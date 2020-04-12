Конституцией и иконой

Шлейф абсурда тянулся за коронавирусом почти с самого начала эпидемии. Пока мы потешались над дефицитом туалетной бумаги в Австралии, COVID-19 добрался до России, где борьба с ним тоже стала колоритной. Русские противостоят эпидемии с помощью икон, коньяка и демонтажа скамеек. «Новая» составила перечень самых ярких примеров национального отношения к вирусу и узнала у психолога, почему людям сейчас очень хочется сделать с ситуацией хоть что-нибудь.

«Конституция победит коронавирус»

В Омске коронавирус решили использовать как средство для агитационной кампании поправок в Конституцию. В пятницу мэрия Омска опубликовала ролик о поправках, которые якобы помогут справиться с коронавирусом и другими эпидемиями. В первой части ролика рассказывается о трудностях, с которыми столкнулся мир во время пандемии коронавируса. Во второй врачи предлагают поддержать конституционные поправки, которые смогут дать России «новые больницы». «Наши врачи должны справляться с любой заразой, — сообщается в ролике. — Для этого им нужны новые больницы, современное медоборудование и научные исследования. Мы дадим им все это. Жители России решат на голосовании, поддержать ли эту поправку». Как сообщала газета «Коммерсант», подобные ролики разместили власти и других регионов, среди них: Брянская и Белгородская области, Пермь, Уфа, Йошкар-Ола, Воронежский оперативный штаб по борьбе с COVID-19, а также администрация Пятигорска.

«Блокатор вирусов»

8 апреля, во время совещания Путина с главами регионов, СМИ заметили зеленый бейдж на лацкане пиджака пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Впоследствии выяснилось, что бейдж — это не что иное, как «блокатор вирусов» — средство, которое якобы обладает дезинфицирующим эффектом и защищает от бактерий и вирусов. На Пескове был замечен бейдж «японского качества» марки Air Doctor, который якобы действует против гриппа и простуды. Стоимость подобного средства защиты — 1750 рублей. Проблема «блокаторов вирусов» заключается в том, что все они действуют на основе диоксида хлора, который в теории имеет дезинфицирующее свойство, однако неэффективен: вещество при взаимодействии с воздухом быстро распадается. Кроме того, у диоксида хлора могут быть побочные эффекты — в частности раздражение глаз и носа, а также головная боль. Управление по контролю над продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) даже выпустило памятку для потребителей с рекомендацией не пользоваться любыми продуктами с содержанием диоксида хлора в медицинских целях. В этот же день пресс-секретарь рассказал журналистам «Медузы», что купил блокатор вирусов сам в аптеке и даже знает о его возможной опасности. «Знаете, каждый сейчас носит все, что можно с точки зрения каких-то превентивных средств. Я, честно говоря, не уверен, что он как-то помогает. Я читал, что многие эксперты говорят, что это может быть вредно», — так чиновник объяснил свой поступок. После того как журналисты рассказали Пескову о таких побочных эффектах, как свистящее дыхание и спутанность сознания, госслужащий перестал носить бейдж. Изданию «Подъем» он пояснил, что его «просто все напугали, что он точно может быть вредным».

Скамейки как пособники

Долю абсурда привнес и возродившийся в России «федерализм». 8 апреля в Калининградской области в городе Светлый власти решили временно демонтировать скамейки в местах массового отдыха, увидев в них угрозу жизни и здоровья населения. С помощью скамеек в муниципалитете решили бороться с нарушителями режима самоизоляции. — Хорошая погода провоцирует людей н нарушение рекомендаций специалистов по ограничению личных контактов. Поэтому очень многие по-прежнему не могут серьезно отнестись к сложившейся ситуации с распространением коронавируса, идут на прогулки, встречаются с друзьями, — объяснил решение глава администрации Светлого Александр Блинов. За день до этого в Калининграде суд оштрафовал на 15 тыс рублей местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Мужчина сидел один на набережной Верхнего озера в Калининграде и читал книгу, а свои действия объяснил тем, что не стеснен в передвижениях, так как режим ЧС в России не введен.

