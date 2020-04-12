Онлайн-кухонник Алексея Паперного



В период карантина онлайн-трансляции разнообразных концертов идут чуть ли не каждый день. У всех этих концертов одна проблема: музыкантам грустно выступать без зрителей, им приходится изображать драйв живого концерта, что не всегда выглядит убедительно.

Онлайн-концерт Алексея Паперного будет не таким. Зрители смогут подключится к трансляции по видеочату, Алексей будет видеть их лица — будем вместе петь, танцевать, отвечать на вопросы. Ведь в это сложное время нам всем есть о чем поговорить: нужно вместе подумать, как мы будем жить в мире, который уже сейчас стал неожиданно новым.

Алексей Паперный — актер, поэт, музыкант, драматург, основатель московских клубов «Китайский летчик Джао Да» и «Мастерская», лидер группы «Паперный ТАМ». За свою долгую музыкальную жизни Алексей выпустил множество альбомов, сыграл сотни концертов, поучаствовал в крупнейших российских фестивалях («Крылья», «Нашествие», «Дикая Мята»).

Онлайн-концерт Алексея Паперного от SBTG.RU пройдет в соцсетях группы — YouTube и «ВКонтакте». Новый способ снова быть вместе в это трудное время, слушать песни, общаться, обсуждать. Его покажет и сайт «Новой газеты».