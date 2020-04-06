Лесной пожар в Чернобыльской зоне обязательного (безусловного) отселения начался, согласно информации украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, днем 4 апреля. Очаг возник около безлюдного села Владимировка Котовского лесничества, затем точечно распространился на территорию от поселка городского типа Полесское до сел Жовтневое и Рудня Осошня. Вспыхнул сухой травяной настил, дальше огонь перебросился на сосновый лес.

Фото: Yaroslav Yemelianenko / AP / TASS

Как известно, в Зону, не взирая на режимность, пробираются любители острых ощущений, так называемые «сталкеры», а жители прилегающих к Зоне населенных пунктов и вовсе считают эти места прогулочными, шашлычными.

Расстояние до Чернобыльской АЭС — примерно70 километров. На территории промышленной площадки ЧАЭС возгораний не было и нет. На станции работает вахтовым способом 2500 человек персонала, обеспечивающего ядерную и радиационную безопасность законсервированного объекта. Ознакомительные туристические визиты сюда граждан со всего мира прекращены с 13 марта по причине карантина, связанного с пандемией.

По состоянию на 5 апреля к тушению пожара в Зоне было привлечены силы МВД Украины и ГСЧС, всего 124 человека, 28 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 и два самолета АН-32П.

5 апреля аналогичное возгорание произошло близ села Раговка того же Котовского лесничества, на площади около 5 гектаров. Здесь к ликвидации очага привлекли 14 пожарных и 4 единицы техники.

Исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Егор Фирсов регулярно сообщает в фейсбуке о том, что происходит в Чернобыльской зоне, размещает видео.

Вечером 4 апреля он написал: «Тот смог, который сейчас могут наблюдать жители Киева и прилегающих городов, связан с лесным пожаром в Зоне отчуждения. Горит около 20 гектаров леса близ села Владимировка. ГСЧС уже занимается ликвидацией. Специалисты из Государственной экоинспекции работают на месте, фиксируют уровень радиационного загрязнения. Сейчас волноваться не надо, все в норме».

5 апреля Фирсов сообщил: «…Ситуация сложная… В целом горит более 100 гектаров. Как это часто сейчас бывает, кто-то поджег траву, а огонь перебросился и на деревья. Есть плохие новости — в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показатели прибора (дозиметра, — О. М.) составляют 2,3 ( микрозиверта в час — О. М.) при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара».

В тот же день Государственное агентство по управлению Зоной отчуждения проинформировало о том, что радиационная ситуация на территории, где произошел пожар, не превышает норму: «…В оперативном режиме проанализированы данные относительно мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в районе пожара. Радиационный фон… контролируется при помощи автоматизированной системы контроля радиационной ситуации (АСКРС) в непрерывном режиме на 39 пунктах. Вблизи пожара размещено 3 пункта АСКРС…. Контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем… По состоянию на 7.00 5 апреля открытого огня (речь идет только о Раговке! — О. М.) нет, наблюдается тление отдельных участков. Проводится воздушная разведка авиацией ГСЧС». При этом ведомство отмечало: радиационный фон в Киеве и Киевской области — в пределах нормы.

К 12.00 6 апреля на очаг между Владимировкой и Жовтневым сбросили уже 174 тонны воды, но о его локализации до сих пор не сообщалось.

О том, что в столице Украины и в области в целом можно открывать окна, проветривать помещения и не бояться смога написал и Егор Фирсов: «Относительно ситуации в Чернобыльской зоне — хочу вас успокоить. Специалистами Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности был проведен радиационный мониторинг ситуации. По результатам измерений, техногенных радионуклидов на местности не выявили. Таким образом, в соответствии с проведенными измерениями на местности, значения мощности дозы гамма-излучения находилась в пределах до 0,1 мкЗв в час, что отвечает нормальному радиационному фону. Как сообщает ГНТЦ ЯРБ, по состоянию на 17.00 5 апреля, пожар в Зоне отчуждения и обязательного (безусловного) отселения не повлиял на радиационную ситуацию в Киеве и предместьях».

«Потому можете без боязни открывать окна и проветривать помещения во время карантина».

6 апреля по факту пожара в Чернобыльской зоне Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 270 УК Украины («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Санкции по этой статье предусматривают штраф от 50 до 120 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан, исправительными работами сроком до двух лет либо ограничением свободы сроком до трех лет. Когда я передаю этот текст, появилось официальное сообщение полиции: «По крайней мере, один злоумышленник найден и задержан».

Им оказался 27-летний житель села Раговка, который в трех местах поджег мусор и сухую траву… для забавы, так он пояснил свои действия правоохранителям. Потом огонь под ветром стал быстро распространяться дальше, и потушить костры самостоятельно он не смог…»