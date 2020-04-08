Одобрено «Новой»: 10 книг, вторая полка

«Новая» составила подборку из захватывающих книг, которые помогут скоротать время на самоизоляции. Полка обновляется каждую неделю. Это второй выпуск

Эмили Сент-Джон Мандел «Станция Одиннадцать»

«Сидя в тишине квартиры брата, Дживан ловил себя на мысли, насколько города зависят от людей, насколько все от них зависит. Мы оплакивали безличность современного мира, но это ложь. Мир никогда не был безличным. Всегда существовала огромная — и хрупкая — человеческая инфраструктура, вокруг нас незаметно работают люди, а когда перестают работать, система выходит из строя». С формальной точки зрения «Станция Одиннадцать» относится к жанру пост-апокалипсис. От ранее неизвестного вируса «грузинского гриппа» вымирает больше половины населения земного шара, а оставшаяся половина сбивается в небольшие общины, которые пытаются выжить — и сохранить память о прошлом. Между этими общинами где-то в Канаде путешествует и ставит пьесы Шекспира театральная компания «Дорожная симфония», девиз которой «Выживания недостаточно». Одну из актрис театра судьба тесно связывает с Артуром Линдером — суперзвездой кино и сцены и одной из первых жертв заболевания… Конечно, чтение о пандемии смертельных вирусов может на первый взгляд показаться нездоровым посреди действующей пандемии — но в том и дело, что Мандел не живописует ужасы выживания и очередной зомби-апокалипсис. Для нее катастрофа — лишь повод показать, какой наш мир на самом деле хрупкий, как тесно взаимосвязаны друг с другом люди, даже если сначала об этом не подозревают, и как культура поможет обществу выжить даже в самых тяжелых условиях. Этот внутренний оптимизм, заряд света в глубине текста делает «Станцию Одиннадцать» по-настоящему терапевтическим текстом и помогает кое-что узнать о внутренней кухне зарубежной театральной сцены, ведь сама Мандел долгое время работала в театре.

Марк Хэддон «Загадочное ночное убийство собаки»

Кристофер, 15-летний подросток с аутизмом, находит себя ночью на заднем дворе соседей. Рядом с ним — обезображенное тело собаки. Кристофер мгновенно становится главным подозреваемым, теперь ему придется применить свои аналитические способности, чтобы доказать свою невиновность и найти истинного убийцу... Показать, каким мир видят люди с особенностями развития — трудная задача для писателя, и не все с этим справлялись. Но Марку Хэддону это удалось: соединив повествование от лица мальчика с аутизмом с хитрым детективным сюжетом, Хэддон смог показать мир «сдвинутой» нормы, в которой грань между собой и другим стирается, и вдруг оказывается, что независимо от диагнозов мы все — в одной лодке. Увлекательная и в то же время мудрая книга, которая доказывает, что протянуть руку другому — значит вместе справиться с любой напастью. Даже с невидимой.

Эндрю Шон Грир «Лишь»

«Назовите хоть один день, хоть один час, когда Артуру Лишь не было страшно. Заказать коктейль, вызвать такси, провести урок, написать книгу. Он боится всего этого и почти всего остального. Но странное дело: когда всё одинаково страшно, одно не труднее другого. Кругосветное путешествие не труднее покупки жвачки. Дневная доза смелости». За роман «Лишь» Эндрю Шон Грир стал победителем Пулитцера за художественную прозу 2018 года. Накануне своего пятидесятилетия Артур Лишь, писатель-неудачник, получает приглашение на свадьбу — от своего бывшего, к которому еще не угасли чувства. Чтобы не поддаться соблазну явиться на мероприятие, Артур отвечает на приглашения на все сомнительные писательские мероприятия и художественные резиденции, и отправляется в кругосветное путешествие. Эпиграфом к книге Грира можно было бы взять цитату из одного из новых рассказов Улицкой: «Когда жизнь была доведена до совершенства, наступила старость». Для Артура Лишь путешествие — не просто способ сбежать от проблем, но и попытка найти ответ на вопрос: а кто он такой? Несостоявшийся гений? Писатель-гей? Не самый хороший преподаватель? В мире расплавленных на профили в социальных сетях идентичностей самоопределение — едва ли не более важная задача, чем выбор профессии, и эту примету времени Грир фиксирует очень наблюдательно, а его роман — лишнее напоминание о том, чем для нас должны стать путешествия, когда мы снова сможем воспользоваться своим заграничным паспортом.

