Мы не сеем и не пашем, соблюдаем карантин

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Петр СарухановГлавный художник, член редколлегии

 

Посевная в условиях пандемии в России может не начаться. Производители в южных регионах не могут получить разрешение и заняться работой в поле, заявил Business FM представитель предприятия «Русское зерно» Павел Филатов.

Сельское хозяйство будет простаивать из-за COVID-19?

Иллюстрации: Петр Саруханов / «Новая газета»

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Теги:
картинка дня, посевная, карантин, сельское хозяйство

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