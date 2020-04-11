Теологическое

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Все-таки год поучительный выдался.

Первый за много бессмысленных лет.

Надо о чем-то писать, кроме вируса,

Но ничего, кроме вируса, нет.

Вирус, явившийся волею случая

И обещающий миру финал, —

Вещь чрезвычайно такая вонючая:

Только явился — и все провонял.

Мало ли всякого русские вынесли!

Войны, раздоры, террор, воровство…

Кажется, стыдно и думать о вирусе —

Но обнулились как раз до него.

Русь чрезвычайно богата, по сути, но —

Чем вдохновится сегодня поэт?

Надо о чем-то писать, кроме Путина,

Но ничего, кроме Путина, нет.

Эту систему, всевластие празднуя,

Выстроил мелкий один альгвазил*…

Вещь оказалась ужасно заразная:

Этим масштабом он всех заразил.

Многим Россия бывала опутана —

Были эпохи тюрьмы и сумы,

Стыдно, казалось, и думать про Путина,

А оказалось, что он — это мы.

Всякое было — холера и оспа, да…

Тиф, и чахотка, и кашель, и бред…

Надо б спросить, если вдуматься, с Господа:

Ведь ничего, кроме Господа, нет?

Он ли, Россию заботою балуя,

Вдруг отвернулся — и на тебе, пшик?

Он ли наслал это страшное, малое,

Что уравняло с собою больших?

Он ли задумал и волка, и аспида,

Хама и гопника, лепру и СПИД?

Думали, нет ничего, кроме Господа.

А оказалось — соперник не спит.

*Младшее должностное лицо, ответственное за исполнение приказов трибунала (исп.).