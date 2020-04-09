История невозможной любви

В рамках мультижанрового проекта «Тайна занавеса», который успешно стартовал в Доме-музее Марины Цветаевой, состоялась премьера спектакля «Зеленые берега», поставленного по одноименному роману патриарха верлибра Геннадия Алексеева (кстати, впервые в России).

Премьера прошла в печальное время. Вирус, тревога, карантин и запрет на мероприятия с аудиторией более 50 человек. По сути, пауза во всем культурном процессе. Остается лишь надеяться, что вынужденное заточение приведет к тому, что люди вновь возьмут в руки книги. В том числе, и роман Геннадия Алексеева. В этом культовом для многих романе автор рассказал свою историю любви. Любви, которая, подобно мосту между живописными зелеными берегами, соединила людей из разных времен. «Застойных» 80-х и изящных, пропитанных искусством первых годов XX века.

Посмотрев спектакль, вы изумитесь тому, как зыбкий мост через времена вырастает прямо на наших глазах. Олег Дуленин, исполняющий главную мужскую роль, — реинкарнация автора романа. Мы видим на сцене самого Геннадия Алексеева, его лицо, глаза, страсть и растерянность. Алексеев хоть и служил архитектором и педагогом, но по большому вневременному счету все-таки был прозаиком, поэтом, художником и безумцем, влюбившимся в «чайку русской эстрады» Анастасию Вяльцеву. Об этом он писал в своих дневниках и письмах, об этом твердил друзьям…

Вяльцева была, выражаясь современным языком, суперзвездой, и умерла на пике славы в далеком 1904 году. А Алексеев в своих 80-х увлекся ее живой красотой и талантом и написал об этом и фантастический, и автобиографический роман, увидевший свет только после его смерти. Так что оба персонажа этой истории давно уже в мире ином, но спектакль «Зеленые берега» заставляет нас с новым интересом изучать их жизнь и творчество.

Говорят, есть книги, которые невозможно превратить в фильм или в спектакль. Знатоки творчества Геннадия Алексеева серьезно полагали, что их любимый роман относится именно к таким произведениям. Но режиссеру Лилии Борнашовой, безусловно, удалось создать сценическую версию романа и поставить крепкий спектакль с ясно читаемой историей, сохранив главное и казалось бы неуловимое — волшебство.

Магия романа не исчезла, а набиралась сил на протяжении девяти месяцев (!), пока «вынашивался» спектакль.

Неотъемлемая часть действа — искусно подобранный визуальный ряд, результат скрупулезного видеомонтажа Ольги Насадик. Он состоит из Питерских пейзажей и репродукций картин Геннадия Алексеева. А благодаря таким простым в своей гениальности верлибрам Алексеева, которые хвалил сам Бродский, мы можем заглянуть в растерянную душу художника. Он оказался по ошибке или чьей-то злой воле не на том берегу реки времени. А кто же Муза? Та, с другого берега? Конечно же, чуть жеманная, восторженная и такая несовременная и несвоевременная Звезда минувших лет. В книге и спектакле ее зовут Ксения Брянская. Ее роль, а также еще восемь женских ролей исполнила уникальная актриса Елена Иванова. Мгновенно перевоплощаясь, расцветая и увядая, источая свет любви или погружая во мрак отчаяния, она без преувеличения царила на сцене. Она была и мамой, и возлюбленной, и начальницей, и экскурсоводом… Она — это все те женщины, отношения, липкие сети социальных обязательств, в которых вязнет и пропадает Он, художник и поэт.

В этой истории невозможной любви, безусловно, есть еще один персонаж — Питер, то есть Санкт-Петербург. На фоне петербургских парков, вокзалов, особняков плавно и стремительно разворачиваются все события, герои переносятся из начала XX века в его конец. А город остается все так же холоден к их мелким человеческим страстям, как вода в Лебяжьей канавке...

Двухчасовой спектакль смотрится на одном дыхании. Доказательство внимания публики — то, что за эти два часа в зрительных рядах ни разу не засветился экран смартфона. «Великая сила искусства» в наше время измеряется минутами без погружения в интернет. История невозможной любви (о, сколько мы их уже видели!) захватывает, безусловно, прежде всего, благодаря блистательной актерской игре Олега Дуленина и Елены Ивановой, а также сильной режиссуре Лилии Борнашовой. Пластический рисунок выверен и отточен хореографом Александром Бабенко. Полноправная участница действа — музыка (и это не только романсы в исполнении Анастасии Вяльцевой, но и инструментальные творения Густаво Сантаолалла).

Усилия маленького, но гордого и независимого театра «Багаж» не должны пропасть втуне. Этому спектак-лю, конечно же, нужна настоящая театральная сцена. А благодарная публика обязательно появится. Только бы закончился карантин!

Юлия Коновалова,

для «Новой»