онлайн
Заражено — 1 716 332 (в РФ — 13 584), смертей — 103 847. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Теологическое
Он ли, Россию заботою балуя, вдруг отвернулся — и на тебе, пшик? Он ли наслал это страшное, малое, что уравняло с собою больших?
Дмитрий Быковобозреватель
Все-таки год поучительный выдался.
Первый за много бессмысленных лет.
Надо о чем-то писать, кроме вируса,
Но ничего, кроме вируса, нет.
Вирус, явившийся волею случая
И обещающий миру финал, —
Вещь чрезвычайно такая вонючая:
Только явился — и все провонял.
Мало ли всякого русские вынесли!
Войны, раздоры, террор, воровство…
Кажется, стыдно и думать о вирусе —
Но обнулились как раз до него.
Русь чрезвычайно богата, по сути, но —
Чем вдохновится сегодня поэт?
Надо о чем-то писать, кроме Путина,
Но ничего, кроме Путина, нет.
Эту систему, всевластие празднуя,
Выстроил мелкий один альгвазил*…
Вещь оказалась ужасно заразная:
Этим масштабом он всех заразил.
Многим Россия бывала опутана —
Были эпохи тюрьмы и сумы,
Стыдно, казалось, и думать про Путина,
А оказалось, что он — это мы.
Всякое было — холера и оспа, да…
Тиф, и чахотка, и кашель, и бред…
Надо б спросить, если вдуматься, с Господа:
Ведь ничего, кроме Господа, нет?
Он ли, Россию заботою балуя,
Вдруг отвернулся — и на тебе, пшик?
Он ли наслал это страшное, малое,
Что уравняло с собою больших?
Он ли задумал и волка, и аспида,
Хама и гопника, лепру и СПИД?
Думали, нет ничего, кроме Господа.
А оказалось — соперник не спит.