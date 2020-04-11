Клинический карантин

Республиканская клиническая больница (РКБ) в Уфе с 6 апреля закрыта на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Сейчас, согласно неофициальным данным, в корпусах РКБ находится около 600 пациентов и 400 медиков, среди них более 170 человек с подозрением на COVID-19. Точное число медиков, оставшихся в больнице, установить невозможно из-за того, что они находятся в разных зданиях, а коммуникация между ними осложнена постоянными рабочими сменами и усталостью.

Республиканская клиническая больница Уфы закрыта на карантин вместе с врачами и пациентами. Фото: РИА Новости

По словам работников уфимского РКБ, такой ситуации можно было избежать, если бы руководство больницы не запрещало еще в марте проверять пациентов на коронавирус. Вместо этого большое количество людей, которые госпитализированы в РКБ с респираторными заболеваниями, обычно выписывались с диагнозом «внебольничная пневмония». Этих больных не тестировали, потому что они не ездили в другие страны, и прямых контактов с приезжими из-за рубежа у них не было. Так в РКБ продолжали действовать до первой смерти пациента.

В конце марта врачи и заведующие отделений начали бить тревогу. Они неоднократно говорили руководству больницы, что надо прекращать плановый прием пациентов, так как «внебольничной пневмонии» стало слишком много. Как заявляют работники РКБ, таких пациентов не изолировали от других, их не переводили в профильные инфекционные больницы.

6 апреля врачи пришли на работу в обычном режиме.

В 17.00 у многих из них должен был закончиться рабочий день, однако в 16.00 все двери больницы оказались заблокированными.

В РКБ остались весь медперсонал и пациенты без вещей первой необходимости, потому что об экстренном карантине их никто не предупреждал.

Одним из первых ситуацию в Уфе начал предавать огласке юрист Тимур Уразметов, он был в курсе всего происходящего в РКБ с самого начала. На карантине там сейчас находится его мама — заведующая отделением ревматологии Римма Камалова.

Тимур последнюю неделю работает по 18 часов в сутки, потому что, кроме собственной матери, к нему за помощью обращаются и другие медики, которых закрыли в больнице на карантин.

«Врачи все боятся, они напуганы. Их по-всякому гоняют, не дают им общаться со мной. Сначала они сами звонят, просят оказать юридическую помощь. На следующий день я не могу до них дозвониться, потому что их запугали. Некоторым врачам угрожают через семьи. Вчера со мной связалась девушка из акушерско-гинекологического отделения больницы, попросила о помощи. Звонит, плачет. Прислали мне аудиофайлы с ее криками о помощи. У акушерско-гинекологического отделения, в отличие от терапевтического, нет пациентов. Зато у них дома маленькие дети и пожилые люди, которые требуют ухода. Но их, соответственно, тоже никто не отпускает. Сейчас с этой девушкой снова связаться у меня не получается», — рассказывает Уразметов о ситуации в больнице.

Римма Камалова и еще одна сотрудница РКБ Уфы в заблокированной больнице. Фото предоставлено Тимуром Уразметовым

По словам Риммы Камаловой, врачам в устной форме объявили о том, что больницу перевели на карантин из-за некоего предписания Роспотребнадзора. Официальных документов им с начала недели так и не было предоставлено.

Несмотря на ситуацию, врачи продолжают работать. Римма рассказывает Тимуру, что каждый день у нескольких ее коллег после прохождения компьютерной томографии (КТ) подтверждается заболевание легких.

«Я не пойду на КТ, иначе с пациентами просто никого не останется», — говорит врач.

После объявления карантина в сети распространилось видео, как через окна уфимского РКБ выносят технику. По заявлениям врачей, тогда через окна могли выходить и работники администрации, весь отдел закупок, который перевели на дистанционную работу. На вопрос, почему некоторых работников больницы, которые наверняка контактировали с зараженными медиками, отпустили из-под карантина, руководство больницы не отвечает. В своем официальном заявлении они говорят, что через окна выносили только компьютеры, чтобы у сотрудников была возможность работать на удаленке.

