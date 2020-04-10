Книжная пауза, запись 1: Ольга Токарчук. Слушать

Сергей Сдобнов литературный критик, поэт

Запись №1. «Последние истории» Нобелевского лауреата Ольги Токарчук



— Смерть стала одним из главных событий, на которые мы реагируем. Однако смерть и умирание пока воспринимаются как ненормальное событие, о котором не стоит думать. Все мы ходим к своим мертвым на кладбище, храним их фотографии, иногда разговариваем с ними, но при этом прекрасно научились вытеснять разговоры о смерти из повседневной жизни.

Они возникают только при чрезвычайной ситуации, например, сейчас.

В начале года в издательстве «Эксмо» вышли «Последние истории» нобелевского (2019 года) и букеровского (2018 года) лауреата Ольги Токарчук. Три поколения польской семьи — до и послевоенное, и дети 1970-х — сталкиваются со смертью близких и совершенно незнакомых людей.

Дочь не заметила поворота на темной лесной дороге и улетела в кювет. Очнувшись, выбралась из машины, нашла деревенский дом с пожилыми хозяевами, сыном-ветеринаром и умирающей собакой. Кажется, героиня отлежится в тишине пару дней, попьет молока, позвонит в полицию — и вернется к привычной жизни экскурсовода, который рассказывает о вечных темах перед полотнами Брейгеля. Но после аварии она начинает по-другому чувствовать свое тело, все его внутренности, а главное — героиня не готова покинуть тихий дом, который стал для нее идеальным местом для изучения самой себя.

Героиня Токарчук задумывается: что мы вообще знаем о своем теле? Почему нам нужны все эти приборы — от градусника до флюрографии — для того, чтобы хоть что-то о себе понять?

Ольга Токарчук в привычной полуфантастической манере советует министру просвещения, который когда-нибудь откроет эту книгу: «Нужно ввести выпускной экзамен по танатологии, как сейчас сдают по биологии, и тесты в конце четверти, и оценку в аттестате».

Сегодня у меня полное ощущение, что наступило время — слушать и слышать близких, потому что мы все еще не знаем ту точку или минуту, когда человек перед нами или внутри нас закончится.