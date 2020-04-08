«Шеф! До Родины за 400 подбросишь?»
Россия вывозит своих граждан из других стран — выборочно и за деньги. Картинка дня
Петр СарухановГлавный художник, член редколлегии
Россия вновь начала возвращать своих граждан, застрявших из-за эпидемии коронавируса в других странах. По предварительному графику, в ближайшее время людей должны вывезти из США, Мальдив, Бали, Таиланда, Японии и других стран. При этом не для всех возвращение будет бесплатным: если гражданин России намеревался в обычное время вернуться авиалиниями иностранного перевозчика, ему за дорогу домой придется доплатить — от 200 до 400 евро, так решили в Минтрансе.
Впрочем, и это не дает никакой гарантии на возвращение: на первый после возобновления эвакуации граждан рейс из США не пустили большинство людей, было занято только 61 место из 402. Посольство России в США объяснило это тем, что на борт пускали только тех, кто собирался остаться в Москве или Подмосковье: таких удобнее сразу изолировать по прилету. Судьба остальных россиян, которым не посчастливилось иметь московскую прописку, пока неизвестна, но правительство готово расщедриться на 2400 рублей в день для тех, кто застрял за рубежом.
Россия — щедрая душа. При наличии кэшбека, разумеется.
Спасибо, что прочли до конца
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.