни россияне, невзирая на экономический кризис, коронавирус, потерю работы и общий упадок, спасают годовалого мальчика из Ставрополья.

«После публикации о Илюше Рожковском в «Новой газете» питерский простой народ забыл и о вирусе, и о нефти, и о всяких глупостях типа конституционных поправок. Три дня все спасают мальчика. Шлют деньги, рассылают ссылку друзьям и знакомым и в России, и за пределы <...> То, что мы с подругой разослали ссылку в сотню адресов, — мало, но ведь каждый получивший разослал дальше. Вчера увидели, сколько за день собрано, так праздновали по телефону, как День Победы», — это цитата из письма в редакцию.

Диагноз Ильи, кажется, знают уже все: спинальная мышечная атрофия I типа — редкое генетическое заболевание, которое постепенно парализует тело: от ног и рук до дыхательных путей. Смертельное заболевание, которое, однако, можно остановить одним уколом препарата Zolgensma — самого дорогого лекарства в мире стоимостью $2,1 млн (156 млн рублей по текущему курсу ЦБ).

Илья Рожковский. Фото из семейного архива

И люди в России решили собрать мальчику деньги на это лекарство. Простые люди достали из-под матрасов и сняли с банковских вкладов свои скромные сбережения.

Ни одного перевода «на миллионы» не было, но по 100–200–300 рублей набралось 115 миллионов.

Сегодня 13 апреля. Завтра сбор для Ильи должен быть закрыт. Согласно инструкции, сделать укол Zolgensma нужно до достижения ребенком двухлетнего возраста. Илье два года будет 22 апреля. Неделя между 14-м и 22-м числом уйдет на доставку препарата в Россию и необходимую подготовку ребенка к инъекции.

Пожертвованиями по 100–200–300 рублей от простых работяг или совершенно другими пожертвованиями от владельцев заводов и крупных компаний страна должна спасти своего мальчика. Мы все уже слишком много сделали, чтобы его не спасти.