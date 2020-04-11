По твердой воде

Танкер, потерявший управление, взял на буксир ледокол «50 лет Победы». Фото: Живой журнал капитана Дмитрия Лобусова

Есть профессии, где длительная изоляция от внешнего мира является специфическим и обязательным условием работы. Одна из них — моряки атомных ледоколов, чья ледовая вахта продолжается непрерывных четыре месяца. Добавьте к этому добровольному затворничеству арктические ветра и морозы, многодневную полярную ночь, и вы поймете элитарность этой профессии. Ледокольщики в шутку называют лед твердой водой. Мощь атомных реакторов позволяет сегодня обеспечивать круглогодичную навигацию в западном секторе Арктики. Проводка транспортных судов через льды Карского моря стало делом обыденным, почти рутинным. Однако в марте перед атомоходами встала очень сложная, поначалу казавшаяся неразрешимой задача. Нужно было вырвать из ледового плена танкер «Варзуга», который из-за поломки двигателя потерял возможность самостоятельного движения. Эту задачу предстояло решать двум капитанам атомных ледоколов: Дмитрию Лобусову с мостика «50 лет Победы» и Александру Скрябину, возглавляющему экипаж «Вайгача». Двум опытным морякам, связанным в жизни не только работой, но и давней дружбой. О том, как проходила операция, поделился в своих записках Дмитрий Викторович Лобусов. За скупыми строчками — сложнейшая, наполненная рисками работа двух высокопрофессиональных экипажей. Работа, завершившаяся победой. Валерий Василевский, фотожурналист, для «Новой»

Дмитрий Викторович Лобусов. Фото: Валерий Василевский

Это случилось 15 марта. Атомный ледокол «Вайгач» взял под проводку танкер «Варзуга» из порта Сабетта-2, чтобы вывести на западную кромку льдов.

Но только они отошли от порта, как у танкера отказал двигатель.

Двигатель у него не обычный, а азипод, это такая винто-рулевая колонка, у которой электродвигатель находится под водой в гондоле. У судов, оборудованных такой конструкцией, нет руля, а сама конструкция напоминает подвесной лодочный мотор.

Вести через льды Арктического бассейна судно, неспособное управляться, без работающего двигателя нельзя. Да и куда вести — за льдами начинается Баренцево море.

Всем стало понятно, что для дрейфующего танкера с поломанным двигателем Обская губа не самое надежное место. Погодные условия пока благоприятствовали, маловетрие и низкие температуры. Лед, в котором танкер был оставлен, скоро встал припаем, т. е. прилип к берегу и стал неподвижным. Но такой новый припай недолговечен, при сильных ветрах его может снова оторвать. Прорабатывался вариант буксировки к причалам порта Сабетта и ожидания освобождения дороги до Мурманска ото льдов, но тогда аварийное судно стало бы занимать причал и вышло бы из эксплуатации на длительный срок.

В итоге был принят вариант буксировки до кромки льдов с последующей передачей «Варзуги» спасательному судну для буксировки в Мурманск по чистой воде. Договорились, что танкер на буксир возьмет ледокол «50 лет Победы».

Только они отошли от порта, как у танкера отказал двигатель... Фото: Живой журнал капитана Дмитрия Лобусова

Возникает закономерный вопрос: почему именно «Победа» будет буксировать танкер, а менее мощный «Вайгач» пойдет вперед торить дорогу? Дело в том, что чем больше разница в габаритах и водоизмещении (весе судна) между ледоколом и буксируемым судном, тем легче и проще его буксировать на буксире вплотную. А задача «Вайгача», двигаясь впереди, прокладывать нам канал, по возможности максимально прямолинейный.

Ведь «Варзуга» лишена самостоятельного управления, и чем меньше поворотов, тем надежнее и безопаснее будет движение нашего состава.

Операция началась 29 марта. Два атомных ледокола, «Вайгач» и «50 лет Победы», подошли к месту стоянки танкера «Варзуга». Танкер стоял на глубинах, обозначенных на карте как предельно малые для такого гиганта, как «50 лет Победы». У «Вайгача» осадка 9 метров, а у «50 лет Победы» — 11, к тому же, чтобы прорубать канал, нужны большие мощности, большие обороты винтов, что для «Победы» на малых глубинах не очень комфортно.

Ледоколу пришлось неожиданно сбавить ход. Медведи! Семья из матери и двух взрослых медвежат оказалась прямо на пути. Фото: Дмитрий Лобусов, Александр Скрябин

«Вайгач» начал подходить к «Варзуге», чтобы проложить канал и промерить фактические глубины. Проложив канал к носу аварийного танкера, он сообщил нам, что глубина достаточная, и «Вайгач» освобождает нам дорогу. Наша задача — подойти кормой как можно ближе к танкеру. Мы развернулись и, чуть вращая лопастями трех пятидесятитонных винтов, начали приближаться к танкеру. Когда мы завели буксир на «Варзугу», «Вайгач» двинулся в голову образовавшегося каравана.

