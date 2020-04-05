«Как идет вам маска, девушка!»

«Новая газета»редакция
— Я, как и все, сижу дома. Но я и раньше в основном работал дома — писал. Для нас, фрилансеров, в этом смысле мало что изменилось. А вот ощущения непривычные. Выходишь в магазин, как в тифозный барак, потому что понятно, что где-то этот вирус витает. Это как партизанская вылазка — вокруг враги. У меня есть карантинка о том, как «враги постепенно сжимали кольцо, в «Пятерочке» кашляя прямо в лицо».
Я начал писать стихи-карантинки две недели назад. Жанр придумал не я, есть много людей, которые сочиняют смешные двустишия. Например, Павел Майоров, написавший: «Наелся фруктов крокодил, на солнце лег и забродил». А я просто применил всю эту историю к актуальной повестке.
Месяц назад мы с Васей Обломовым решили написать песенку про коронавирус. Я сочинил текст, вроде бы смешной, а потом Вася говорит: «Слушай, давай не будем. Сейчас начнут люди умирать, а мы с этими шутками». И я согласился, потому что действительно жестковато. Над смертями, травмами и другими несчастьями — никаких шуток.
Но я-то смеюсь не над смертью, а над собой. Я не отделяю себя от тех, о ком пишу. Это не взгляд со стороны, я — это тоже мы. Я такой же дурак, как все, тоже начинал с того, что смеялся над вирусом и говорил: ха-ха-ха, мы же помним коровье бешенство, птичий грипп, опять нам придумали журналисты какую-то ерунду. А потом пришли новые факты, и я полностью изменил свое мнение.
Открываешь окно, прекрасная погода, и вдруг кто-то сверху начинает кашлять и сморкаться из окна. И ты инстинктивно закрываешь окно, потому что, ну блин, ну зачем в тебя вот это будет лететь. В большей части «карантинок» — это то, что случилось со мной, а не с какими-то абстрактными паникерами или дураками, это моя сегодняшняя жизнь, в которую я, как и все, попал, сам того не желая.
У меня есть так называемая последняя карантинка: «Каганов умер, весело шутя. Конечно, очень жаль его, хотя…» Если со мной что-то случится, друзья ее опубликуют, и она станет последней. Но если не смеяться над собой, вообще берега потеряем. Это попытка оценить свои поступки, понять, что мы делаем и куда идем. Пока можно шутить, мне кажется, нужно шутить.
***
Давайте все паниковать не будем —
доверим это компетентным людям.
***
Как большой ценитель и эксперт
в карантин садился интроверт.
***
От вируса спасет лишь вера в Бога,
молитва и моча единорога.
***
Между сортиром, кухней и прихожей
я у себя закрыл границы тоже.
***
Всю жизнь в карантине проводят улитки —
выходят из дома не дальше калитки.
***
Грабитель в маске вышел из сберкассы
и стал неотличим от общей массы.
***
Как романтично мы с тобою делим
флакон с дезинфицирующим гелем!
***
Гаишник отпустит, не требуя прав, —
достаточно сухо покашлять в рукав.
***
Кого вы, сударь, тут назвали дураком?
Лицо потрогаю немытым кулаком!
***
Глядишь с балкона: воздух, тишь, смеркается...
Вдруг кто-то выше этажом сморкается.
***
Как идёт вам маска, девушка!
Ой, пардон, садитесь, дедушка.
***
Догонит Землю астероид
и дезинфекцию устроит.
***
Упавшие полки консервов и круп
закрыли собой остывающий труп.
***
В Рублевском госпитале ужин, а затем —
аукцион дыхательных систем.
***
Холера лютовала целый год,
но каждый думал: ладно, пронесет.
***
Трагедия не в том, что вирус близко,
а что Кощей Бессмертный в группе риска.
***
На удаленке-то, похоже,
зарплата удалилась тоже.
***
Ура, не подтвердился мой анализ!
Врач говорит, пробирки потерялись.
***
«Не ждите, не возьмет меня зараза», —
сказал двойник в костюме водолаза.
***
Ждет офисных и творческих работников
труд резчиков по мрамору и плотников.
***
Вернувшись с улицы, протри
все тело спиртом изнутри.
***
Лев, новый вирус горазд на подляны.
Не уходите из Ясной Поляны.
***
Нам повезло, симптомы легкие:
наш вирус в мозг пошел, не в легкие.
***
Вирус не войдет в Христово тело!
Был бы гвоздь — тогда другое дело.
***
Народ, чего мы ждем, какого хрена?
Давайте делать ИВЛ из фена!
***
Узнал, что завезли гробы в «Икею».
Купить — купил, собрать-то хоть успею?
***
Сейчас, когда так занят каждый врач,
без них проводим медицинский срач.
***
Поставил кашель на звонок мобилы.
Я ж думал, шутка! Хватит бить! Дебилы!
***
Надень на голову трусы
и заходи в метро, не ссы!
***
В аду нас жарят на сковороде
и говорят, что так сейчас везде.
***
«Работать дома я бы не смогла», —
пыталась объяснить глистам пчела.
***
«Лицо на улице не трогай, как привык», —
нам объяснял художник Мунк в картине «Крик».
***
Мы сняли памятник с коня, потом вернем.
Сейчас не время контактировать с конем.
***
Вакцину ищут лучшие умы.
И средние. И худшие. И мы.
***
Что? Вирус, кризис и рубля скачок?
Не так я представлял свой пятый срок.
***
Купил мешок обычного песка.
Зачем — не знаю, пусть лежит пока.
***
Одно лишь утешает наш народ:
что Дональд Трамп такой же идиот.
***
Спешу в «Магнит» и «Перекресток»
купить земли, гвоздей и досок.
***
Сидим без работы, скучаем, лежим...
Я слышал, в раю тот же самый режим.
***
Мы выживем с армией, партией, верой!
А бизнес был чуждой и временной мерой.
***
Как скорой проехать по пробкам, в которых
одни лишь ряды торопящихся скорых?
***
Все планы порушены, люди больны,
и больше не хочется даже войны.
Подготовил Ян ШЕНКМАН, «Новая»