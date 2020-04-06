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Мы не сеем и не пашем, соблюдаем карантин
Борьба с вирусом может оставить нас без урожая. Картинка дня
Петр СарухановГлавный художник, член редколлегии
Посевная в условиях пандемии в России может не начаться. Производители в южных регионах не могут получить разрешение и заняться работой в поле, заявил Business FM представитель предприятия «Русское зерно» Павел Филатов.
Сельское хозяйство будет простаивать из-за COVID-19?
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
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Теги:картинка дня, посевная, карантин, сельское хозяйство
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