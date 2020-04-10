Люди бросались под экскаватор

В Петрозаводске возобновились работы в парке «Каменный бор» — в конце марта их остановили активисты, но сейчас строители воспользовались днями самоизоляции — горожане, мол, по домам, никто не помешает. В среду на огороженном участке появились экскаваторы и начали корчевать пни, оставшиеся от недавних рубок. Люди останавливали их, бросаясь наперерез.

Активисты на стройплощадке в «Каменном бору». Фото из соцсетей

Напомним, на территории парка «Каменный бор» в Петрозаводске идет противостояние местных жителей и застройщиков. Сосновый лес в черте города отвели под строительство детского сада. Активисты говорят, что серьезной потребности в таковом здесь нет, а в городе есть другие, более подходящие участки. Участники мартовских общественных слушаний идею строительства садика одобрили — но не на месте леса, а через дорогу, напротив. Но участок размером с футбольное поле вырубили именно здесь.

В «Каменном бору» имеются краснокнижные растения, что подтверждено Институтом леса Карельского научного центра РАН. Тем не менее стройка продолжается. При подготовительных работах был уничтожен памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему в «Каменном бору». Люди требуют возбудить в связи с этим уголовное дело.

Одно уголовное дело уже возбуждено — по факту незаконной вырубки леса. Именно поэтому попытку подрядчика выкорчевать пни люди посчитали попыткой уничтожить доказательства.

«Активистам ничего не оставалось, как войти на территорию стройки и препятствовать работам с риском для собственной жизни! Технику остановили, но ненадолго», — говорится в коллективном заявлении на имя главы республики. Технику остановили принудительно: один из активистов залез в кабину экскаватора и заглушил мотор. Сделал он это, после того как строители направили машину прямо на людей.

Все происходило на глазах директора московской компании-подрядчика Евгения Алимурадова, который утверждал, что «все документы оформлены», но показать их отказывался. Точнее, заявил, что не понимает языка, на котором к нему обращаются:

«Я не слышу ничего. У вас, по-моему, с голосом что-то. Вы на каком-то другом языке разговариваете».

Воспользоваться режимом самоизоляции для возобновления работы — остроумное решение, не поспоришь. В конце марта активные работы на стройплощадке заглохли: протест сотен горожан сделал свое дело. Теперь же — строй не хочу. Не исключено, что этот опыт подхватят на других незаконных стройках страны, где горожане отстаивают свое право на рекреационные зоны, не давая возводить в них элитное жилье, торговые центры или церкви.

Как сам подрядчик смог выйти на опустевшую площадку раздора? А это вопрос к руководству республики, ранее самоустранявшемуся от разрешения конфликта. ООО «ТехЭксперт» получило разрешение на работы в дни карантина, будучи включенным в список организаций, которым разрешено работать во время режима самоизоляции. Достаточно договориться с властью, протесты нейтрализованы даже без участия силовиков — такой вывод можно сделать из карельской истории. Ведь когда люди все равно вышли на защиту бора, снова подключилась власть в лице полиции, которая принялась составлять на активистов протоколы о нарушении режима самоизоляции. Деятельностью застройщика полиция не заинтересовалась.