Вертолеты и 250 граммов коньяка

7 апреля WhatsApp ограничил возможности пересылки сообщений для борьбы с распространением дезинформации о коронавирусе. Несмотря на то, что функция приносит много пользы, она также часто становится рассадником для фейков. Согласно одному из самых популярных из них, в конце марта в Москве планировали ночью распылять специальные средства для дезинфекции с помощью вертолетов. В сообщениях давалась ссылка некую воинскую часть и советы москвичам не выходить на улицу с 23.00 до 5.00 и закрыть окна и балконы. В двух других фейках говорилось о том, что все зараженные ели бананы из Китая, а для профилактики коронавируса следует выпивать по 250 граммов коньяка.

Спаси и сохрани

В середине первой недели самоизоляции в России, патриарх московский и всея Руси Кирилл совершил объезд Москвы с иконой Богоматери «Умиление». Икону считают чудотворной, а сам патриарх во время объезда молился об избавлении от пандемии коронавируса. Из своей резиденции в Чистом переулке патриарх направился на юг Москвы и начал движение по кольцевой дороге. В районе Жулебино на МКАД образовалась пробка. Конечной точкой маршрута стал кафедральный Елоховский собор, куда перенесли чудотворную икону. Объезд был совершен на «мерседесе» с мигалкой, автомобиль сопровождали другие машины — в том числе полицейские. Все мероприятие транслировали федеральные телеканалы, а канал «Спас» во время показа даже запустил в нижней части экрана бегущей строкой молитву против коронавируса, которую РПЦ утвердила 22 марта. Аналогичная акция была проведена в воздухе: известный старец и духовник патриарха схиархимандрит Илий (Ноздрин) облетел Москву и Санкт-Петербург на самолете, молясь о прекращении пандемии.

Коронавирус в гостях у телеканала

Человек в костюме коронавируса давал интервью от его имени каналу «Москвы 24» / Кадр из эфира Журналисты «Москвы 24» в погоне за эксклюзивом решили взять у вируса. Разговор с «короной» вышел в конце марта в твиттере телеканала. Корреспондентка Полина Ермолаева узнала у человека в соответствующем костюме, когда он появился в России и сколько еще планирует здесь находиться. — Какой смысл обижаться? На правду обижаются только дураки. Но я действительно не хотел никого убивать и не хочу никого убивать — это просто моя природа. Кстати, вопреки слухам я не так уж и быстро распространяюсь: один человек может меня передать в среднем трем другим, в то время как человек, больной корью, может заразить 17 других людей, — отреагировал вирус на высказывание инфекциониста Владимира Никифорова о том, что вирусу нужен не мертвый носитель, а больной.

Владимир Кузнецов,

врач-психиатр, психотерапевт



— Когда страшно, хочется как-то действовать. Чтобы снизить свою тревожность, люди хватаются за любую возможность, в том числе начинают носить «блокаторы вирусов» — даже если знают, что они не работают. С точки зрения психики, это не самый плохой вариант, потому что бездействие приводит только к росту уровня тревоги. К сожалению, из-за плохой информированности эти действия довольно абсурдны. По логике под эту схему подходит и демонтаж скамеек, однако об истинных целях властей мы ничего не знаем. Комментарии у нас могут не совпадать с реальной причиной.

У людей есть различные мотивационные паттерны. Если говорить о распространении фейков, то причина такого поведения — хайп. Большая часть людей получает удовольствие, вызывая эмоции у других людей. То, что сейчас называется современном словом «хайп», и есть вызывание эмоции. Поэтому распространение любой абсурдной информации, которая повлечет за собой эмоциональный взрыв у окружающих, доставляет человеку удовольствие.

СМИ вряд ли выпускают такие сюжеты, как интервью с коронавирусом и подборки конспирологических теорий, чтобы успокоить население и снизить панику. Их задача — получить побольше просмотров. Хотя, в целом, в России была тенденция по снижению паники, что неверно. Медиа очень сильно успокаивали народ, что было неправильно с точки зрения психологии. Периодически инфекционисты и другие умные люди говорили: «Вот-вот мы достигнем пика — и все пойдет на спад. Россию вирус обойдет стороной». Только сейчас появились заявления, что мы сможем выйти на плато к концу июня, а потом при оптимистичном сценарии вирус пойдет на спад.

Такие действия правильнее, потому что они больше похожи на правду. Людям нужно получить более реалистичную информацию, потому что в противном случае человек, встречаясь каждый раз с новыми негативными новостями, будет впадать в еще более глубокое стрессовое состояние. С точки зрения психологии лучше сразу поставить человека перед не очень хорошей новостью. Наша психика адаптивна и даже плохие новости она сможет принять.