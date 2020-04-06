Остановите варварскую вырубку деревьев в старом районе Москвы — Ивановской горке!

Парк в старом районе Москвы, которому грозит варварская вырубка, сохраняется, как минимум, с 1802 года. Фото предоставлено инициативной группой москвичей

Многоуважаемый Сергей Семенович!

Пожалуйста, помогите.

Между Колпачным и Хохловским переулками в Басманном районе готовится вырубка уникальных деревьев.

Эти деревья — душа Ивановской горки. Они видели, как столетиями менялись тут люди и времена. На каждое можно и нужно повесить табличку: «достояние столицы, охраняется мэрией!»

Судя по архивным данным, парковый характер озеленения здесь сохраняется, как минимум, с 1802 года. Тут растет осокорь-великан — дерево, с окружностью ствола около шести метров. По заключению обследовавшего его Aлексея Буракова, дендролога с более чем 25-летним стажем, дерево находится в идеальном состоянии.

Аллейка (ее называют Даниловской) — в самом сердце последнего нетронутого исторического района старой Москвы, на территории объединенной охранной зоны объектов культурного наследия, где любые работы, кроме регенерации исторической среды прямо запрещены законодательством.

Деревья аллеи формируют среду выдающихся памятников архитектуры — Храма Живоначальной Троицы в Хохлах, палат Мазепы, палат Украинцева, усадьб Юргенсона и Четверикова-Кнопа. Аллея обладает мемориальной ценностью, она связана с именами М.К. Мамардашвили, Г.П. Щедровицкого, Ю.А. Левады и других деятелей отечественной философии и социальной науки, работавших в Институте международного рабочего движения (Колпачный 9а).

Официальная причина вырубки — «благоустройство» расположенной в аллейке детской площадки. Но эти деревья — важнее любого благоустройства. Дети обнимают стволы, чтобы порадоваться их «неохватности». Площадка в зелёной зоне ценна именно тем, что расположена среди деревьев. Тут встречаются история и будушее, Так зачем благоустраивать благоустроенное и рубить растущее?

«Жилищник»уже послал запрос на порубочный билет, уже пометил стволы красными крестами: все для того, чтобы ещё в рамках карантина, пока большинство в самоизоляции, освоить бюджет благоустройства. Но эти деревья стояли тут при наших дедах, они должны стоять тут при детях наших детей.

Сергей Семенович, пожалуйста, остановите варварский произвол.

Старожилы Басманного района:

Марина Неелова, народная артистка РФ, лауреат Государственной премии РФ,

Евгений Миронов, народный артист РФ, дважды лауреат Государственной премии РФ

Юрий Рост, журналист, лауреат Государственной премии, обозреватель «Новой газеты»

Ирина Старженецкая, академик РАХ, лауреат Государственной премии РФ

Сергей Архипов, профессор медицины

Сергей Ахунов, композитор

Галина Данелия, режиссёр

Анатолий Комелин, скульптор, почетный член РАХ

Григорий Ревзин, культуролог, историк архитектуры,

Нателла Тоидзе, академик РАХ

Алексей Уминский, настоятель Храма Живоначальной Троицы в Хохлах