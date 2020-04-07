Служебное рвение ценой в пол-литра крови

Решение всех важных вопросов в связи с пандемией федеральные власти сбросили на регионы. И началась гонка — кто во что горазд. В регионах отреагировали как смогли: изоляция, называемая «самоизоляцией», закрытие регионов для не своих, проверки на дорогах, патрули на улицах, убойные штрафы за фейки и пр. Не остались в стороне и силовики — проявили служебное рвение.

Произошедший случай в минувшую субботу в Самаре показал цену этого рвения — пол-литра крови. Самарского врача Геннадия Куропаткина срочно вызвали к пациенту, у которого в послеоперационном периоде возникло массовое кровотечение, угрожающее жизни. По дороге в клинику на улице Ново-Садовой врача остановили сотрудники ДПС. Как позже напишет Геннадий Вячеславович в инстаграме — «показал все необходимые документы, просил быстрее пропустить, так как от этого зависит жизнь больного, пытался даже объехать пост. Но в ответ меня остановили, оформляли 35 минут протокол. Главный герой этого безобразия на фото — старший лейтенант Комаров Олег Львович. Писать больше не могу, ухожу в операционную спасать этого несчастного пациента. После обязательно отпишусь» (Сейчас публикация удалена — Ред.).

Старший лейтенант Комаров. Фото: instagram

В следующем посте Куропаткин сообщил, что «операция закончилась, кровотечение остановлено. Все пока обошлось, больной побудет в реанимации. На совести инспектора ДПС почти пол-литра крови...

хотя, о чем это я? На какой совести?

Спасибо большое Дудко Сергею Михайловичу, моим главным помощникам — Морозовой Алесе Дмитриевне и замечательной медсестре, Полер Татьяне Германовне, которые все бросили и поехали в субботу, нерабочий день, на помощь!!! Без них исход мог быть другой. Я не хочу «крови», но постараюсь об этом доблестном слуге закона сообщить везде! Страна должна знать своих героев!»

На пост отреагировал начальник отдела информации и общественных связей областного ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн. Он написал в комментариях, что «информация передана для принятия мер должностным лицам полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре по территориальности. По факту, указанному Вами в обращении, назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение. О результатах проведения проверки Вам будет сообщено. Спасибо за Ваш труд».

Пост дорожной полиции на Ново-Садовой улице в Самаре через несколько часов после остановки Куропаткина. Фото: Сергей Курт-Аджиев, специально для «Новой»

Случай с доктором Куропаткиным, вероятно, не единственный. Общих правил или каких-то памяток для сотрудников полиции в период борьбы с коронавирусом МВД не разработало. Тоже отдали на откуп регионам. Телеграм «омбудсмена полиции» опубликовал ««Алгоритм действия сотрудников органов внутренних дел», принятый в Тюмени для нарушителей самоизоляции.

«Алгоритм действий...». Фото из telegram-канала «Омбудсмен полиции»

Адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Станислав Селезнев считает его разумным: «Я видел «Алгоритм действия сотрудников органов внутренних дел», разработанный в Тюмени. Управление главка МВД по региону грамотно подошло к решению этого вопроса. Однако сведений о том, что в других регионах есть подобные разъяснения, у нас, по крайней мере, нет. Что будет приводить к нарушению прав граждан.

Сейчас часто людям вменяются более строгие составы преступлений, там, где состава преступления как такового нет.

Сегодня правозащитная организация «Апология протеста» обратилась к прокурору Татарстана с просьбой обжаловать все судебные решения за нарушение режима самоизоляции. Татарстан — лидер страны по числу дел по части 2 статьи 6.3 КоАП. В судах республики уже более 500 дел о нарушении режима самоизоляции, треть из которых уже рассмотрены».