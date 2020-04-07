«Сигнал поддержки»

Глава правительства Ирландии с 2017 года (по-ирландски официально — тишек), лидер центристской партии Фине Гэл (Fine Gael), а ныне глава дежурной администрации Лео Варадкар будет раз в неделю работать врачом общей практики, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

Премьер Ирландии Лео Варадкар. Фото: EPA

В марте Исполнительная служба здравоохранения (HSE) призвала всех, кто имеет право вернуться на работу в отрасль, сделать это на период кризиса. Тишек Варадкар — врач по образованию. Он из семьи медиков (отец, индийский иммигрант, работал терапевтом, мама — медсестрой, старшие сестры: одна — врач, другая — медсестра). Он закончил Тринити-колледж в Дублине в 2003 году и несколько лет проработал младшим врачом в больницах Дублина, прежде чем получить квалификацию врача общей практики в 2010 году. Ушел в политику и в 2014–16 гг. был министром здравоохранения.

Крупная ирландская газета The Irish Times сообщила, что в конце марта Лео Варадкар перерегистрировался в качестве практикующего врача, чтобы работать одну смену в неделю, помогая в предварительной телефонной диагностике. Как и в других странах, в Ирландии при подозрении на коронавирус потенциальный пациент получает сначала консультацию по телефону.

Решение позволит политику «замерить температуру в системе здравоохранения» и понять проблемы, возникающие из-за коронавируса, цитирует газета премьера. При этом Варадкар настаивает, что не намерен заниматься саморекламой:

«Я не буду регулярно докладывать об этом, не будет никаких фотоопций, я буду делать это тихо раз в неделю в период экстренной ситуации».

Бывший министр здравоохранения, а ныне практикующий врач Джеймс Райли (James Reilly) заявил The Irish Times, что возвращение Варадкара на работу в медицинскую службу является «сильным сигналом поддержки» для медицинских работников в борьбе с коронавирусом, и приветствовал тот факт, что тишек не будет иметь прямого контакта с возможными пациентами, зараженными коронавирусом.

Британская Guardian отмечает, что Варадкар справился с коронавирусным кризисом.

Ирландия приняла ранние ограничения и, похоже, избежала неуправляемой пандемии,

хотя на этой неделе прогнозируется резкое увеличение числа случаев заболевания.

Первый инфицированный коронавирусом нового вида был выявлен в Ирландии 29 февраля, а первая смерть произошла 11 марта. За минувшее воскресенье было зафиксировано 390 новых случаев заражения и 21 летальный исход. Таким образом, общее число заболевших на территории Ирландии достигло отметки 4994, а число смертей — 158.

Лео Варадкар получил высокую оценку прессы за то, как он управлял экономикой и вел трудные переговоры о Брексите с Британией, но на всеобщих выборах в феврале избиратели наказали партию за неудачи в жилищном строительстве и здравоохранении.

Ожидалось, что Варадкар возглавит дежурную администрацию, прежде чем привести Фине Гэл в оппозицию. Однако Шин Фейн (Sinn Féin), набравшая больше голосов, чем любая другая партия, не смогла сформировать правящую коалицию. О создании исторической коалиции Фине Гэл ведет переговоры с другой центристской ирландской партией — Фианна Файл (Fianna Fáil).