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Теологическое

Он ли, Россию заботою балуя, вдруг отвернулся — и на тебе, пшик? Он ли наслал это страшное, малое, что уравняло с собою больших?

Культура

Дмитрий Быковобозреватель

 
Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Все-таки год поучительный выдался.
Первый за много бессмысленных лет.
Надо о чем-то писать, кроме вируса,
Но ничего, кроме вируса, нет.

Вирус, явившийся волею случая
И обещающий миру финал, —
Вещь чрезвычайно такая вонючая:
Только явился — и все провонял.

Мало ли всякого русские вынесли!
Войны, раздоры, террор, воровство…
Кажется, стыдно и думать о вирусе —
Но обнулились как раз до него.

Русь чрезвычайно богата, по сути, но —
Чем вдохновится сегодня поэт?
Надо о чем-то писать, кроме Путина,
Но ничего, кроме Путина, нет.

Эту систему, всевластие празднуя,
Выстроил мелкий один альгвазил*…
Вещь оказалась ужасно заразная:
Этим масштабом он всех заразил.

Многим Россия бывала опутана —
Были эпохи тюрьмы и сумы,
Стыдно, казалось, и думать про Путина,
А оказалось, что он — это мы.

Всякое было — холера и оспа, да…
Тиф, и чахотка, и кашель, и бред…
Надо б спросить, если вдуматься, с Господа:
Ведь ничего, кроме Господа, нет?

Он ли, Россию заботою балуя,
Вдруг отвернулся — и на тебе, пшик?
Он ли наслал это страшное, малое,
Что уравняло с собою больших?

Он ли задумал и волка, и аспида,
Хама и гопника, лепру и СПИД?
Думали, нет ничего, кроме Господа.
А оказалось — соперник не спит.

*Младшее должностное лицо, ответственное за исполнение приказов трибунала (исп.).
Теги:
пандемия, путин, обнуление сроков, коронавирус

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