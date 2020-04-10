Книжная пауза, запись 1: Ольга Токарчук. Слушать
Новая рубрика Сергея Сдобнова, «Новой газеты» и Storytel
Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС
«Новая газета»редакция
Режим самоизоляции — время подумать о себе и других, посмотреть, как меняются наши привычки и мысли на карантине. Куратор, критик и поэт Сергей Сдобнов начал слушать книги 13 лет назад, когда это еще не было модно. Два раза в неделю он будет рекомендовать одну аудиокнигу, которую можно бесплатно послушать на Storytel в течение 30 дней.
Запись №1. «Последние истории» Нобелевского лауреата Ольги Токарчук
— Смерть стала одним из главных событий, на которые мы реагируем. Однако смерть и умирание пока воспринимаются как ненормальное событие, о котором не стоит думать. Все мы ходим к своим мертвым на кладбище, храним их фотографии, иногда разговариваем с ними, но при этом прекрасно научились вытеснять разговоры о смерти из повседневной жизни.
Они возникают только при чрезвычайной ситуации, например, сейчас.
В начале года в издательстве «Эксмо» вышли «Последние истории» нобелевского (2019 года) и букеровского (2018 года) лауреата Ольги Токарчук. Три поколения польской семьи — до и послевоенное, и дети 1970-х — сталкиваются со смертью близких и совершенно незнакомых людей.
Дочь не заметила поворота на темной лесной дороге и улетела в кювет. Очнувшись, выбралась из машины, нашла деревенский дом с пожилыми хозяевами, сыном-ветеринаром и умирающей собакой. Кажется, героиня отлежится в тишине пару дней, попьет молока, позвонит в полицию — и вернется к привычной жизни экскурсовода, который рассказывает о вечных темах перед полотнами Брейгеля. Но после аварии она начинает по-другому чувствовать свое тело, все его внутренности, а главное — героиня не готова покинуть тихий дом, который стал для нее идеальным местом для изучения самой себя.
Героиня Токарчук задумывается: что мы вообще знаем о своем теле? Почему нам нужны все эти приборы — от градусника до флюрографии — для того, чтобы хоть что-то о себе понять?
Ольга Токарчук в привычной полуфантастической манере советует министру просвещения, который когда-нибудь откроет эту книгу: «Нужно ввести выпускной экзамен по танатологии, как сейчас сдают по биологии, и тесты в конце четверти, и оценку в аттестате».
Сегодня у меня полное ощущение, что наступило время — слушать и слышать близких, потому что мы все еще не знаем ту точку или минуту, когда человек перед нами или внутри нас закончится.