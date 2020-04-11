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«Вишневый сад». Смотрите онлайн

Суббота — день спектакля РАМТа на сайте «Новой газеты»

Культура

 

Добрый вечер. Отключите, пожалуйста, мобильные телефоны. «Новая газета» показывает «Вишневый сад» — легендарный спектакль РАМТа режиссера Алексея Бородина и художника Станислава Бенедиктова по знаменитой чеховской пьесе. В ролях мастера и звезды труппы театра — Лариса Гребенщикова, Илья Исаев, Петр Красилов, Евгений Редько, Юльен Балмусов, Дарья Семенова, Ирина Низина, Татьяна Матюхова, Рамиля Искандер и другие.

Режиссер предлагает зрителям расположиться на сцене, превратив в заглавного героя искусно задрапированный зрительный зал. Прекрасный сад, гибнущий под топором новых хозяев жизни, создан художником из белых воздушных покрывал и буквально обступает зрителей, сидящих на расстоянии вытянутой руки от артистов и чувствующих себя гостями в доме Раневской.

смотрите театр из дома

На время карантина РАМТ решил сделать субботние показы спектаклей доброй традицией. На youtube-канале театра можно найти также видеоверсии 8-часовой трилогии Тома Стоппарда «Берег утопии», чудесного камерного спектакля «Как кот гулял, где ему вздумается» и уникальные фильмы, снятые к юбилеям театра.

Теги:
спектакль, РАМТ, театр

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