Тед Чан «Выдох»

«Нам по душе мысль, что всегда найдется ответственный за любое событие; так мир кажется более понятным. Эта мысль нравится нам так сильно, что иногда мы виним самих себя, просто чтобы обвинить хоть кого-то. Но не все события в нашей — или в чьей-либо — власти». Тед Чан — один из самых известных писателей-фантастов на сегодняшний день, и эта известность парадоксальна: Чан редко пишет, зарабатывает программированием, за тридцать лет карьеры не написал ни одного крупного произведения, но тем не менее регулярно появляется в коротких списках главных научно-фантастических премий мира: «Хюго», «Небьюлы» и «Локуса». Секрет в том, что Чан, опираясь на актуальные научные достижения или концепции, способен целые миры «упаковывать» на пространстве всего нескольких десятков страниц. И где другой автор расписался бы на многотомный цикл, Чан удовлетворяется рассказом. «Выдох» — актуальный сборник рассказов, но актуальный скорее вопросами, которыми задается современная наука и философия: что все-таки влияет на человеческое поведение: гены или общество? Почему во вселенной царит Великое Молчание и почему нас так это беспокоит? Можно ли будет разумную машину назвать человеком? А еще Чана отличает трезвый взгляд на вещи: в недавнем интервью порталу Electric Literature он обратил внимание, что если для консервативных, традиционалистских нарративов столкновение добра со злом и произошедшая в результате катастрофа приводят к восстановлению статус-кво, то в «прогрессивных» нарративах катастрофа приводит к тому, что восстановление статуса-кво невозможно. Так что, быть может, какие-то несправедливости этого мира пандемия сможет устранить. Мы тоже надеемся!

Алексей Иванов «Тобол»

«Не бывает такого: вечером надел крест, утром проснулся — и уже веришь безоглядно. Всех одолевают сомнения. Я тоже сомневался. Даже апостол сомневался. Но вера — не то место, где ты пребываешь в блаженстве, а то место, к которому всегда стремишься. Вера — это усилие к ней, а не успокоение. Когда надобно выбирать, выбирай так, будто бог есть, даже если тебе сейчас кажется иначе. Вот это и называют верой». Двухтомный «Тобол» — многофигурный роман-пеплум Алексея Иванова, автора «Сердца Пармы», «Ненастья», «Горнозаводской цивилизации», «Географ глобус пропил» и других романов, в центре которых оказывается относительно небольшой социум, или группа людей, которой предстоит выбор: либо выжить и заплатить за это дорогую цену либо ассимилироваться и принять новые правила игры. С точки зрения этой темы «Тобол» — magnum opus Иванова. Воевода Матвей Иванов указом Петра I назначен сибирским губернатором. У него ответственная миссия: укрепить город Тобольск и упрочить положение империи в Сибири, окончательно укротив «малые народы». Ответственная миссия губернатора оказывается лишь одним из сюжетов масштабной эпопеи о переустройстве Сибири, о лишениях и вере в путеводную звезду, в которую вовлечены бухарские купцы, шведские военнопленные, беглые раскольники, шаманы и степняки, верные старым традициям, от которых они не хотят так просто отказываться. Сам Иванов описывает свой роман как «роман нового типа», текст, соединяющий драматургию современных сериалов и постмодернистский метод коллажа, когда у каждого героя книги — своя система ценностей, своя цель и своя мотивация. И кажется, собрать такой роман Иванову удалось: «Тобол» — роман на стыке истории и мистики, читатели которого через призму прошлого могут взглянуть на свое настоящее.

Эмманюэль Каррер «Лимонов»

Французская биография одного из главных персонажей русской культуры второй половины XX века, недавно покинувшего наш мир. Про последние похождения Лимонова все скоро забудут, его фигуру писателя и трикстера будут помнить, пока мы пишем и читаем на русском языке. В книге Каррер отвечает на вопрос, как Лимонов изобрел себя как лирического персонажа.

Уильям Макаскил «Ум во благо»

Маленькая книга о том, почему во-первых, всем нужно заниматься благотворительностью, а во-вторых, стремиться к тому, чтобы она была эффективной. Пример того, как этические теории работают на практике в мире, где уже почти все — в том числе независимые СМИ — зависит от пожертвований простых людей.

Джейн Макгонигал «Реальность под вопросом»

Видеоигры — одно из развлечений, доступных людям на карантине. В большой культуре игры по-прежнему рассматриваются как нечто низменное и детское. Разработчица и теоретик игровой индустрии Макгонигал объясняет, почему к играм нужно относиться серьезнее. Хорошее чтение, чтобы протестировать границы своей культурной зоны комфорта и узнать, как они устроены у других людей.

Петр Талантов «0,05»

Важнейшая книга о современной медицине, которую нужно прочитать неспециалисту. Объясняет, чем реальные медицинские практики («доказательные») отличаются от разного рода традиций и предположений, показывает, почему нельзя ждать от медиков чудес, и не доверять тем, кто такие чудеса обещает, и дает довольно печальную картину состояния дел с отраслью в России.