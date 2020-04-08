В Питере — мыть

Коммунальщики подключились к борьбе с коронавирусом. Улицы и парадные Петербурга отмывают от COVID-19 раствором хлорки. В Петербурге не меньше семи тысяч дворников, которые работают в управляющих компаниях. По замыслу чиновников, они должны быть экипированы с ног до головы — в маски, очки, перчатки. Но пока встреченные на улицах города обычные борцы с грязью и вирусом обладают лишь оптимизмом, гуманизмом и справками о призыве на борьбу с заразой.

У нас выходных нет

Казах Наби начинает день в шесть утра. Сначала подметает дворы, в его ведении их три, затем берется за парадные — их шесть. Все лестницы теперь надо мыть не раз в неделю, как прежде, а два раза, да еще каждый будний день протирать нижние пролеты. Работы стало больше, зато мусора поубавилось.

«Окурков меньше, пустых бутылок, — рассказывает Наби. — Зато чаще стали выкидывать пакеты с отходами в урны, а их потом вороны раздирают и грязь растаскивают, мне за ними собирать. Наверное, люди не хотят далеко от дома ходить и выкидывают мусор, где ближе. На мусорке бак раньше за день полностью заполнялся, теперь только наполовину. Многие на дачу уехали, и с фирм меньше мусора несут, они же закрылись. Правда,

те, кто дома сидит, как будто все ремонт затеяли — то шкаф выкинут, то кровать.

Приходится их ломать и в контейнер запихивать».

В полчетвертого дня он только закончил работу, собрался домой. Но тут старушка с третьего этажа окликнула его через окно.

«Она одинокая, попросила продуктов принести, — говорит дворник. — Скинула мне пакет с деньгами и списком. Там немного — хлеб, кефир, картошка и корм кошке. Я купил. Принес ей, у дверей оставил, мусор забрал, выкинул. Мне несложно».

Закрытая детская площадка в одном из петербургских дворов. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Это, кстати, уже вторая пенсионерка у него за день. Его знакомые дворники тоже рассказывают, что «самоизолировавшиеся» старики стали просить о помощи. Так что дворники теперь работают еще и за волонтеров, которые пока добрались не до всех нуждающихся. Ведь чтобы добровольцев вызвать, надо позвонить на горячую линую, а не все пенсионеры об этом знают.

Наби 27 лет. В Петербурге он уже с 2011-го метет дворы и моет лестницы. Официально, правда, только с 2015-го, когда устроился в жилкомсервис. В этом году как никогда рано дворников отправили на комплексную уборку территорий. Раньше ее проводили в мае, а теперь уже в начале апреля заставили собирать накопившуюся за зиму пыль.

«Нам сказали работать как прежде. — говорит Наби. — Про зарплату ничего не говорили».

Мастер каждый день выдает дворнику хлорку и еще какое-то дезинфицирующее средство. Все это надо развести в воде и мыть парадные. Перчатки для такой цели и прежде регулярно выдавали. А теперь еще снабдили респиратором. «Но в нем душно, я его не ношу. Сам себе купил других респираторов в строительном магазине. Уж на это мне денег хватит», — говорит дворник.

Это же не навсегда

Про коронавирус он осведомлен не хуже любого петербуржца, признается, что боится заболеть, но на работу все равно исправно ходит — не хочет ее потерять. Среди его знакомых, в том числе дворников, пока никто не заразился.

Аня (так она представилась на русский манер) из большого ТСЖ в Петроградском районе на вопрос о маске поспешила заверить, что она есть — начальство выдало, и едва не побежала за ней в подсобку, показать, что только на минуточку сняла. «Неудобно наклоняться и мыть в ней», — оправдывается Аня. Ее дочка рядом тоже стянула маску на подбородок.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— А запах хлорки не мешает?

— Нет. Он, конечно, сильнее стал, но терпеть можно. Это же не навсегда. И работа наша такая, мы потерпим, — уверяет уборщица.

Она убирается только в одном большом, но богатом доме. И ей в управляющей компании уже обещали повысить зарплату за апрель.

«Маски выдали, перчатки выдали, домой пораньше отпускают, чего же мне дома сидеть, когда работать можно, — говорит Владимир из соседнего с Аниным двора. — Мне, да и всем, кто тут работает, начальство даже справку выписало, что мы не просто так по городу болтаемся, а на работу идем. Это на случай, если у нас, как в Москве, останавливать начнут».

ОФИЦИАЛЬНО В Петербурге в ближайшие две недели предстоит вымыть с хлоркой примерно 19,5 миллионов квадратных метров внутриквартальных территорий. Всем управляющим компаниям даны соответствующие распоряжения, а также указания по помывке лестниц. Дворников обяжут протирать не только полы, но и дверные ручки, перила, кнопки лифтов, стены кабин. «Все эти работы ведутся дворниками, которые должны быть экипированы в защитные костюмы, перчатки, защитные очки», — заявил 7 апреля председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев.

Пара на Невском проспекте. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Мгновенно убивает вирус

За уборку улиц (проезжей части и тротуаров) в Петербурге отвечают подведомственные Комитету по благоустройству дорожные предприятия. В них работает около 1300 специалистов ручного труда и используется почти 700 единиц различной техники.

7 апреля на Невском проспекте представители комитета показывали журналистам своих лучших «бойцов». Водители оранжевых чистеньких автоцистерн показательно выстроились в колонну и заливали главную улицу города специальным раствором. Такой же жидкостью люди в спецкостюмах обрабатывали из распылителей тротуары, столбы, парапеты. Так Петербург отмывают от скопившейся за зиму пыли и коронавируса. Для этого используется раствор гипохлорита натрия в концентрации 0,06%. 16 тонн городу передал «Водоканал», который использует то же вещество для обеззараживания воды. «Средство безопасно для людей, животных и растений, но мгновенно убивает вирус, если он есть, — заверил начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Вадим Мизюкин. — Мы планируем обрабатывать город до тех пор, пока не вернется благополучная обстановка».

Весна в Петербурге. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Сколько город заплатит за такую дезинфекцию, пока непонятно. В комитете, по словам чиновника, эти траты еще не считали.

Водители поливальных машин и дворники, демонстрировавшие уборку с чудо-средством, были экипированы и перчатками, и масками. Но стоило немного отойти от Невского, как стали попадаться уже совсем другие «специалисты ручного труда». Так, у встретившегося корреспонденту «Новой» на набережной Фонтанки Олима из признаков дворника была только оранжевая жилетка, совок с навязанными на него пакетами для мусора и пластиковая метла. Работал он в обычных матерчатых перчатках, в каких ходил еще зимой.

«Масок нам не дали, — посетовал Олим. — Работаем по 12 часов. Я мусор подметаю, как обычно. График старый, ничего не менялось».

Чтобы уберечься от коронавируса, Олим наматывает на лицо шарф, но тот постоянно сползает. Да еще и температура в городе подскочила до +15, под шарфом жарко и душно. Друг обещал Олиму купить на днях маску, старая уже истрепалась.