Свершилось! Мы потихоньку начинаем движение вперед и смотрим, что из этого получается. Все с волнением ожидают этого момента. Еще при планировании операции

скептики высказывались о невозможности провести буксировку танкера без работающих у него винта и руля.

Действительно, при нормальной буксировке буксируемое судно должно работать двигателем, вращать винт и управлять рулем. Если винт не крутится — велика вероятность облома лопастей набегающими льдинами. Рулевой должен удерживать мачты буксирующего ледокола в створе, то есть стараться, чтобы судно имело тот же курс, что и ледокол. «Варзуга» все это осуществлять не могла. Поэтому был большой риск облома лопастей винта танкера.

Красиво идем! Опасения, что «Варзуга» без возможности рулить будет создавать нам сложности при буксировке, пока не подтверждаются.

Движение нашего каравана от места начала буксировки у порта Сабетта-2 через Обскую губу и практически через все Карское море с юга на север прошло без каких-либо затруднений. Но на подходах к Северному острову архипелага Новая Земля на 76,5 градуса северной широты мы встретили тяжелый лед.

Всю зиму этот ледовый массив нарастал у восточных берегов Новой Земли. Он формировался под действием ветров и течений, прижимающих ледовые поля Карского моря к берегам архипелага. Когда такое происходит, лед торосится, наслаивается, смерзается и становится менее проходимым, чем если бы он лежал ровной пластиной посередь моря. Со временем, когда роза ветров сменилась, этот барьерный пояс из тяжелых льдов оттащило от берега и вынесло на дорогу судам, идущим мимо мыса Желания на кромку льдов в Баренцево море.

«Варзугу» сдавило льдами. Фото: Дмитрий Лобусов, Александр Скрябин

Шедший впереди нас «Вайгач» не смог сходу преодолеть тяжелый торос на курсе. Мы остановились в ожидании, когда он разрубит лед и продолжит движение. Однако канал «Вайгача» в считанные минуты снова превратился в гряду торосов. Начавшееся сжатие ледяного поля так сдавило тисками буксируемый танкер, что, когда «Вайгач» пробил торос, «50 лет Победы» не смог сдвинуть танкер с места, буксир бы не выдержал таких колоссальных нагрузок.

Лед так давил на борта наших судов, что стоял грохот,

ледокол подрагивал, вдоль борта громоздились ломающиеся льдины. «Вайгачу» пришлось срочно развернуться и начать околку нашей сцепки, чтобы ослабить напряжение льдов.

Обойдя наш караван, «Вайгач» стал продвигаться вдоль борта «Варзуги». Однако ему пришлось неожиданно сбавить ход. Медведи! Семья из мамы и двух взрослых медвежат оказались прямо на пути ледокола. Пришлось терпеливо дожидаться, пока эти хозяева Арктики утолят свое любопытство и уйдут своей дорогой.

Пришлось терпеливо дожидаться, пока эти хозяева Арктики утолят свое любопытство и уйдут своей дорогой. Фото: Живой журнал капитана Дмитрия Лобусова

«Вайгач» продолжил движение вперед, чтобы разрушить лед у борта танкера. С мостика «Вайгача» сообщили, что азипод танкера еще на месте. Это хорошая новость!

И вот лед у борта танкера сломан. «Вайгач» отходит назад, чтобы тиски, сжимающие «Варзугу», ослабили свое давление. Мы смогли продолжить движение.

Успешно преодолев полосу барьерного льда, обогнув мыс Желания, самую северную точку Новой Земли, наш караван вышел наконец в Баренцево море, где вскоре начался молодой лед.

Дальше «Варзугу» предстояло принять спасательному буксиру «Умка», который пришел из Мурманска. Однако у него очень слабый ледовый класс, и, встретив на пути молодые льды, спасатель замедлил скорость. Ему навстречу отправился «Вайгач», чтобы привести «Умку» к аварийному танкеру.

С борта ледокола «Вайгач». Фото: Дмитрий Лобусов, Александр Скрябин

А наша миссия на этом закончилась. Пожелав «Варзуге» спокойного моря на переходе и удачного возвращения к берегам, мы опять пошли во льды Карского моря, где у мыса Желания нас уже поджидал очередной «клиент» с грузом для порта Сабетта.

Мы оставили аварийный танкер «Варзуга» первого апреля в 6 утра в дрейфе, а уже к 20 часам атомный ледокол «Вайгач» привел к нему буксир. Через полтора часа буксировка танкера продолжилась теперь уже «Умкой». Но даже в молодом льду спасатель не чувствовал себя уверенно, поэтому еще почти еще двое суток «Вайгач» торил дорогу на юг к чистой воде.

На пути в Мурманск спасатель «Умка» с «Варзугой» на буксире попал в Баренцевом море в сильный шторм. Восьмиметровые волны, обледенение, обрыв буксировочной браги потребовали уже от экипажей этих судов мужества и полной самоотдачи. Но все завершилось благополучно, и 7 апреля караван вошел в Кольский залив.