7 апреля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональному управлению провести проверку и установить лиц, «распространивших фейк про РКБ Уфы». А министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин заявляет, что видео — инсценировка.

«Была информация, что якобы в понедельник вечером сотрудники РКБ имени Куватова покидают через окно служебные помещения. Эта информация проверяется нами совместно со Следственным комитетом — выясняется, что это все-таки инсценировка и никто из сотрудников не покидал помещений. У нас есть четкий списочный состав — кто пришел на работу, кто остается», — сказал Забелин.

Руководство республики происходящее в РКБ вообще комментирует скупо. Обычно в своих официальных заявлениях чиновники рассказывают о том, что ситуация находится под контролем. Недавно в своем аккаунте в Facebook глава Башкортостана Радий Хабиров выложил видео, якобы снятое в РКБ, на котором девушка, представившаяся врачом больницы, рассказывает о своей работе. Девушка, смеясь, благодарит за помощь, говорит, что в больнице хватает еды, а врачи полноценно отдыхают. Хабиров в подписи к видео просит работников РКБ потерпеть и пишет, что это их «долг и служение».

В больнице на карантине находятся и некоторые представители руководства РКБ. Однако они, по заявлениям врачей, пребывают в диагностическом корпусе, в котором не содержатся зараженные пациенты. Медперсонал больницы также жалуется на то, что

у руководства есть хорошие защитные комбинезоны и респираторы, а им предоставили лишь одноразовые полиэтиленовые костюмы, которые приходится, не снимая, носить несколько дней.

В первый день карантина врачам и пациентам их родственники смогли передать что-то из еды. Сейчас в больнице кое-как работает пищеблок, информации о том, помогает ли продовольствием руководство республики, нет. Зато на своей странице на Facebook главврач РКБ Эльза Сыртланова, которая в марте вернулась из-за границы и не ушла при этом на самоизоляцию, каждый день выкладывает посты о том, как местные частные предприниматели помогают больнице средствами личной гигиены, продуктами, посудой.

Тем временем на брифинге по коронавирусу 10 апреля министр здравоохранения заявил, что в республике только 40 пациентов с подтвержденным COVID-19. И то такие цифры Забелин связывает с «более массовым скринингом населения» — неделю назад случаев были считанные единицы.

Фото: РИА Новости

Юрист и член Совета по правам человека при главе республики Башкортостан Зульфия Гайсина направила от СПЧ в прокуратуру, Минздрав Башкортостана и Роспотребнадзор запросы о предоставлении информации по происходящему в республиканской клинической больнице.

«Здесь проверку надо проводить не просто в отношении руководства Минздрава и республики, а в отношении Роспотребнадзора в принципе. [Надо проверить], насколько они качественно контролировали, исполняли постановление руководителя Роспотребнадзора РФ, потому что, согласно постановлению от 30 марта 2020 года, у них была обязанность контролировать проведение анализов на коронавирус, в том числе и тем пациентам, у которых есть подтвержденный диагноз “внебольничная пневмония”», — говорит Зульфия Гайсина.

По словам Гайсиной, пока рано заявлять, кто конкретно виноват в сложившейся ситуации, потому что уголовное дело еще не возбуждено.

«Я одна из тех юристов, которые сейчас занимаются делами врачей РКБ, мы только недавно создали общий чат. Сейчас обсуждаем дальнейшие действия. Пока Тимур [Уразметов] является единственным лицом, которое напрямую контактирует с врачами из больницы», — продолжает Гайсина.

«Своим бездействием руководство больницы разрушило у нас систему здравоохранения в одночасье. Мы, [юристы], подготовили и направили обращение от СПЧ в прокуратуру республики, к президенту Башкортостана, — говорит Уразметов. — Знакомые постоянно говорят, что после всего, что я сделал, мне не дадут жить в этой республике. А мне пофиг на это, у меня там мама может умереть».

Ответа от главы Башкортостана Радия Хабирова на обращение не последовало.