«Нет масок? Сами сошьем»

Усть-Камыштинский сельский совет Аскизского района Хакасии состоит из пяти сел и слишком далек от мировых процессов. А «большая земля» для сельчан всегда была главным источником неприятностей. И тут давно усвоили, что начальники всех рангов и уровней сколько угодно могут обещать защитить интересы простого народа, все равно усть-камыштинцам придется самим решать проблемы. Хоть это пожар в окрестностях села, хоть пандемия COVID-19.

О вспышке в Китае диковинного заболевания в сельсовете Усть-Камышты услышали примерно месяц назад и очень надеялись на то, что коронавирус обойдет Хакасию стороной. Ведь уже не раз страшили, а огибали наши места разные экзотические атипичные пневмонии, эболы да птичьи гриппы. Но коронавирус все увереннее надвигался на Сибирь. И под ним посыпались все системы защиты региональной власти. Тут и стало очевидным, что в этот раз не проскочить.

Первый и последний звонок прозвенел в конце февраля. Внезапно из продажи в аптеках Хакасии исчезли медицинские маски. На странный дефицит обратило внимание региональное Управление федеральной антимонопольной службы России. А уже в начале марта антимонопольщики потребовали собрать заседание правительства Хакасии и ультимативно заявили чиновникам о необходимости решения проблемы дефицита в ближайшее время. Коронавирус на носу! Но те лишь развели руками. Мол, поставщик масок в республику всего один, а ему нерентабельно завозить товар по высокой цене. А вдруг не распродадут? Позже выяснилось, что причиной стал банальный картельный сговор ряда красноярских поставщиков. А тогда стало явным, что проблема преодоления пандемии коронавируса в республике станет личным делом каждого ее жителя.

В администрации Усть-Камышты поняли, что помощи им ждать неоткуда и придется самостоятельно противостоять китайской угрозе.

Работницы сельсовета шьют маски. Фото: Михаил Афанасьев, специально для «Новой»

Как ни крути, сельсовет — место массового скопления людей. Один инфицированный заезжий и мгновенно перезаразятся жители всех пяти поселений. А лечить их тем более нечем.

«Мы долго слушали новости о коронавирусе и решали, что делать — рассказывает «Новой» бухгалтер Усть-Камыштинского сельсовета Наталья Боргоякова. — В аптеках нет медицинских масок, а у нас тут люди, ребятишки. Под лежачий камень вода не течет. Наш инспектор по военно-учетной работе Ирина Ултургашева предложила самим шить и раздавать людям маски. Как нашим работникам, так приходящим в сельсовет по делам жителям».

На сырье скинулись из своего кармана (счета сельсовета заблокированы, все только за свой счет) и выкупили в аптеке остатки марли. Бухгалтер Наталья Боргоякова принесла из дома швейную машинку, а инспектор Ирина Ултургашева — иголки с нитками.

И в сельсовете закипела работа.

Формы для масок вырезала специалист 1-й категории Диана Бурнакова, бухгалтеры Наталья Боргоякова и Алена Пакачакова прострачивали готовый продукт. Специалист землеустройства Ирина Миронова с главбухом Ольгой Бейльман пришивали лямки. С текущей работой управлялся в одиночку глава сельсовета Николай Спирин.

Из 10 метров марли выходило 20 масок. Цена вопроса — 200 рублей.

Готовые маски раздавали коллегам и пришедшим в сельсовет жителям. Сельчане на такую заботу местной власти ответили взаимной ответственностью за здоровье и благополучие друг друга.

Наталья Боргоякова. Фото: Михаил Афанасьев, специально для «Новой»

«Сегодня заходила в магазин, а люди в масках, в перчатках, — не без гордости говорит Наталья Боргоякова. — Соблюдают!»

Услышали жители Усть-Камыштинского сельсовета и призыв сельской власти соблюдать режим самоизоляции и не ходить в муниципалитет почем зря. Во-первых, масок на всех не хватит, ведь запасы марли в аптеке были ограничены и израсходованы. Во-вторых, всегда можно позвонить в сельсовет и задать интересующий вопрос. Люди понимают и идут навстречу сельской власти.

Одного не могут понять сотрудники Усть-Камыштинского сельсовета. Они все делают для того, чтобы не допустить коронавирус в села. А намедни смотрели онлайн трансляцию заседания правительства Хакасии. В зале заседания все министры, их замы и сам глава республики без масок. Почему же призывая население соблюдать элементарные правила защиты и профилактики, первые лица ведут себя столь безответственно? Впрочем, главное, чтобы к людям со своими инициативами не лезли.

Михаил Афанасьев, специально для «Новой». Хакасия